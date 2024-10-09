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Le blog Cloudflare

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Développeurs

Artifacts : une solution de stockage versionné qui parle le Git

2026-04-16

Agents WeekAgentsGitHubCloudflare WorkersStockagePlateforme pour développeursDéveloppeurs

Offrez un emplacement dédié au code et aux données à vos agents, à vos développeurs et à vos automatisations. Nous venons de lancer Artifacts : une solution de stockage versionné compatible avec Git, spécialement développée pour les agents. Créez des dizaines de millions de référentiels, créez des reprises logicielles depuis n’importe quel référentiel distant et transmettez une URL à n’importe quel client Git. ...

Sécurisez la connectivité réseau privée pour tous : utilisateurs, nœuds, agents, Workers — Lancement de Cloudflare Mesh

2026-04-14

Agents WeekDéveloppeursPlateforme pour développeursWorkers AICloudflare WorkersIAZero TrustCloudflare OneSASE

La solution Cloudflare Mesh garantit un accès réseau sécurisé et privé aux utilisateurs, aux nœuds et aux agents IA autonomes. Grâce à l’intégration du service Workers VPC, les développeurs peuvent désormais accorder à leurs agents un accès ciblé aux bases de données privées et aux API, sans avoir à mettre en place de tunnels manuels. ...

Durable Objects au sein des Dynamic Workers : donner sa propre base de données à chaque application générée par IA

2026-04-13

Plateforme pour développeursDéveloppeursAgents WeekCloudflare WorkersDurable ObjectsStockage

Nous lançons le service Durable Objects Facets qui permet aux Dynamic Workers d'instancier des Durable Objects avec leurs propres bases de données SQLite isolées. Cet outil permet aux développeurs de concevoir des plateformes qui exécutent du code persistant et dynamique, généré à la volée. ...

AUTRES PUBLICATIONS

13 avril 2026

Les agents disposent de leurs propres ordinateurs grâce à la mise en disponibilité générale des sandboxes

Les sandboxes de Cloudflare offrent aux agents d’IA un environnement persistant et isolé : un véritable ordinateur doté d’un shell, d’un système de fichiers et de processus en arrière-plan qui démarre à la demande et reprend exactement là où il s’est arrêté....

Agents Week
Agents
Containers
Sandbox
Cloudflare Workers

25 septembre 2025

Annonce de la plateforme de données Cloudflare : ingérez, stockez et interrogez vos données directement depuis Cloudflare

Lancée aujourd'hui, la plateforme de données Cloudflare est une suite intégralement gérée de produits conçus pour l'ingestion, la transformation, le stockage et l'interrogation des données d'analyse. Elle est bâtie sur Apache Iceberg et notre solution de stockage Cloudflare R2....

Semaine anniversaire
Développeurs
Data Catalog
Pipelines

26 septembre 2024

Renouvellement du programme pour start-ups : développez et progressez sur Cloudflare avec jusqu'à 250 000 USD en crédits

Le programme pour start-ups de Cloudflare propose désormais jusqu'à 250 000 USD en crédits aux entreprises qui créent des solutions sur notre plateforme de développement. Le renouvellement du programme propose des crédits clairs et prévisibles afin de vous permettre de visualiser...

Semaine anniversaire
Cloudflare Workers
Serverless
Plateforme pour développeurs
Développeurs

22 mai 2024

AI Gateway est en disponibilité générale : une interface unifiée pour maîtriser la gestion et l'évolutivité de vos charges de travail d'IA générative

AI Gateway est une plateforme AI Ops qui offre vitesse, fiabilité et observabilité à vos applications IA. Avec une seule ligne de code, vous pouvez bénéficier de puissantes fonctionnalités telles que le contrôle du volume des requêtes, la mise en cache personnalisée, la journalis...

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