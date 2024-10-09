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13 avril 2026
Les agents disposent de leurs propres ordinateurs grâce à la mise en disponibilité générale des sandboxes
Les sandboxes de Cloudflare offrent aux agents d’IA un environnement persistant et isolé : un véritable ordinateur doté d’un shell, d’un système de fichiers et de processus en arrière-plan qui démarre à la demande et reprend exactement là où il s’est arrêté....
12 avril 2026
Bienvenue dans l’Agents Week
Cloudflare s’est toujours donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Parfois, cette approche implique de développer des solutions pour l’Internet tel qu’il existe. Parfois, il s’agit de construire pour l’Internet tel qu’il est sur le point de le devenir.
Cet...
17 novembre 2025
Replicate rejoint Cloudflare.
Avec l'intégration des outils de Replicate dans Cloudflare, notre plateforme Workers continuera d'être le meilleur endroit sur Internet pour créer et déployer n'importe quel flux de travail IA ou agentique.
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29 septembre 2025
15 années d'aide à la construction d'un Internet meilleur : retour sur la semaine anniversaire 2025
Systèmes centraux propulsés par Rust, mises à jour post-quantiques, accès développeur pour étudiants, intégration PlanetScale, partenariats open source, programme de stages plus ambitieux que jamais....
25 septembre 2025
Annonce de la plateforme de données Cloudflare : ingérez, stockez et interrogez vos données directement depuis Cloudflare
Lancée aujourd'hui, la plateforme de données Cloudflare est une suite intégralement gérée de produits conçus pour l'ingestion, la transformation, le stockage et l'interrogation des données d'analyse. Elle est bâtie sur Apache Iceberg et notre solution de stockage Cloudflare R2....
14 avril 2025
Récapitulatif de la Developer Week 2025
La Developer Week 2025 vient de se terminer. Voici un court récapitulatif des annonces et des analyses techniques approfondies que nous vous avons proposées au cours de la semaine....
11 avril 2025
Pleins feux sur les start-ups : développer des agents IA et accélérer l'innovation avec la promotion n° 5
Comment les développeurs étendent les charges de travail IA et optimisent l'automatisation avec Cloudflare, les créations de la promotion Workers Launchpad n° 4 et les start-ups de la promotion n° 5...
08 avril 2025
Votre front-end, votre back-end et votre base de données sont désormais réunis au sein d'un Cloudflare Worker unique
Vous pouvez déployer sites statiques et applications full-stack sur Cloudflare Workers. Framework pour React Router v7, Astro, Vue et le plugin Cloudflare Vite sont désormais pris en charge. ...
07 avril 2025
Réunir toutes les pièces du puzzle des agents : MCP, authentification/autorisation et offre gratuite pour Durable Objects
Une suite d'outils Cloudflare pour agents IA : SDK Agents pour clients MCP (Model Context Protocol), authentification/autorisation/hibernation pour serveurs MCP et offre gratuite de Durable Objects. ...
06 avril 2025
Bienvenue dans la Developer Week 2025
Nous donnons le coup d'envoi de l'édition 2025 de la Developer Week de Cloudflare, notre semaine consacrée à l'innovation et aux annonces à l'attention aux développeurs....
20 mars 2025
Découvrez Cloudy, l'agent IA de Cloudflare conçu pour simplifier les configurations complexes
Cloudflare, le premier agent IA de Cloudflare, contribue à faciliter la compréhension des configurations complexes pour les administrateurs de Cloudflare....
30 septembre 2024
Une nouvelle Semaine anniversaire s'achève
Récapitulatif des grandes annonces effectuées au cours de la Semaine anniversaire 2024....
26 septembre 2024
Renouvellement du programme pour start-ups : développez et progressez sur Cloudflare avec jusqu'à 250 000 USD en crédits
Le programme pour start-ups de Cloudflare propose désormais jusqu'à 250 000 USD en crédits aux entreprises qui créent des solutions sur notre plateforme de développement. Le renouvellement du programme propose des crédits clairs et prévisibles afin de vous permettre de visualiser...
24 septembre 2024
Génération automatique du fournisseur Terraform de Cloudflare
Par le passé, la maintenance du fournisseur Terraform de Cloudflare devait être assurée manuellement. Avec l'aide de notre pipeline existant de génération de code OpenAPI, nous ...
22 mai 2024
AI Gateway est en disponibilité générale : une interface unifiée pour maîtriser la gestion et l'évolutivité de vos charges de travail d'IA générative
AI Gateway est une plateforme AI Ops qui offre vitesse, fiabilité et observabilité à vos applications IA. Avec une seule ligne de code, vous pouvez bénéficier de puissantes fonctionnalités telles que le contrôle du volume des requêtes, la mise en cache personnalisée, la journalis...