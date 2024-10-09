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Database (FR)

Workers AI : inférence serverless soutenue par GPU sur le réseau mondial de Cloudflare

2023-09-27

Semaine anniversaireCloudflare WorkersIAPlateforme pour développeursDatabase (FR)Vectorize (FR)Développeurs

Nous sommes heureux d'inaugurer Workers AI, une plateforme d'inférence IA en tant que service reposant sur notre réseau mondial de GPU et permettant aux développeurs d'exécuter des modèles d'IA en seulement quelques lignes de code...

Vectorize : une base de données vectorielle pour déployer rapidement en phase de production des applications basées sur l'IA

2023-09-27

Semaine anniversaireVectorize (FR)Cloudflare WorkersPlateforme pour développeursIADatabase (FR)Nouveautés produitsDéveloppeurs

Vectorize est notre toute nouvelle offre de base de données vectorielle, conçue pour vous permettre de développer des applications full-stack, basées sur l'IA, entièrement sur le réseau mondial de Cloudflare – et vous pouvez commencer à développer dès maintenant...

Annonce de Database Integrations : établissez une connexion à Neon, PlanetScale et Supabase sur Workers en quelques clics

2023-05-16

Developer WeekLatin America (FR)SASECloudflare WorkersServerlessDatabase (FR)Internet PerformanceDéveloppeursPlateforme pour développeursIntégration cloud & cloud de connectivité

Aujourd'hui, nous annonçons Database Integrations, un service permettant d'établir facilement une connexion à la base de données de votre choix dans Workers. ...

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