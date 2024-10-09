Le mois de juin s'est révélé le plus chargé en matière d'attaques DDoS du deuxième trimestre 2025, en totalisant près de 38 % de l'ensemble de l'activité observée. ...

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AI Gateway est une plateforme AI Ops qui offre vitesse, fiabilité et observabilité à vos applications IA. Avec une seule ligne de code, vous pouvez bénéficier de puissantes fonctionnalités telles que le contrôle du volume des requêtes, la mise en cache personnalisée, la journalisation en temps ...

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Gartner cite Cloudflare, une fois encore, dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE). Nous sommes ravis d'annoncer que Cloudflare figure parmi dix fournisseurs seulement reconnus dans ce rapport. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes reconnus pour notre ...