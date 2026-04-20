Bâtir le cloud agentique : toutes les solutions que nous avons lancées à l'occasion de l'Agents Week 2026

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Aujourd’hui marque la fin de notre première Agents Week – une semaine consacrée à l’innovation, entièrement dédiée à l’ère des agents. La date n’aurait pu être plus opportune : au cours de l’année passée, les agents ont rapidement transformé l'approche du travail des utilisateurs. Les agents de codage aident aujourd'hui les développeurs à déployer des solutions plus rapidement que jamais auparavant. Les agents d'assistance résolvent les tickets de bout en bout. Les agents de recherche vérifient des hypothèses en consultant des centaines de sources en quelques minutes seulement. Par ailleurs, les utilisateurs ne se contentent pas d'exécuter un seul agent : ils en exécutent une multitude en parallèle, de jour comme de nuit.

Comme l’ont souligné Dane Knecht, CTO de Cloudflare, et Rita Kozlov, VP Product de Cloudflare, dans notre article de blog Bienvenue dans l'Agents Week , l’ampleur potentielle des agents est stupéfiante : si même une fraction des travailleurs du savoir du monde exécutait chacun quelques agents en parallèle, il faudrait disposer d'une capacité de calcul suffisante pour exécuter des dizaines de millions de sessions simultanées. Le modèle « d'une application servant de nombreux utilisateurs » sur lequel repose le cloud ne convient pas à cela. Or, c’est précisément ce que souhaitent faire les développeurs et les entreprises : créer des agents, les déployer auprès des utilisateurs et les exécuter à grande échelle.

Pour y parvenir, il sera nécessaire de résoudre des problèmes affectant l’ensemble de l'environnement technologique. Les agents ont besoin d’une puissance de calcul capable d'évoluer d’un système d’exploitation complet à des isolats légers. Ils ont besoin d’une sécurité et d’une identité intégrées à leur fonctionnement. Ils ont besoin d’une suite d'outils pour agents: les modèles, les outils et le contexte pertinents pour accomplir un travail concret. L'ensemble du code généré par les agents doit suivre un parcours clair, d'un simple prototype à l'application de production. Enfin, tandis que les agents sont à l'origine d'une part croissante du trafic Internet, le web lui-même doit s'adapter à l'émergence du web agentique. Il s’avère que la plateforme de calcul sans conteneur et serverless que nous avons lancée il y a huit ans avec Workers était parfaitement adaptée à ce moment. Depuis, nous l’avons développée pour en faire une plateforme complète et, cette semaine, nous avons lancé une nouvelle série de primitives dédiées aux agents, conçues pour répondre précisément à ces problématiques.

Notre objectif consiste à créer le Cloud 2.0, le cloud agentique – une infrastructure conçue pour un monde dans lequel les agents constituent une charge de travail principale.

Voici la liste de toutes les annonces que nous avons faites cette semaine, pour que vous n'en manquiez pas une seule.

Traitement

Nous avons commencé par le calcul. Les agents ont besoin d'un environnement d'exécution, ainsi que d'un espace pour stocker et exécuter le code qu'ils écrivent. Tous les agents n'ont pas les mêmes besoins : certains nécessitent un système d'exploitation complet, permettant l'installation de packages et l'exécution de commandes de terminal, tandis que la plupart requièrent une solution légère, capable de démarrer en quelques millisecondes et d'évoluer massivement. Cette semaine, nous avons déployé les environnements nécessaires à leur exécution, ainsi qu'un nouvel espace de travail compatible avec Git pour les agents :

Sécurité

L’exécution d’agents et de leur code ne représente que la moitié du défi. Les agents se connectent à des réseaux privés, accèdent à des services internes et effectuent des actions de manière autonome pour le compte des utilisateurs. Lorsque tous les collaborateurs d'une entreprise peuvent déployer leurs propres agents, la sécurité ne peut pas être reléguée au second plan. Elle doit devenir le mode de fonctionnement par défaut. Cette semaine, nous avons inauguré les outils qui permettent de parvenir facilement à ce résultat.

Suite d'outils pour agents

Un agent performant doit être capable de réfléchir, de mémoriser, de communiquer et de voir. Pour cela, il doit disposer de modèles adéquat et avoir accès à des outils appropriés et à un contexte pertinents pour accomplir la tâche qui lui est attribuée. Cette semaine, nous avons lancé les composantes primitives (inférence, recherche, mémoire, voix, messagerie électronique et navigateur) qui permettent à un agent d'être réellement opérationnel.

Du prototype à la production

La meilleure infrastructure doit également être facile à utiliser. Nous souhaitons aller à la rencontre des développeurs et de leurs agents là où ils opèrent déjà (sur le terminal, dans l’éditeur et dans l'invite de commande) et leur permettre d'accéder à l’intégralité de la plateforme Cloudflare sans changement de contexte.

Web agentique

Un nombre croissant d'agents se connectent désormais à Internet, mais naviguent encore sur un Internet conçu pour les humains. Les sites web existants ont besoin de nouveaux outils pour contrôler l'accès des bots à leur contenu, regrouper les contenus et les présenter aux agents et mesurer leur état de préparation à ce changement.

Annonce Récapitulatif Découvrez le score d’état de préparation aux agents. Votre site est-il prêt à accueillir les agents ? Le score d’état de préparation aux agents peut aider les propriétaires de sites web à mieux comprendre dans quelle mesure leurs sites sont adaptés aux agents IA. Nous examinons ici les nouvelles normes, partageons avec vous les données issues de Cloudflare Radar et expliquons en détail comment nous avons fait de la documentation de Cloudflare l'une des ressources Internet les plus adaptées aux agents. Redirects for AI Training garantit l'unicité du contenu Les directives non contraignantes n'empêchent pas les robots d'indexation d'ingérer des contenus obsolètes. La fonction Redirects for AI Training permet à n’importe quel utilisateur sur Cloudflare de rediriger les robots d’indexation vérifiés vers des pages canoniques sur simple activation d’une option, sans modification du serveur d’origine. Agents Week : le point sur les performances réseau En migrant sa couche de traitement des requêtes vers une architecture basée sur Rust appelée FL2, Cloudflare a creusé son avance en termes de performances, dépassant désormais 60 % des réseaux mondiaux les plus rapides. Nous nous appuyons sur des mesures provenant d'utilisateurs réels et les trimoyennes de temps de connexion TCP pour nous assurer que nos données reflètent l’expérience réelle des utilisateurs d'Internet. Des dictionnaires de compression partagés adaptés au web agentique Nous vous proposons un aperçu de notre prise en charge des dictionnaires de compression partagés, nous vous montrons comment elle améliore les temps de chargement des pages et nous vous révélons quand vous pourrez tester vous-même la version bêta.

C’est dans la boîte !

L’Agents Week 2026 touche à sa fin, mais le cloud agentique n'en est qu'à ses débuts. Tout ce que nous avons déployé cette semaine, des services de calcul et de sécurité à la suite d'outils pour agents et au web agentique, en constitue la fondation. Nous allons continuer à créer sur cette fondation afin de vous offrir tout ce dont vous aurez besoin pour développer les services de demain.

D'autres articles seront publiés aujourd'hui et demain afin de continuer cette histoire ; alors, restez à l’écoute des dernières actualités sur notre blog .