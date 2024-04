Birthday Week (FR)

AUTRES PUBLICATIONS

AI Gateway permet aux développeurs de gagner en contrôle et en visibilité sur leurs applications d'IA ; vous pouvez ainsi vous concentrer sur le développement sans vous préoccuper de l'observabilité, de la fiabilité et de l'évolutivité ...

Vectorize est notre toute nouvelle offre de base de données vectorielle, conçue pour vous permettre de développer des applications full-stack, basées sur l'IA, entièrement sur le réseau mondial de Cloudflare – et vous pouvez commencer à développer dès maintenant ...

Nous sommes heureux d'inaugurer Workers AI, une plateforme d'inférence IA en tant que service reposant sur notre réseau mondial de GPU et permettant aux développeurs d'exécuter des modèles d'IA en seulement quelques lignes de code ...

27 septembre 2023 à 13:00

Un partenariat avec Hugging Face afin de rendre le déploiement de l'IA plus facile et plus abordable que jamais auparavant🤗

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Hugging Face, afin de rendre les modèles d'IA plus accessibles et plus abordables que jamais auparavant pour les développeurs ...