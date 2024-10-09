AUTRES PUBLICATIONS
07 mai 2024
Utiliser la suite Cloudflare for Unified Risk Posture
Cloudflare for Unified Risk Posture, notre nouvelle suite de fonctionnalités de gestion des risques liés à la cybersécurité, développée sur notre réseau mondial, peut aider les entreprises à appliquer automatiquement et dynamiquement leur stratégie en matière de risques à l'ensem...
14 mars 2024
Atténuation d'une attaque par canal auxiliaire sur la longueur du jeton contre nos produits d'IA
Les équipes de Workers AI et AI Gateway ont récemment travaillé en étroite collaboration avec les chercheurs en sécurité de l'Université Ben Gourion du Néguev au sujet d'un rapport transmis dans le cadre de notre programme public de primes aux bugs....
06 mars 2024
La solution Magic Cloud Networking simplifie la sécurité, la connectivité et la gestion des clouds publics
Découvrez Magic Cloud Networking, un nouvel ensemble de fonctionnalités conçues pour visualiser et automatiser les réseaux cloud afin d'assurer à nos clients une connexion sécurisée, facile et fluide aux environnements de cloud public...
04 mars 2024
L'IA défensive : le cadre de Cloudflare pour protéger les entreprises contre les menaces de nouvelle génération
De l'identification des tentatives de phishing à la protection des applications et des API, Cloudflare utilise l'IA pour améliorer l'efficacité de ses solutions de sécurité afin de leur permettre de lutter contre les nouvelles attaques, plus sophistiquées...
07 février 2024
Tenir la promesse du SASE à fournisseur unique grâce à la modernisation du réseau
La solution SASE à fournisseur unique simplifie la sécurité, la connectivité réseau et le DevOps – et propose désormais des fonctionnalités étendues de connectivité réseau de site à site, WANaaS, maillé et P2P...
16 novembre 2023
Introduction de fonctionnalités avancées d'audit de session dans Cloudflare One
Les administrateurs peuvent désormais auditer facilement toutes les sessions d'utilisateurs actifs, ainsi que les données associées utilisées par leurs politiques Cloudflare One...
13 juillet 2023
DLP Exact Data Match est maintenant disponible en version bêta
Cloudflare One prend désormais en charge Exact Data Match pour la solution de prévention des pertes de données...
16 mai 2023
Annonce de Database Integrations : établissez une connexion à Neon, PlanetScale et Supabase sur Workers en quelques clics
Aujourd'hui, nous annonçons Database Integrations, un service permettant d'établir facilement une connexion à la base de données de votre choix dans Workers. ...
13 avril 2023
Cloudflare One est citée dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge
Cloudflare Zero Trust est citée dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge...
21 février 2023
Chief Zero Trust Officer : un nouveau rôle pour une nouvelle ère de la cybersécurité
La mise en œuvre de la sécurité Zero Trust peut constituer un défi, et les initiatives peuvent stagner. La nécessité d'un Chief Zero Trust Officer (CZTO) est motivée par l'importance croissante de la sécurité Zero Trust face à l'escalade des cyberattaques...
13 janvier 2023
Récapitulatif CIO Week 2023
Apprenez-en davantage sur les nouveaux produits, les partenariats et les innovations annoncées par Cloudflare au cours de la CIO Week afin d'aider les entreprises à moderniser leur infrastructure informatique et leur sécurité...
11 janvier 2023
L'isolement des liens contenus dans les e-mails – votre filet de sécurité contre les nouvelles attaques par phishing
La solution d'isolement des liens contenus dans les e-mails offre un filet de sécurité contre les liens incongrus qui atteignent parfois les boîtes de réception des utilisateurs, et sur lesquels ils risquent de cliquer. Avec cette protection supplémentaire, Cloudflare Area 1 s'im...
10 janvier 2023
Annonce de notre parcours Partenaires de diffusion de services autorisés pour Cloudflare One
Nous annonçons aujourd'hui notre parcours Partenaires de diffusion de services autorisés (Authorized Services Delivery Partner, ASDP), conçu pour valider les partenaires qui souhaitent diffuser des services autour de notre plateforme Cloudflare One...
10 janvier 2023
Pourquoi les CIO choisissent-ils Cloudflare ?
Over 10,000 organizations trust Cloudflare One to connect and secure users, devices, applications, and data. Hear from the leaders of our customers to better understand why they selected Cloudflare....
24 juin 2022
Cloudflare One contre Zscaler Zero Trust Exchange : quelle solution propose les fonctionnalités les plus complètes ? Ce n'est peut-être pas celle que vous pensez
que vaut Cloudflare One face à la solution Trust Exchange de Zscaler ? Lisez la suite pour le découvrir...