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05 juin 2024
Élections européennes 2024 : sécuriser les processus démocratiques face aux nouvelles menaces
Entre le 6 et le 9 juin, des centaines de millions de citoyens de l'Union européenne voteront pour élire leurs membres du Parlement européen (MPE). Tous les États membres de l'UE disposent ...
07 mars 2024
Cloudflare protège les démocraties mondiales contre les menaces posées par les technologies émergentes lors de la saison électorale 2024
L'année 2024 doit voir se dérouler plus de 80 élections nationales, affectant directement près de 4,2 milliards d'individus. Chez Cloudflare, nous sommes prêts à soutenir une vaste gamme d'acteurs du...
04 mars 2024
Transformer le secteur à l'aide des principes de sécurité intrinsèque de la CISA
Les considérations liées à la sécurité doivent être intégrées à la conception d'un logiciel dès le départ, et non être une réflexion a posteriori. Découvrez comment Cloudflare adhère aux principes...
12 février 2024
Cloudflare remporte son procès contre le chasseur de brevets Sable
Jeudi dernier, par une matinée claire et ensoleillée à Waco, au Texas (États-Unis), un jury a rendu son verdict après moins de deux heures de délibération. Le jury a estimé que Cloudflare n'avait pas enfreint le brevet revendiqué à son encontre par les chasseurs de brevets Sable ...
26 janvier 2024
Réflexions sur le RGPD à l'occasion de la Journée européenne de la protection des données 2024
À l'occasion de la Journée européenne de la protection des données 2024, nous répondons à l'appel à la réflexion lancé par la Commission européenne concernant le fonctionnement du RGPD, en examinant deux façons dont l'application concrète du RGPD peut réellement nuire à la vie pr...
05 décembre 2023
La nouvelle décision en matière de droit d'auteur en Allemagne rejette le blocage par le biais des résolveurs DNS mondiaux
Une récente décision rendue par la Haute Cour régionale de Cologne, en Allemagne, représente un progrès important pour Cloudflare et l'Internet dans la lutte contre les tentatives malavisées d'utiliser le système DNS pour remédier aux violations de droits d'auteur en ligne ...
25 septembre 2023
L’adoption de Cloudflare peut permettre de réduire jusqu'à 96 % les émissions de carbone de votre réseau (et SBTi)
Nous sommes ravis de vous faire part d’un rapport indépendant publié cette semaine, selon lequel le passage des services de réseau d’entreprise des dispositifs sur site aux services Cloudflare ...
05 juin 2023
Le projet Galileo a neuf ans et voici comment l'année écoulée l'a transformé.
À l'occasion du neuvième anniversaire, nous souhaitons nous concentrer sur l'accès à des outils de cybersécurité abordables et sur les enseignements que nous avons dégagés en protégeant les ...
08 mai 2023
La proposition de frais d'utilisation du réseau européen est plus qu'un affrontement entre géants technologiques américains et grands opérateurs de télécommunications européens
Un important débat susceptible d'affecter l'avenir d'Internet a lieu aujourd'hui en Europe. La Commission européenne envisage la mise en place de nouvelles règles régissant la manière dont les ...
27 janvier 2023
Vers un cadre mondial dédié aux flux de données transfrontaliers et à la protection de la confidentialité
Dans notre troisième et dernier article de blog avant la Journée de la protection des données, nous examinons dans le détail les défis liés aux flux de données transfrontaliers, ...
26 janvier 2023
Orientez-vous dans l'environnement changeant de la localisation des données avec la solution Data Localization Suite de Cloudflare
Nous continuons à développer et améliorer notre solution Data Localization Suite, afin d'aider nos clients qui doivent se conformer aux exigences en matière de localisation des données...
25 janvier 2023
Investir dans la sécurité pour protéger la confidentialité des données
À quelques jours seulement de la journée de la protection des données, nous pensons qu'il est important de se concentrer sur l'ensemble des moyens par lesquels les mesures de sécurité et les ...
16 décembre 2022
Clôturer 2022 avec notre tout dernier Impact Report
L'Impact Report est un récapitulatif annuel mettant en valeur la manière dont nous essayons de bâtir un meilleur Internet et les progrès que nous réalisons sur le plan environnemental, ...
16 décembre 2022
Comment Cloudflare contribue à plaider en faveur d'un Internet meilleur
Cet article de blog décrit la manière dont nous plaidons en faveur d'un meilleur Internet dans les nombreuses juridictions dans lesquelles nous exerçons une activité, ainsi que dans nos interactions ...
16 décembre 2022
Les conséquences inattendues du blocage d'adresses IP
Une discussion sur le blocage d'adresses IP : pourquoi nous le voyons, de quoi il s'agit, ses effets, les personnes affectées et les raisons pour lesquelles il s'agit d'un moyen problématique...