Développer D1 : une base de données mondiale
2024-04-01
La base de données SQL de Cloudflare, D1, est désormais proposée en disponibilité générale. ...Continuer à lire »
2024-04-01
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2023-09-28
Hyperdrive vous permet d'accéder très rapidement à vos bases de données existantes à partir de Cloudflare Workers, quel que soit leur lieu d'exécution...
2023-09-27
Nous sommes heureux d'inaugurer Workers AI, une plateforme d'inférence IA en tant que service reposant sur notre réseau mondial de GPU et permettant aux développeurs d'exécuter des modèles d'IA en seulement quelques lignes de code...
2023-09-27
Vectorize est notre toute nouvelle offre de base de données vectorielle, conçue pour vous permettre de développer des applications full-stack, basées sur l'IA, entièrement sur le réseau mondial de Cloudflare – et vous pouvez commencer à développer dès maintenant...
2023-05-16
Aujourd'hui, nous annonçons Database Integrations, un service permettant d'établir facilement une connexion à la base de données de votre choix dans Workers. ...
27 septembre 2022
Découvrez les rouages de l'expérience D1 aujourd'hui, les projets sur lesquels l'équipe travaille à l'heure actuelle et ceux à venir...