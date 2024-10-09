Premiers pas avec l'offre gratuite|Contacter le service commercial|

Le blog Cloudflare

Abonnez-vous pour recevoir des notifications sur les nouveaux articles :

Pare-feu WAF

La solution AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale

2026-03-11

La solution Cloudflare AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale. La couche de sécurité proposée par cette solution vous permet d'identifier et de protéger vos applications assistées par IA, indépendamment du modèle ou du fournisseur d'hébergement. Nous rendons également le processus d'identification des points de terminaison IA gratuit pour toutes les offres afin d'aider les équipes à trouver et à sécuriser les déploiements d'outils liés à l'IA clandestine....

Continuer à lire »
La solution AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale

AUTRES PUBLICATIONS

23 janvier 2024

Comment le pare-feu WAF avec IA de Cloudflare a proactivement détecté la vulnérabilité critique zero-day d'Ivanti Connect Secure

Aujourd'hui, nous présentons un exemple récent de vulnérabilité critique (CVE-2023-46805 et CVE-2024-21887) et expliquons de quelle manière l'indice WAF Attack Score amélioré par IA de Cloudflare et l'activation de règles d'urgence dans le pare-feu WAF ont permis de contrer cette...

Vulnerabilities
WAF Rules
Pare-feu WAF
WAF Attack Score
Zero Day Threats (FR)