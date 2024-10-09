AUTRES PUBLICATIONS
20 mars 2025
Découvrez Cloudy, l'agent IA de Cloudflare conçu pour simplifier les configurations complexes
Cloudflare, le premier agent IA de Cloudflare, contribue à faciliter la compréhension des configurations complexes pour les administrateurs de Cloudflare....
24 septembre 2024
Un Internet plus sûr avec Cloudflare : des informations gratuites sur les menaces, des outils d'analyse de données et de nouveaux services de détection des menaces
Aujourd'hui, nous réalisons des pas de géant dans notre mission consistant à bâtir un Internet meilleur. Cloudflare offre à tous ses utilisateurs un accès gratuit à plus de dix fonctionnalités et produits de sécurité des sites web et des réseaux....
16 août 2024
Une semaine mouvementée en matière d'attaques par phishing et ce que cela implique pour vous
Des élections aux États-Unis et des conflits géopolitiques jusqu'aux dizaines de millions de dollars de pertes qu'il entraîne pour les entreprises, le phishing (hameçonnage) demeure la cause fondamentale des préjudices liés à la cybercriminalité...
07 mai 2024
Utiliser la suite Cloudflare for Unified Risk Posture
Cloudflare for Unified Risk Posture, notre nouvelle suite de fonctionnalités de gestion des risques liés à la cybersécurité, développée sur notre réseau mondial, peut aider les entreprises à appliquer automatiquement et dynamiquement leur stratégie en matière de risques à l'ensem...
18 avril 2024
Cloudflare est citée dans l'édition 2024 du rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge
Gartner cite Cloudflare, une fois encore, dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE). Nous sommes ravis d'annoncer que Cloudflare figure parmi dix fournisseurs seulement reconnus dans ce rapport. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes reconn...
06 mars 2024
La solution Magic Cloud Networking simplifie la sécurité, la connectivité et la gestion des clouds publics
Découvrez Magic Cloud Networking, un nouvel ensemble de fonctionnalités conçues pour visualiser et automatiser les réseaux cloud afin d'assurer à nos clients une connexion sécurisée, facile et fluide aux environnements de cloud public...
07 février 2024
Tenir la promesse du SASE à fournisseur unique grâce à la modernisation du réseau
La solution SASE à fournisseur unique simplifie la sécurité, la connectivité réseau et le DevOps – et propose désormais des fonctionnalités étendues de connectivité réseau de site à site, WANaaS, maillé et P2P...
16 novembre 2023
Introduction de fonctionnalités avancées d'audit de session dans Cloudflare One
Les administrateurs peuvent désormais auditer facilement toutes les sessions d'utilisateurs actifs, ainsi que les données associées utilisées par leurs politiques Cloudflare One...
07 septembre 2023
Cloudflare One for Data Protection
Cet article de blog annonce la solution Cloudflare One for Data Protection, notre suite unifiée permettant de protéger les données partout, sur l'ensemble des applications (web, SaaS et privées)...
07 septembre 2023
Quelle est la prochaine étape pour la Cloudflare One Data Protection Suite ?
Cloudflare One vient de lancer sa suite de protection des données. Ce blog présente en avant-première la nouvelle fonctionnalité permettant de protéger les données et le code au sein des environnements SaaS grâce à nos services de DLP et de CASB....
13 juillet 2023
DLP Exact Data Match est maintenant disponible en version bêta
Cloudflare One prend désormais en charge Exact Data Match pour la solution de prévention des pertes de données...
15 mai 2023
Une suite complète d'outils de sécurité Zero Trust pour tirer le meilleur parti de l'IA
Sécurisez l'utilisation des outils d'IA par votre équipe avec Cloudflare One...
13 avril 2023
Cloudflare One est citée dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge
Cloudflare Zero Trust est citée dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge...
14 mars 2023
Une migration en toute fluidité de Zscaler vers Cloudflare One grâce au programme Descaler
Cloudflare se réjouit du lancement du programme Descaler, un parcours permettant la migration en toute fluidité de clients Zscaler existants vers Cloudflare One. Cloudflare facilite encore le passage à une base plus rapide, plus simple et plus agile pour les clients de niveau Ent...
14 mars 2023
La fonctionnalité DLP de Cloudflare s'intègre aux étiquettes de confidentialité de Microsoft
Cloudflare One prend désormais en charge la prévention de perte de données (DLP, Data Loss Prevention) à l'aide des étiquettes de confidentialité de Microsoft...