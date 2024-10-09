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Sécurité des applications

La solution AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale

2026-03-11

La solution Cloudflare AI Security for Apps est désormais en disponibilité générale. La couche de sécurité proposée par cette solution vous permet d'identifier et de protéger vos applications assistées par IA, indépendamment du modèle ou du fournisseur d'hébergement. Nous rendons également le processus d'identification des points de terminaison IA gratuit pour toutes les offres afin d'aider les équipes à trouver et à sécuriser les déploiements d'outils liés à l'IA clandestine....

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15 années d'aide à la construction d'un Internet meilleur : retour sur la semaine anniversaire 2025

2025-09-29

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Systèmes centraux propulsés par Rust, mises à jour post-quantiques, accès développeur pour étudiants, intégration PlanetScale, partenariats open source, programme de stages plus ambitieux que jamais....

Une plateforme unique pour gérer la stratégie de sécurité prédictive de votre entreprise avec Cloudflare

2025-03-18

Security WeekGestion du niveau de sécuritéSécuritéCentre de sécuritéSécurité SaaSSécurité des applicationsSécurité des APISécurité des e-mails

Cloudflare présente une plateforme unique pour la gestion unifiée du niveau de sécurité, visant à protéger les applications SaaS et web déployées dans différents environnements. ...

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