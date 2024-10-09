La solution Cloudflare Mesh garantit un accès réseau sécurisé et privé aux utilisateurs, aux nœuds et aux agents IA autonomes. Grâce à l’intégration du service Workers VPC, les développeurs peuvent désormais accorder à leurs agents un accès ciblé aux bases de données privées et aux API, sans avoir à mettre en place de tunnels manuels. ...

Systèmes centraux propulsés par Rust, mises à jour post-quantiques, accès développeur pour étudiants, intégration PlanetScale, partenariats open source, programme de stages plus ambitieux que jamais. ...

Le CASB Cloudflare analyse ChatGPT, Claude et Gemini à la recherche d'erreurs de configuration, de problèmes d'exposition de données et de conformité afin d'aider les entreprises à adopter l'IA. ...

L'IA fantôme peut divulguer vos données à des outils IA non autorisés. Cette menace exige une nouvelle stratégie défensive. Améliorez la visibilité et renforcez le contrôle sans ralentir l'innovation. ...

Avec CASB de Cloudflare, intégrez, analysez et détectez les données sensibles et les erreurs de configuration dans vos comptes de stockage cloud. ...