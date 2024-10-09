AUTRES PUBLICATIONS
13 février 2023
Cloudflare atténue une attaque DDoS record de 71 millions de requêtes par seconde
Les attaques DDoS lancées ce week-end ont établi de nouveaux records. Pendant le week-end, Cloudflare a détecté et atténué des dizaines d'attaques DDoS hyper-volumétriques. La majorité des attaques ont atteint un pic de l'ordre de 50 à 70 millions de requêtes par seconde (r/s)...
07 octobre 2022
Cloudflare Pages devient encore plus rapide avec Early Hints
Nous sommes ravis d'annoncer une intégration qui confirme encore cet engagement en faveur de la rapidité, avec la prise en charge d'Early Hints pour Pages...
12 avril 2022
Tendances des attaques DDoS au premier trimestre 2022
Bienvenue dans notre premier rapport sur les attaques DDoS de l'année 2022, le neuvième au total jusqu'ici. Les sections consacrées à la couche applicative et à la couche réseau de ce rapport présentent de nouvelles données et informations stratégiques...
10 décembre 2021
Cloudflare One contribue à optimiser la connectivité des utilisateurs vers Microsoft 365
Nous sommes ravis d'annoncer que Cloudflare a rejoint le Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP). La plate-forme Cloudflare One propose un chemin réseau optimisé au trafic des clients de Cloudflare adressé aux services Microsoft 365....
17 septembre 2021
Comparatif des performances des réseaux périphériques : Akamai, Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly et Google
Pendant la Speed Week, nous avons beaucoup parlé des services qui rendent le web plus rapide : Argo 2.0 pour un meilleur routage en cas de perturbations sur le réseau Internet, Orpheus pour assurer la disponibilité des serveurs d'origine depuis n'importe quel site...
25 mars 2021
Page Shield : protéger les données utilisateur dans le navigateur
nous sommes heureux de présenter Page Shield, un produit de sécurité côté client permettant à nos clients de détecter les attaques au sein des navigateurs des utilisateurs finaux...
15 mai 2020
Analyse des attaques DDoS au niveau de la couche réseau au premier trimestre 2020
Au terme du premier trimestre 2020, nous avons entrepris de comprendre si et comment les tendances en matière d’attaques DDoS avaient évolué pendant cette période historique au cours de laquelle le monde entier s’est mis à l’abri. ...
08 avril 2020
Transition de reCAPTCHA à hCaptcha
Nous avons récemment changé de fournisseur de CAPTCHA : nous sommes passés du service reCAPTCHA de Google au service indépendant hCaptcha. ...
01 avril 2020
Lancement de la version bêta de WARP pour macOS et Windows
Le 1er avril dernier, nous avons lancé WARP, une option de l’application 1.1.1.1 sur iOS et Android permettant de sécuriser et d’accélérer les connexions Internet. Aujourd’hui, WARP sécurise les connexions de millions d’utilisateurs mobiles....
01 avril 2020
Lancement de 1.1.1.1 for Families
Il y a deux ans à cette date, nous annoncions le lancement de 1.1.1.1, un résolveur DNS sûr, rapide, respectueux de la vie privée et gratuit pour tous. ...
27 septembre 2019
Récapitulatif de la semaine anniversaire 2019
Cette semaine, nous avons célébré le 9e anniversaire de Cloudflare en lançant un ensemble de nouvelles offres qui répondent à notre mission : aider à construire un meilleur Internet. Voici en résumé comment nous avons célébré la Semaine anniversaire 2019....
25 septembre 2019
WARP est là (désolé que cela ait pris autant de temps)
Aujourd'hui, après une attente plus longue que prévue, nous lançonsWARP et WARP Plus auprès du grand public. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, WARP est une application mobile conçue pour tous ceux qui utilisent...
24 septembre 2019
Présentation de Browser Insights
La vitesse est primordiale. Nous savons que lorsque votre site Web ou votre application est plus rapide, l’expérience utilisateur est meilleure, ce qui vous permet d’obtenir de meilleurs taux de conversion et des revenus plus importants....
13 août 2019
Magic Transit rend votre réseau plus intelligent, meilleur, plus fort et moins coûteux à exploiter
Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer Cloudflare Magic Transit. Magic Transit fournit une connectivité IP sécurisée, performante et fiable à Internet. Prêt à l'emploi, Magic Transit déployé devant votre réseau sur site le protège des attaques ...
13 août 2019
Magic Transit : Fonctions réseau à l'échelle Cloudflare
Nous avons annoncé aujourd’hui Cloudflare Magic Transit, qui rend le réseau Cloudflare disponible pour tout trafic IP sur Internet. Jusqu'à présent, Cloudflare utilisait principalement des services proxy....