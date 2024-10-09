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Rapidité et fiabilité

AUTRES PUBLICATIONS

13 février 2023

Cloudflare atténue une attaque DDoS record de 71 millions de requêtes par seconde

Les attaques DDoS lancées ce week-end ont établi de nouveaux records. Pendant le week-end, Cloudflare a détecté et atténué des dizaines d'attaques DDoS hyper-volumétriques. La majorité des attaques ont atteint un pic de l'ordre de 50 à 70 millions de requêtes par seconde (r/s)...

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Attaques DDoS

17 septembre 2021

Comparatif des performances des réseaux périphériques : Akamai, Cloudflare, Amazon CloudFront, Fastly et Google

Pendant la Speed Week, nous avons beaucoup parlé des services qui rendent le web plus rapide : Argo 2.0 pour un meilleur routage en cas de perturbations sur le réseau Internet, Orpheus pour assurer la disponibilité des serveurs d'origine depuis n'importe quel site...

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