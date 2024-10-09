Bâtir le cloud agentique : toutes les solutions que nous avons lancées à l'occasion de l'Agents Week 2026
2026-04-20
Agents WeekAgentsIADurable ObjectsCloudflare WorkersSDKBrowser RunCloudflare AccessBrowser RenderingMCPPlateforme pour développeursDéveloppeursSandboxLLMCloudflare GatewayWorkers AINouveautés produitsAPI
L'Agents Week 2026 est terminée. Voici un aperçu de toutes les solutions que nous avons annoncées, des services de calcul et de sécurité à la suite d'outils pour agents, aux outils destinés à notre plateforme et au web agentique émergent. Découvrez tout ce que nous avons déployé pour le cloud agentique. ...