L'Agents Week 2026 est terminée. Voici un aperçu de toutes les solutions que nous avons annoncées, des services de calcul et de sécurité à la suite d'outils pour agents, aux outils destinés à notre plateforme et au web agentique émergent. Découvrez tout ce que nous avons déployé pour le cloud agentique. ...

Offrez un emplacement dédié au code et aux données à vos agents, à vos développeurs et à vos automatisations. Nous venons de lancer Artifacts : une solution de stockage versionné compatible avec Git, spécialement développée pour les agents. Créez des dizaines de millions de référentiels, créez des reprises logicielles depuis n’importe quel référentiel distant et transmettez une URL à n’importe quel client Git. ...

Nous annonçons une version préliminaire de la prochaine édition du SDK Agents, qui évolue d’un ensemble de primitives légères vers une plateforme prête à l’emploi, conçue pour le développement d’agents IA qui réfléchissent, agissent et persistent. ...

La solution Cloudflare Mesh garantit un accès réseau sécurisé et privé aux utilisateurs, aux nœuds et aux agents IA autonomes. Grâce à l’intégration du service Workers VPC, les développeurs peuvent désormais accorder à leurs agents un accès ciblé aux bases de données privées et aux API, sans avoir à mettre en place de tunnels manuels. ...

Nous lançons le service Durable Objects Facets qui permet aux Dynamic Workers d'instancier des Durable Objects avec leurs propres bases de données SQLite isolées. Cet outil permet aux développeurs de concevoir des plateformes qui exécutent du code persistant et dynamique, généré à la volée. ...

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14 avril 2025 Récapitulatif de la Developer Week 2025 La Developer Week 2025 vient de se terminer. Voici un court récapitulatif des annonces et des analyses techniques approfondies que nous vous avons proposées au cours de la semaine. ... Par Vy Ton Developer Week , Développeurs , IA