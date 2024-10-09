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04 mars 2024
Cloudflare lance un assistant IA pour Security Analytics
Découvrez l'assistant IA pour la solution Security Analytics. Bénéficiez de précieuses informations sur votre sécurité web, désormais bien plus faciles que jamais à obtenir. Utilisez la nouvelle interface d'interrogation en langage courant intégrée afin d'explorer la solution Sec...
23 janvier 2024
Comment le pare-feu WAF avec IA de Cloudflare a proactivement détecté la vulnérabilité critique zero-day d'Ivanti Connect Secure
Aujourd'hui, nous présentons un exemple récent de vulnérabilité critique (CVE-2023-46805 et CVE-2024-21887) et expliquons de quelle manière l'indice WAF Attack Score amélioré par IA de Cloudflare et l'activation de règles d'urgence dans le pare-feu WAF ont permis de contrer cette...
21 août 2023
Rapport sur la sécurité des applications : deuxième trimestre 2023
Nous vous proposons une nouvelle mise à jour trimestrielle de notre rapport sur la sécurité des applications. Lisez la suite pour en savoir plus sur les nouvelles tendances en matière d'attaques et sur les informations visibles depuis le réseau mondial de Cloudflare...
04 août 2023
Dévoiler les principales vulnérabilités exploitées en 2022
L'institut Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) vient de publier un rapport présentant les vulnérabilités les plus fréquemment exploitées en 2022...
14 mars 2023
L'état de la sécurité des applications en 2023
Il y a un an, nous avons publié notre premier rapport sur la sécurité des applications. À l'occasion de la Security Week 2023, nous vous communiquons des statistiques et des tendances concernant le trafic atténué, le trafic lié aux bots et aux API, ainsi que les attaques par usur...
27 septembre 2022
Forrester désigne Cloudflare comme « Leader » dans la catégorie des pare-feu WAF
Cloudflare a été reconnue comme un Leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Web Application Firewalls du troisième trimestre 2022. Le rapport évalue 12 fournisseurs de pare-feu d'applications web (WAF) en fonction de 24 critères, parmi lesquels leur offre actuelle...
06 septembre 2022
Cloudflare est reconnue comme un Leader par Gartner
Cloudflare a reconnu Cloudflare comme un Leader dans le rapport « Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection (WAAP) » 2022, qui a évalué la « capacité d'exécution » et la « vision d'ensemble » de 11 fournisseurs...
01 avril 2022
La fin de la route pour les CAPTCHA de Cloudflare
Nous avons décidé d'arrêter d'utiliser les CAPTCHA. Avant d'examiner comment nous y sommes parvenus et comment vous pouvez nous aider, commençons par une question simple. Pourquoi diable utilise-t-on encore les CAPTCHA...
15 mars 2022
Tout le monde a droit à un pare-feu WAF !
Chez Cloudflare, nous aimons les idées en rupture. Aussi, lorsque nous les associons à notre conviction fondamentale selon laquelle la sécurité devrait être accessible à tout le monde, le résultat se traduit par un Internet meilleur et plus sûr pour tous....
15 mars 2022
Améliorer le WAF grâce à l'apprentissage automatique
Aujourd'hui, nous sommes heureux de compléter les ensembles de règles gérées (telles que OWASP et l'ensemble de règles gérées par Cloudflare) avec un nouvel outil visant à identifier les contournements et les charges malveillantes, sans intervention humaine et avant leur exploita...
15 mars 2022
Une nouvelle expérience du WAF
À partir d'aujourd'hui, nous lançons cette nouvelle présentation du WAF pour tout le monde ! Parallèlement, nous mettons à jour la documentation qui vous guidera pour optimiser la puissance du pare-feu WAF de Cloudflare...
14 décembre 2021
Exploitation de la vulnérabilité Log4j CVE-2021-44228 avant la divulgation au public et évolution du contournement et de l’exfiltration
Les modèles des pare-feu WAF et les tentatives d’exfiltration observées dans le monde, les données des tendances des tentatives d’exploitationavant la divulgation au public de CVE-2021-44228...
10 décembre 2021
Sécuriser la manière dont vos serveurs se connectent à Internet aujourd'hui
La vulnérabilité révélée hier dans Log4j, une bibliothèque de journalisation basée sur Java, permet aux acteurs malveillants d'exécuter du code sur un serveur distant...
30 mars 2021
Le WAF de Cloudflare reconnu choix des clients pour 2021
L'équipe Cloudflare qui développe notre pare-feu applicatif web (WAF) a poursuivi les innovations au cours de cette dernière année. Aujourd'hui, nous avons reçu la reconnaissance du public pour notre travail....
22 août 2019
Un Journal des événements du pare-feu révisé en libre-service
Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer la sortie d'une version entièrement révisée de notre journal d’événements du pare-feu (Firewall Events) pour nos clients Free, Pro et Business. ...