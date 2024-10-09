Cloudflare utilise le trafic sur son réseau pour transmettre des réponses plus rapidement, en apprenant les caractéristiques de chaque réseau et en ajustant son système de contrôle de la congestion. ...

Speed Brain uses the Speculation Rules API to prefetch content for the user's likely next navigations. The goal is to download a web page to the browser before a user navigates to it. ...

Identifier les possibilités de fusion de connexions avec les extensions HTTP ORIGIN Frame ...

Cloudflare démontre qu'elle est la plus rapide dans son domaine. En outre, nous faisons en sorte qu'il soit le plus facile possible pour nos utilisateurs d'atteindre ces chiffres ...

À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin d'être un ingénieur réseau pour comprendre les forces et faiblesses de votre Internet. Nous allons vous expliquer comment nous y parvenons ...