Récapitulatif de la Developer Week 2024

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La Developer Week 2024 est officiellement terminée. Chaque jour de la semaine dernière, nous avons lancé de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits destinés à fournir aux développeurs les composants dont ils ont besoin pour créer des applications full-stack sur Cloudflare.

Si la Developer Week est désormais terminée, nous continuons néanmoins à innover en compagnie des plus de deux millions de développeurs qui utilisent notre plateforme. Le développement d'une plateforme est une tâche passionnante, mais l'utilisation qu'en ont les développeurs l'est tout autant. Avant de nous plonger dans un récapitulatif des annonces pour terminer la semaine, nous souhaitions partager avec vous quelques informations sur la manière dont certaines entreprises utilisent Cloudflare pour soutenir leurs applications :

Nous utilisons Workers pour diffuser des images à l'aide de la solution R2 et avons pu maintenir un niveau d'opérations stables pendant l'année qui a suivi sa mise en œuvre. La rapidité de déploiement et la flexibilité offertes par les configurations détaillées nous ont permis de réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires à la gestion traditionnelle des serveurs. Nous avons notamment constaté une réduction sensible des coûts et sommes très reconnaissants de l'aide que nous avons reçue de Cloudflare Workers. — FAN Communications

Milkshake aide les créateurs, les influenceurs et les chefs d'entreprise à créer des pages web attrayantes directement depuis leur téléphone, afin de promouvoir leurs projets et leurs passions de manière simple et créative. Cloudflare nous a aidés à faire migrer nos données rapidement et de manière économique avec R2. Nous utilisons Workers comme couche de routage entre les sites de nos utilisateurs et leurs images/ressources, mais également pour bâtir une offre d'analyses personnalisées à un prix abordable. Les innovations de Cloudflare nous ont toujours permis d'exécuter notre infrastructure pour un coût bien moindre que celui des autres plateformes de développement, et nous attendons avec impatience les mises à jour des solutions D1 et Queues pour faire évoluer durablement Milkshake, au rythme de la croissance de notre produit. — Milkshake

Au cas où vous auriez manqué une information, voici un court récapitulatif des annonces et des analyses techniques approfondies que nous vous avons proposées la semaine dernière :

Résumé des annonces

Lundi

.tg {border-collapse:collapse;border-color:#ccc;border-spacing:0;} .tg td{background-color:#fff;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{background-color:#f0f0f0;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-zb5k{color:#15C;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

Announcement Summary Making state easy with D1 GA, Hyperdrive, Queues and Workers Analytics Engine updates A core part of any full-stack application is storing and persisting data! We kicked off the week with announcements that help developers build stateful applications on top of Cloudflare, including making D1, Cloudflare’s SQL database and Hyperdrive, our database accelerating service, generally available. Building D1: a Global Database D1, Cloudflare’s SQL database, is now generally available. With new support for 10GB databases, data export, and enhanced query debugging, we empower developers to build production-ready applications with D1 to meet all their relational SQL needs. To support Workers in global applications, we’re sharing a sneak peek of our design and API for D1 global read replication to demonstrate how developers scale their workloads with D1. Why Workers environment variables contain live objects Bindings don't just reduce boilerplate. They are a core design feature of the Workers platform which simultaneously improve developer experience and application security in several ways. Usually these two goals are in opposition to each other, but bindings elegantly solve for both at the same time.

Annonce

Announcement Summary Leveling up Workers AI: General Availability and more new capabilities We made a series of AI-related announcements, including Workers AI, Cloudflare’s inference platform becoming GA, support for fine-tuned models with LoRAs, one-click deploys from HuggingFace, Python support for Cloudflare Workers, and more. Running fine-tuned models on Workers AI with LoRAs Workers AI now supports fine-tuned models using LoRAs. But what is a LoRA and how does it work? In this post, we dive into fine-tuning, LoRAs and even some math to share the details of how it all works under the hood. Bringing Python to Workers using Pyodide and WebAssembly We introduced Python support for Cloudflare Workers, now in open beta. We've revamped our systems to support Python, from the Workers runtime itself to the way Workers are deployed to Cloudflare’s network. Learn about a Python Worker's lifecycle, Pyodide, dynamic linking, and memory snapshots in this post.

Récapitulatif

Announcement Summary R2 adds event notifications, support for migrations from Google Cloud Storage, and an infrequent access storage tier We announced three new features for Cloudflare R2: event notifications, support for migrations from Google Cloud Storage, and an infrequent access storage tier. Data Anywhere with Pipelines, Event Notifications, and Workflows We’re making it easier to build scalable, reliable, data-driven applications on top of our global network, and so we announced a new Event Notifications framework; our take on durable execution, Workflows; and an upcoming streaming ingestion service, Pipelines. Improving Cloudflare Workers and D1 developer experience with Prisma ORM Together, Cloudflare and Prisma make it easier than ever to deploy globally available apps with a focus on developer experience. To further that goal, Prisma ORM now natively supports Cloudflare Workers and D1 in Preview. With version 5.12.0 of Prisma ORM you can now interact with your data stored in D1 from your Cloudflare Workers with the convenience of the Prisma Client API. Learn more and try it out now. How Picsart leverages Cloudflare's Developer Platform to build globally performant services Picsart, one of the world’s largest digital creation platforms, encountered performance challenges in catering to its global audience. Adopting Cloudflare's global-by-default Developer Platform emerged as the optimal solution, empowering Picsart to enhance performance and scalability substantially.

Faciliter les états avec la mise en disponibilité générale des services D1, Hyperdrive, Queues et Workers Analytics Engine

Le stockage et la conservation persistante des données comptent parmi les aspects fondamentaux de n'importe quelle application full-stack ! Nous avons donné le coup d'envoi de la semaine par des annonces qui permettront aux développeurs de concevoir des applications avec état sur Cloudflare, sans oublier l'annonce du passage en disponibilité générale de nos solutions D1, la base de données SQL de Cloudflare, et Hyperdrive, notre service d'accélération des bases de données.

Développer D1 : une base de données mondiale

🏃@CloudflareDev Developer Week 2024 🧡 ICYMI 🧡 Speed run pic.twitter.com/0uzPJshC93 — Craig Dennis (@craigsdennis) April 12, 2024

La base de données SQL de Cloudflare, D1, est désormais en disponibilité générale. Avec la nouvelle prise en charge des bases de données 10 Go, l'exportation des données et le débogage avancé des requêtes, nous offrons aux développeurs tous les outils nécessaires pour concevoir des applications prêtes pour la production avec D1, afin de répondre à tous leurs besoins de SQL relationnel. Pour prendre en charge l'environnement Workers dans les applications mondiales, nous partageons un aperçu de la conception de la fonctionnalité de réplication de lecture mondiale de D1 afin de montrer de quelle manière les développeurs peuvent faire évoluer leurs charges de travail à l'aide de notre solution.

Pourquoi les variables d'environnement de Workers contiennent des Live Objects

Les liaisons ne servent pas uniquement à réduire la quantité de code générale. Cet aspect fondamental de la conception de la plateforme Workers permet d'améliorer simultanément l'expérience des développeurs et la sécurité des applications, et ce de plusieurs façons. Ces objectifs sont généralement opposés l'un à l'autre, mais les liaisons permettent de les satisfaire élégamment tous deux, au même moment.

Mardi

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Annonce

Récapitulatif

Faire évoluer Workers AI : disponibilité générale et lancement de nouvelles capacités

Nous avons effectué une série d'annonces liées à l'IA, notamment le passage en disponibilité générale de Workers AI (la plateforme d'inférence de Cloudflare), la prise en charge des modèles affinés avec les protocoles LoRA, les déploiements en un clic de HuggingFace et la prise en charge du langage Python pour Cloudflare Workers, parmi bien d'autres.

Exécuter des modèles affinés sur Workers AI grâce aux LoRA

Workers AI prend désormais en charge les modèles affinés grâce aux LoRA. Mais que sont les protocoles LoRA et comment fonctionnent-ils ? Dans cet article, nous détaillons le processus d'affinage, les LoRA et même quelques calculs afin d'expliquer le fonctionnement de ces protocoles.

Utiliser Python sur Workers grâce à Pyodide et WebAssembly

Nous avons lancé la prise en charge du langage Python pour Cloudflare Workers, désormais en bêta ouverte. Nous avons repensé nos systèmes afin qu'ils prennent en charge le Python, de l'environnement d'exécution Workers en lui-même à la manière dont les Workers sont déployés sur le réseau Cloudflare. Cet article vous permettra d'en apprendre davantage sur le cycle de vie d'un Worker Python, Pyodide, les liaisons dynamiques et les instantanés de mémoire.

Mercredi

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Annonce

Récapitulatif

R2 ajoute les notifications d'événements, la prise en charge des migrations depuis Google Cloud Storage et un niveau de stockage pour accès occasionnel

Nous avons annoncé trois nouvelles fonctionnalités pour Cloudflare R2 : les notifications d'événements, la prise en charge des migrations depuis Google Cloud Storage et un niveau de stockage pour accès occasionnel.

Vos données, partout, grâce au service Pipelines, aux notifications d'événements et à Workflows

Dans le cadre de notre mission visant à faciliter le développement d'applications évolutives, fiables et orientées données sur notre réseau mondial, nous avons annoncé un nouveau framework de notification des événements, la solution Workflows, notre version de l'exécution durable, ainsi qu'un service d'ingestion de diffusion à venir, Pipelines.

Améliorer l'expérience des développeurs sur Cloudflare Workers et D1 grâce à Prisma ORM

Ensemble, Cloudflare et Prisma facilitent plus que jamais le déploiement d'applications mondialement disponibles en mettant l'accent sur l'expérience des développeurs. Pour atteindre cet objectif, Prisma ORM prend désormais en charge Cloudflare Workers nativement et D1 en Aperçu (Preview). La version 5.12.0 de Prisma ORM vous permet désormais d'interagir avec vos données stockées dans D1 depuis Cloudflare Workers, tout en bénéficiant de la praticité de l'API du client Prisma. Découvrez-la et essayez-là dès maintenant.

Comment Picsart tire parti de la plateforme pour développeurs de Cloudflare pour concevoir des services performants à l'échelle mondiale

Picsart, l'une des plus grandes plateformes de création numérique du monde, a rencontré des problèmes de performances en répondant aux besoins de son public international. L'adoption de la plateforme pour développeurs de Cloudflare, mondiale par défaut, est apparue comme la solution optimale pour permettre à Picsart de renforcer ses performances et son évolutivité de manière substantielle.

Jeudi

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Annonce

Récapitulatif

Pages : annonce de la prise en charge des monorepos, wrangler.toml, intégrations de bases de données et bien plus !

Nous avons lancé quatre améliorations de Pages qui proposeront des fonctionnalités autrefois limitées à Workers, dans l'objectif d'unifier l'expérience de développement entre les deux solutions. Prise en charge des monorepos, wrangler.toml, nouveaux ajouts à la prise en charge de Next.js et intégrations de bases de données !

Nouveaux outils pour la sécurité de la production : déploiements graduels, Stack Traces, contrôle du volume de requêtes et SDK d'API

L'état de préparation à la production ne repose pas uniquement sur l'échelle et la fiabilité des services sur lesquels vous développez. Nous avons annoncé cinq nouveautés pensées pour mettre davantage de puissance entre vos mains (déploiements graduels, traces d'appels mappées à la source dans Tail Workers, nouvelle API de contrôle du volume de requêtes, nouveaux SDK pour API et mises à jour de Durable Objects), chacune développée en gardant à l'esprit les services de production essentiels à l'activité.

L'actualité de Cloudflare Media : mises à jour de Calls, de Stream et d'Images

Maintenant que Cloudflare Calls est en bêta ouverte, vous pouvez développer des applications audio et vidéo serverless et en temps réel. Cloudflare Stream permet à vos spectateurs de réaliser instantanément des extraits dans les diffusions en cours. Enfin, Cloudflare Images prend désormais en charge le recadrage automatique des visages et dispose d'un widget d'importation qui s'intègre facilement dans votre application.

Cloudflare Calls : des millions d'arborescences en cascade

La solution Cloudflare Calls est un service SFT et TURN serverless exécuté en périphérie du réseau Cloudflare. Le service est désormais en bêta ouverte et facturé 0,05 USD/Go en temps réel. La diffusion est à 100 % Anycast WebRTC.

Vendredi

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Annonce

Récapitulatif

Disponibilité générale de l'API Browser Rendering, déploiement de Cloudflare Snippets et mise à disposition de Workers for Platforms pour l'ensemble des utilisateurs

L'API Browser Rendering est désormais accessible à tous les clients d'une offre Workers payante disposant d'une gestion améliorée des sessions.

Cloudflare acquiert Baselime afin d'étendre les fonctionnalités serverless d'observabilité des applications

Nous avons annoncé que Cloudflare avait acquis Baselime, une société spécialisée dans l'observabilité serverless.

Cloudflare acquiert PartyKit pour permettre aux développeurs de concevoir des applications multi-utilisateurs en temps réel

Nous avons annoncé que PartyKit, une entreprise pionnière permettant aux développeurs de concevoir d'ambitieuses applications multi-utilisateurs collaboratives en temps réel, faisait désormais partie de Cloudflare. Cette acquisition marque une étape décisive de notre parcours visant à redéfinir les limites de l'informatique serverless, en la rendant plus dynamique, interactive et, plus important encore, avec état.

Un développement ultra-rapide grâce aux cadres de travail full-stack et à Cloudflare

Le développement web full-stack sur Cloudflare est aujourd'hui plus simple et plus rapide ! Vous pouvez désormais utiliser le serveur de développement de votre cadre de travail, tout en accédant aux bases de données de D1, aux magasins d'objets de R2, aux modèles d'IA et à bien d'autres éléments. Itérez localement en quelques millisecondes afin de développer des applications web sophistiquées exécutées sur Cloudflare. Développons ensemble !

Nous avons ajouté le RPC JavaScript-native à Cloudflare Workers

Cloudflare Workers comprend désormais un système de RPC (Remote Procedure Call, appel de procédure à distance) intégré à utiliser dans la communication Worker–Worker et Worker–Durable Object, avec un code réduit au minimum absolu. Nous avons conçu un système RPC tellement expressif que l'appel d'un service distant peut donner l'impression d'utiliser une bibliothèque.

Actualités de la communauté : aider les start-ups à développer sur Cloudflare et créer une communauté inclusive

Enfin, nous avons conclu la Developer Week en vous partageant l'actualité de notre programme Workers Launchpad, de notre dernier Developer Challenge, ainsi que d'autres informations sur la manière dont nous travaillons pour assurer la sécurité et l'inclusivité de tous les développeurs dans nos espaces communautaires (comme Discord et les forums de la communauté).

Poursuivre la discussion

Merci d'avoir participé à la Developer Week ! Vous souhaitez poursuivre la discussion et partager ce que vous développez ? Rejoignez-nous sur Discord. Enfin, n'hésitez pas à consulter notre documentation pour les développeurs si vous souhaitez commencer à développer sur Workers.