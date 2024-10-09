La politique sur les signaux de contenu de Cloudflare offre aux créateurs un nouvel outil pour contrôler l'utilisation de leur contenu. ...

Le mois de juin 2025 marque le onzième anniversaire du projet Galileo, l'initiative de Cloudflare visant à assurer la protection des organisations d'intérêt public vulnérables contre les cybermenaces. ...

Nous sommes heureux de collaborer avec CPI en soutenant le CyberPeace Tracer, une plateforme qui permet aux organisations de la société civile de signaler les menaces de manière proactive. ...

Cloudflare est la première entreprise à annoncer la réussite de son audit vis-à-vis des systèmes « Global CBPR » et « Global PRP ». ...

Le jour du scrutin 2024 aux États-Unis une forte augmentation de la cyberactivité a été constatée. Cloudflare a bloqué plusieurs attaques DDoS contre des sites politiques et électoraux, faisant ainsi ...