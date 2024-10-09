Intégration de Turnstile au pare-feu WAF de Cloudflare afin de vérifier les requêtes fetch

2023-12-18

Lorsqu'ils modifient ou en créent un nouveau widget Turnstile en activant l'option « Pre-Clearance », les clients de Cloudflare peuvent désormais utiliser Turnstile pour imposer une vérification lors du chargement du code HTML d'une page et s'assurer que toutes les réponses... ...