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Le blog Cloudflare

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Cloudflare One

Sécurisez la connectivité réseau privée pour tous : utilisateurs, nœuds, agents, Workers — Lancement de Cloudflare Mesh

2026-04-14

La solution Cloudflare Mesh garantit un accès réseau sécurisé et privé aux utilisateurs, aux nœuds et aux agents IA autonomes. Grâce à l’intégration du service Workers VPC, les développeurs peuvent désormais accorder à leurs agents un accès ciblé aux bases de données privées et aux API, sans avoir à mettre en place de tunnels manuels. ...

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Sécurisez la connectivité réseau privée pour tous : utilisateurs, nœuds, agents, Workers — Lancement de Cloudflare Mesh

15 années d'aide à la construction d'un Internet meilleur : retour sur la semaine anniversaire 2025

2025-09-29

Semaine anniversairePartenairesPlateforme pour développeursWorkers LaunchpadPerformancesSécuritéCacheRapiditéDéveloppeursIA1.1.1.1Sécurité des applicationsServices pour applicationsBotsCDN (FR)Cloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Systèmes centraux propulsés par Rust, mises à jour post-quantiques, accès développeur pour étudiants, intégration PlanetScale, partenariats open source, programme de stages plus ambitieux que jamais....

AUTRES PUBLICATIONS

24 septembre 2024

Un Internet plus sûr avec Cloudflare : des informations gratuites sur les menaces, des outils d'analyse de données et de nouveaux services de détection des menaces

Aujourd'hui, nous réalisons des pas de géant dans notre mission consistant à bâtir un Internet meilleur. Cloudflare offre à tous ses utilisateurs un accès gratuit à plus de dix fonctionnalités et produits de sécurité des sites web et des réseaux....

Semaine anniversaire
Sécurité
CASB
DLP
Data Loss Prevention

18 avril 2024

Cloudflare est citée dans l'édition 2024 du rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge

Gartner cite Cloudflare, une fois encore, dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE). Nous sommes ravis d'annoncer que Cloudflare figure parmi dix fournisseurs seulement reconnus dans ce rapport. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes reconn...

Cloudflare One
Zero Trust
Security Service Edge (FR)
SSE (FR)
Gartner (FR)