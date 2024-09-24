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Un parcours engagé en faveur de la protection de la confidentialité et de la sécurité

IEn 2018, Cloudflare a annoncé 1.1.1.1 , l'un des services DNS grand public les plus rapides et les plus respectueux de la confidentialité. 1.1.1.1 est le premier produit grand public jamais lancé par Cloudflare, avec l'objectif d'atteindre un public plus large. Ce service a été conçu pour être rapide et privé, et ne conserve aucune information permettant d'identifier l'auteur d'une requête.

En 2020, Cloudflare a annoncé le lancement de 1.1.1.1 for Families , conçu pour ajouter une couche de protection à notre résolveur public 1.1.1.1 existant. La finalité de ce produit était d'offrir au grand public, c'est-à-dire aux familles, la possibilité d'ajouter un filtre de sécurité et de contenus pour adultes, afin d'empêcher des utilisateurs d'accéder par inadvertance à certains sites lors de la navigation sur Internet.

Aujourd'hui, nous annonçons officiellement que tous les FAI et fabricants d'équipement peuvent utiliser gratuitement nos résolveurs DNS. Les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs réseau et les fournisseurs d'équipements peuvent s'inscrire et rejoindre ce programme afin de s'associer à Cloudflare dans le but de proposer une expérience de navigation plus sûre, facile à utiliser, ultra-performante et gratuite pour tous.

D'éminentes entreprises se sont déjà associées à Cloudflare afin de proposer des offres supérieures et personnalisées, destinées à protéger leurs clients. En fournissant ce service dans un environnement connu des clients, vous pouvez nous aider à faire d'Internet un endroit sûr pour tous.

La nécessité de prioriser intentionnellement les familles

À partir de 2020, la COVID-19 a présenté de nouveaux défis : l'activité en ligne des enfants a augmenté et la dépendance à l'égard des réseaux domestiques est devenue plus forte que jamais. Les études révèlent qu'environ 67 % des adolescents ont accès à une tablette, et que dès l'âge de deux ans, ils accèdent à des contenus multimédias. S'il est souvent impressionnant d'observer la facilité avec laquelle un jeune enfant peut naviguer sur Internet depuis un smartphone ou une tablette qu'on lui tend et afficher son émission préférée sur YouTube, il est de plus en plus préoccupant de constater qu'en accomplissant ces tâches, les enfants sont susceptibles d'accéder involontairement à des contenus préjudiciables.

Le lancement de 1.1.1.1 for Families en 2020 a offert cette tranquillité d'esprit aux utilisateurs du monde entier, et le service continue d'assurer cette protection. Aujourd'hui, les foyers peuvent se référer à notre guide pour configurer ce service. Ils peuvent sélectionner le résolveur DNS qu'ils souhaitent utiliser, en priorisant uniquement la confidentialité ou en incluant le blocage des menaces de sécurité et des contenus pour adultes sur l'ensemble de leur réseau domestique.

Bien que ce service soit disponible et gratuit pour tous, de nombreux utilisateurs parcourent encore quotidiennement Internet sans aucune protection. La mise en place d'une telle protection peut paraître intimidante, et de nombreux utilisateurs ne savent pas par où commencer, ni comment configurer la protection sur leurs appareils ou leur réseau domestique. Nous annonçons aujourd'hui un partenariat qui facilitera considérablement l'installation et la configuration pour les utilisateurs.

Un partenariat pour étendre encore davantage la sécurité

Les FAI et les opérateurs réseau peuvent utiliser les différents services de résolveur de Cloudflare pour proposer à leurs clients une sélection d'offres diversifiée. Nos partenaires existants ont intégré ces offres à leurs plateformes sous la forme d'une extension des services qu'ils proposent déjà à leurs clients. Ce modèle intégré facilite l'adoption et propose un parcours complet et cohérent au client final. Chaque service est conçu dans un but spécifique, décrit ci-dessous :

Notre résolveur principal (1.1.1.1) est conçu dans l'optique de la vitesse et de la confidentialité. Par ailleurs, les requêtes DNS adressées à notre résolveur public peuvent être transmises via un canal sécurisé à l'aide des protocoles DNS over HTTPS (DoH) ou DNS over TLS (DoT) , réduisant ainsi considérablement les risques d'espionnage indésirable ou d'attaques de l'homme du milieu (monster-in-the-middle).

Notre résolveur de sécurité (1.1.1.2) offre tous les avantages du résolveur 1.1.1.1, avec l'avantage supplémentaire de protéger les utilisateurs contre les sites contenant des logiciels malveillants, du spam, des attaques de type « commande et contrôle » lancées depuis des botnets ou des menaces liées au phishing.

Notre résolveur domestique (1.1.1.3) offre tous les avantages du résolveur 1.1.1.2, avec le bénéfice supplémentaire du blocage des contenus pour adultes indésirables lors de l'accès direct aux sites pendant la navigation, ainsi que le verrouillage en mode SafeSearch des moteurs de recherche publics. Il empêche ainsi tous les utilisateurs d'effectuer, à leur insu, des recherches pouvant générer des résultats indésirables.

Sécurité et personnalisations exceptionnelles

Si les utilisateurs souhaitent bénéficier d'une flexibilité encore supérieure à celle qu'offrent nos résolveurs DNS publics, Cloudflare propose également un produit Gateway permettant de personnaliser le filtrage, l'établissement de rapports, la journalisation, l'analyse de données et la planification. Cette offre Gateway avancée comprend plus de 114 catégories , des réseaux sociaux jusqu'aux plateformes de messagerie en ligne, en passant par les jeux vidéo et les résultats de recherche SafeSearch , et même une catégorie « maison et jardin ».

Les filtres et la fonctionnalité de planification supplémentaires permettent aux utilisateurs d'exercer des contrôles plus nuancés, en fonction de l'heure, en limitant par exemple l'accès aux réseaux sociaux pendant les heures de cours ou l'heure du dîner.

Cette option est également disponible si vous êtes un FAI ou un fabricant d'équipements et vous souhaitez proposer des options facilement personnalisables à vos clients. Nous proposons, pour notre offre Gateway, un environnement mutualisé permettant à nos clients d'offrir à leurs abonnés individuels la possibilité de configurer leurs propres filtres individuels pour leurs utilisateurs et leurs foyers. Si vous êtes un fabricant d'équipements ou un FAI et vous cherchez à proposer des protections personnalisables à vos abonnés individuels, cette option peut être un choix intéressant pour vous.

Notre engagement continu en faveur de la confidentialité, de la sécurité et de la sûreté

Un choix facile

En termes simples, Cloudflare est un choix simple et évident pour la protection des individus et les familles. C'est pourquoi les plus grandes entreprises ont toutes choisi de s'associer à Cloudflare afin de les aider à protéger leurs clients et leurs familles. En 2020, après le lancement de 1.1.1.1 for Families , nous avons traité plus de 200 milliards de requêtes DNS par jour adressées à 1.1.1.1. Aujourd'hui, nous traitons 1 700 millions de requêtes par jour adressées à 1.1.1.1, et notre présence réseau englobe plus de 330 villes et offre des interconnexions avec plus de 12 500 autres réseaux . Ce réseau nous permet d'être accessible en un clin d'œil à 95 % de la population mondiale connectée à Internet (c'est-à-dire vos clients), leur assurant de bénéficier d'une expérience de navigation ultra-rapide.

Au-delà de notre rapidité, Cloudflare est utilisée comme proxy inverse par près de 20 % des sites web du monde entier. Cette situation nous fournit des informations incroyables sur les nouvelles tendances, menaces et recherches concernant Internet . En vous associant à nous, vous pouvez tirer parti de nos compétences, à l'image d'une infrastructure puissante, d'informations approfondies sur les données et d'une équipe dédiée au traitement des informations sur les menaces, tout en vous concentrant sur vos priorités essentielles. Il n'existe pas de meilleur partenaire que celui qui vous offre une portée mondiale, d'excellentes performances et une confidentialité intégrée .

Rejoignez-nous pour faciliter l'accès à une expérience de navigation sécurisée pour tous

Depuis sa fondation, Cloudflare s'est donné pour objectif unique de contribuer à bâtir un Internet meilleur, et notre Semaine anniversaire annuelle est le catalyseur de nombreuses évolutions qui ont déjà créé un Internet meilleur pour tous.

Nous maintenons notre engagement de contribuer à protéger et bâtir un Internet meilleur pour chaque utilisateur, et pour cela, nous devons aller à leur rencontre. Nos partenariats sont essentiels pour que cet engagement devienne une réalité, et nous voulons que vous fassiez partie de la solution avec nous.