La solution Cloudflare Mesh garantit un accès réseau sécurisé et privé aux utilisateurs, aux nœuds et aux agents IA autonomes. Grâce à l’intégration du service Workers VPC, les développeurs peuvent désormais accorder à leurs agents un accès ciblé aux bases de données privées et aux API, sans avoir à mettre en place de tunnels manuels. ...

Le CASB Cloudflare analyse ChatGPT, Claude et Gemini à la recherche d'erreurs de configuration, de problèmes d'exposition de données et de conformité afin d'aider les entreprises à adopter l'IA. ...

L'IA fantôme peut divulguer vos données à des outils IA non autorisés. Cette menace exige une nouvelle stratégie défensive. Améliorez la visibilité et renforcez le contrôle sans ralentir l'innovation. ...

Cloudflare, le premier agent IA de Cloudflare, contribue à faciliter la compréhension des configurations complexes pour les administrateurs de Cloudflare. ...

Aujourd'hui, nous réalisons des pas de géant dans notre mission consistant à bâtir un Internet meilleur. Cloudflare offre à tous ses utilisateurs un accès gratuit à plus de dix fonctionnalités et produits de sécurité des sites web et des réseaux. ...