La solution Cloudflare AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale. La couche de sécurité proposée par cette solution vous permet d'identifier et de protéger vos applications assistées par IA, indépendamment du modèle ou du fournisseur d'hébergement. Nous rendons également le processus d'identification des points de terminaison IA gratuit pour toutes les offres afin d'aider les équipes à trouver et à sécuriser les déploiements d'outils liés à l'IA clandestine. ...

Cloudflare a été reconnue comme Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions (solutions de pare-feu applicatif web) du premier trimestre 2025. ...

Cloudflare, le premier agent IA de Cloudflare, contribue à faciliter la compréhension des configurations complexes pour les administrateurs de Cloudflare. ...

Actualisation pour l'année 2024 de la vision de Cloudflare concernant les tendances en matière de cybersécurité d'Internet : statistiques mondiales sur le trafic, informations sur le trafic lié aux bots, données sur le trafic lié aux API et les risques côté client ...

Cloudflare est l'un des premiers fournisseurs à protéger les modèles LLM à l'ère de l'IA ...

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