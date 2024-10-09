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Le blog Cloudflare

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Intégration cloud & cloud de connectivité

AI Gateway est en disponibilité générale : une interface unifiée pour maîtriser la gestion et l'évolutivité de vos charges de travail d'IA générative

2024-05-22

Plateforme pour développeursDéveloppeursOpen SourceWorkers AIIntégration cloud & cloud de connectivitéAI Gateway (FR)IA

AI Gateway est une plateforme AI Ops qui offre vitesse, fiabilité et observabilité à vos applications IA. Avec une seule ligne de code, vous pouvez bénéficier de puissantes fonctionnalités telles que le contrôle du volume des requêtes, la mise en cache personnalisée, la journalisation en temps...

Cloudflare est citée dans l'édition 2024 du rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge

2024-04-18

Cloudflare OneZero TrustSecurity Service Edge (FR)SSE (FR)Gartner (FR)Intégration cloud & cloud de connectivité

Gartner cite Cloudflare, une fois encore, dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE). Nous sommes ravis d'annoncer que Cloudflare figure parmi dix fournisseurs seulement reconnus dans ce rapport. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes reconnus pour notre...

AUTRES PUBLICATIONS

03 avril 2024

R2 ajoute les notifications d'événements, la prise en charge des migrations depuis Google Cloud Storage et un niveau de stockage pour accès occasionnel

Nous nous réjouissons d'annonce trois nouvelles fonctionnalités pour Cloudflare R2 : les notifications d'événements, la prise en charge des migrations depuis Google Cloud Storage et un niveau de stockage pour accès occasionnel...

Developer Week
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Plateforme pour développeurs

26 septembre 2023

Bienvenue dans la connectivité cloud : l'approche moderne pour connecter et protéger vos clouds, vos réseaux, vos applications et vos utilisateurs

Des recherches plus approfondies ont confirmé nos soupçons. Des enquêtes menées auprès de responsables de l'informatique et de la sécurité indiquent que 72 % d'entre eux privilégieraient fortement une plateforme cloud sécurisée « any-to-any »...

Semaine anniversaire
Intégration cloud & cloud de connectivité

16 mai 2023

Cloudflare R2 et MosaicML permettent l'entraînement de LLM sur n'importe quelle plateforme de traitement, partout dans le monde, sans frais de transfert

Ensemble, Cloudflare et MosaicML offrent aux clients la liberté d'entraîner des LLM sur n'importe quelle plateforme de traitement, partout dans le monde, sans frais de transfert Les clients bénéficient donc de sessions d'apprentissage plus rapides et moins coûteuses, sans enferme...

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