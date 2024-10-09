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08 avril 2024
Récapitulatif de la Developer Week 2024
La Developer Week 2024 est officiellement terminée. Voici un récapitulatif rapide des annonces et des explorations techniques approfondies qui ont été faites la semaine dernière...
03 avril 2024
R2 ajoute les notifications d'événements, la prise en charge des migrations depuis Google Cloud Storage et un niveau de stockage pour accès occasionnel
Nous nous réjouissons d'annonce trois nouvelles fonctionnalités pour Cloudflare R2 : les notifications d'événements, la prise en charge des migrations depuis Google Cloud Storage et un niveau de stockage pour accès occasionnel...
31 mars 2024
Bienvenue dans la Developer Week 2024
Nous donnons le coup d'envoi de l'édition 2024 de la Developer Week et, à cette occasion, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous proposer un aperçu de ce qui vous attend, ainsi que de la manière dont nous envisageons l'avenir de notre plateforme...
08 mars 2024
Log Explorer : surveillez les événements de sécurité sans stockage tiers
Grâce à la puissance combinée des solutions Security Analytics et Log Explorer, les équipes de sécurité peuvent analyser, enquêter et surveiller nativement les attaques au sein du réseau Cloudflare, afin de réduire le délai de résolution et le TCO global en éliminant la nécessité...
06 mars 2024
La solution Magic Cloud Networking simplifie la sécurité, la connectivité et la gestion des clouds publics
Découvrez Magic Cloud Networking, un nouvel ensemble de fonctionnalités conçues pour visualiser et automatiser les réseaux cloud afin d'assurer à nos clients une connexion sécurisée, facile et fluide aux environnements de cloud public...
07 février 2024
Tenir la promesse du SASE à fournisseur unique grâce à la modernisation du réseau
La solution SASE à fournisseur unique simplifie la sécurité, la connectivité réseau et le DevOps – et propose désormais des fonctionnalités étendues de connectivité réseau de site à site, WANaaS, maillé et P2P...
02 octobre 2023
Récapitulatif de la Semaine anniversaire : tout ce que nous avons annoncé, ainsi qu'une opportunité fondée sur l'IA et dédiée aux start-ups
Besoin d'un récapitulatif ou d'un rappel de toutes les grandes nouvelles de la Semaine anniversaires ? Avec ce récapitulatif, vous l'avez !...
27 septembre 2023
Le meilleur endroit de Region: Earth pour l'inférence
Aujourd'hui, nous sommes ravis de proposer une série d'annonces qui auront, nous le pensons, un impact similaire à celui de Workers sur l'avenir de l'informatique...
27 septembre 2023
Lettre annuelle 2023 des fondateurs de Cloudflare
Cloudflare est officiellement adolescente ! L'entreprise a été lancée le 27 septembre 2010. Aujourd'hui, nous fêtons notre treizième anniversaire...
26 septembre 2023
Bienvenue dans la connectivité cloud : l'approche moderne pour connecter et protéger vos clouds, vos réseaux, vos applications et vos utilisateurs
Des recherches plus approfondies ont confirmé nos soupçons. Des enquêtes menées auprès de responsables de l'informatique et de la sécurité indiquent que 72 % d'entre eux privilégieraient fortement une plateforme cloud sécurisée « any-to-any »...
25 septembre 2023
L’adoption de Cloudflare peut permettre de réduire jusqu'à 96 % les émissions de carbone de votre réseau (et SBTi)
Nous sommes ravis de vous faire part d’un rapport indépendant publié cette semaine, selon lequel le passage des services de réseau d’entreprise des dispositifs sur site aux services Cloudflare ...
03 août 2023
Intégrez Cloudflare Zero Trust avec Datadog Cloud SIEM
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité générale de l'intégration de Cloudflare Zero Trust avec Datadog...
23 juin 2023
Jusqu'à 11 : servir Brotli depuis le serveur d'origine et présentation de Compression Rules
Aujourd'hui, nous améliorons notre prise en charge de la compression Brotli, permettant ainsi la compression Brotli de bout en bout des contenus web. La compression joue un rôle essentiel en réduisant le nombre d'octets lors des transferts de données...
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16 mai 2023
Annonce de Database Integrations : établissez une connexion à Neon, PlanetScale et Supabase sur Workers en quelques clics
Aujourd'hui, nous annonçons Database Integrations, un service permettant d'établir facilement une connexion à la base de données de votre choix dans Workers. ...
16 mai 2023
Cloudflare R2 et MosaicML permettent l'entraînement de LLM sur n'importe quelle plateforme de traitement, partout dans le monde, sans frais de transfert
Ensemble, Cloudflare et MosaicML offrent aux clients la liberté d'entraîner des LLM sur n'importe quelle plateforme de traitement, partout dans le monde, sans frais de transfert Les clients bénéficient donc de sessions d'apprentissage plus rapides et moins coûteuses, sans enferme...