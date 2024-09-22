Lettre annuelle 2024 des fondateurs de Cloudflare

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Cette semaine, Cloudflare fêtera le quatorzième anniversaire de son lancement, une date que nous considérons comme notre anniversaire. C'est désormais devenu une tradition pour nous, depuis notre premier anniversaire, de profiter chaque année de la Semaine anniversaire pour lancer de nouveaux produits, que nous considérons comme autant de cadeaux que nous faisons, à notre tour, à Internet. Depuis maintenant cinq ans, nous profitons également de cette occasion pour écrire notre lettre annuelle des fondateurs, dans laquelle nous réfléchissons à notre activité et à l'état d'Internet. Cette année ne déroge pas à la tradition.

Cela dit, peut-être avez-vous remarqué une différence : au cours de l'année passée, les semaines consacrées à l'innovation ont été moins nombreuses que d'habitude. L'explication est qu'un petit nombre d'incidents survenus il y a près d'un an nous a amenés à nous concentrer sur l'amélioration de nos systèmes internes, plutôt que sur le lancement de nouvelles fonctionnalités. Nous sommes incroyablement fiers de l'attention que notre équipe a portée à la sécurité, la résilience et la fiabilité, qui sont devenues nos priorités absolues au cours de l'année écoulée. Aujourd'hui, la plateforme sous-jacente de Cloudflare et les produits dont le fonctionnement repose sur elle sont considérablement plus robustes qu'ils ne l'ont jamais été.

Ce travail étant en grande partie achevé et notre plateforme étant aujourd'hui dans sa meilleure forme, nous avons l'intention de reprendre la cadence habituelle de lancement de nouveaux produits à laquelle nous devons notre réputation. Au cours de cette Semaine anniversaire, vous découvrirez de nombreuses nouveautés : nous déploierons des améliorations des performances que seul notre cloud de connectivité peut offrir, assurant une incroyable accélération de 45 % de tous les sites web de nos clients (et ce, automatiquement et gratuitement). Par ailleurs, nous lancerons de nouvelles fonctionnalités afin de rendre notre plateforme de développement plus rapide et plus facile à utiliser, nous comblerons la dernière faille dans le chiffrement du web, nous accélérerons l'inférence de l'IA partout dans le monde, nous proposerons de nouveaux niveaux de soutien aux jeunes entreprises et à la communauté open source et bien d'autres choses encore.

Il s'agit sans conteste de notre semaine préférée de l'année, car elle permet à notre équipe d'honorer à la fois sa dette envers Internet et notre mission.

Les défis qui attendent Internet

La robustesse de la plateforme Cloudflare d'aujourd'hui contraste avec un Internet qui semble devenu beaucoup plus fragile au cours de l'année écoulée. Lorsque nous avons défini pour la première fois notre mission, qui est de contribuer à bâtir un Internet meilleur, nous supposions que « meilleur » signifiait un Internet plus rapide, plus fiable, plus sûr, plus privé et plus efficace. Mais aujourd'hui, cela semble être quelque chose de plus fondamental.

L'année dernière a été caractérisée par une normalisation des coupures d'Internet et des restrictions d'accès à Internet dans le monde entier. Une tactique qui était autrefois l'apanage des régimes autoritaires s'est étendue aux nations démocratiques occidentales, où les tribunaux et les assemblées législatives se sont enhardis à restreindre les protocoles fondamentaux afin de contrôler ce qu'ils considéraient comme des préjudices.

Nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de tribunaux de compétence limitée qui ont ordonné le blocage mondial, au niveau du DNS, de sites qu'ils jugeaient répréhensibles, mais également de pays qui ont fermé Internet pour la plupart de leurs citoyens au nom de la prévention de la tricherie lors d'examens nationaux (alors qu'Internet est resté actif dans les quartiers fortunés, connectés au niveau politique), de fournisseurs d'accès Internet proposant une législation visant à imposer de nouvelles taxes aux créateurs de contenu ainsi que d'interdictions de services entiers dans des pays ayant précédemment déclaré que plus d'Internet valait toujours mieux que moins d'Internet.

Nous vivons, regrettablement, une période sombre dans l'histoire de l'Internet.

La menace de l'IA pour la création de contenus originaux

Parallèlement à cela, le modèle économique du web s'érode. L'approche « donnant-donnant » qui caractérisait la dernière ère du web, l'ère des recherches, était fondée sur le paradigme suivant : vous permettiez à une entreprise telle que Google d'extraire des données de votre site web et, en échange, elle vous envoyait du trafic. Dans ce modèle, les créateurs de contenu pouvaient alors générer de la valeur à partir de ce trafic, par le biais de publicités, de la vente de produits ou simplement de la satisfaction de savoir qu'un individu s'intéressait suffisamment à leurs créations pour prendre le temps de les regarder.

Cette même approche « quid pro quo » n'est plus de mise à l'ère dans laquelle nous entrons, à savoir l'ère de l'IA, dans laquelle des réponses sont fournies aux questions des utilisateurs sans que ces derniers aient jamais à consulter la source de référence. Si les créateurs de contenu ne peuvent plus générer de valeur à partir de leurs créations, ils produiront inévitablement moins de contenu ; nous serons tous perdants, à commencer par les entreprises de développement d'IA, qui ont besoin de contenus originaux pour former leurs modèles.

Relever le défi

Internet demeure un miracle, mais cela ne paraît plus être inévitable. Internet est la cible d'attaques lancées par des adversaires actifs, et il commence à se détériorer en raison d'une négligence bénigne. Et tandis que les plus grandes entreprises technologiques sont distraites par les problématiques réglementaires qui les accaparent, l'Internet se retrouve dépourvu de champion manifeste. Nous sommes fiers de notre équipe qui a relevé ce défi. Chez Cloudflare, nous croyons en l'Internet, et nous nous battrons pour le défendre.

C'est pourquoi nous investissons dans notre équipe responsable des politiques publiques, avec l'objectif d'informer les législateurs et les juristes sur la meilleure façon de contrôler les préjudices imputables un nombre limité de recoins de l'Internet, sans toutefois déstabiliser ses protocoles sous-jacents. C'est aussi pour cette raison que nous pensons qu'il est important de proposer gratuitement un nombre aussi important de nos services. Et c'est pourquoi, à l'occasion de cette Semaine anniversaire, nous annoncerons de nouveaux moyens pour permettre aux systèmes d'IA, continuellement à la recherche de contenus originaux, de rémunérer équitablement les créateurs de contenus. En l'absence d'un nouveau paradigme, nous craignons que les motivations qui ont permis à Internet de prospérer ne s'amenuisent et que le miracle qu'il incarne ne s'effondre.

Les missions ont leur importance, et la nôtre consiste à bâtir un Internet meilleur. Nous (ou l'un de nos dirigeants) échangeons toujours avec chaque candidat que nous recrutons avant de lui proposer une offre, car nous voulons nous assurer de lui avoir fait part de l'importance de notre mission. L'une des questions que l'on nous pose le plus fréquemment est comment nous comptons préserver la culture de Cloudflare. Notre réponse est toujours la même : l'objectif n'est pas de savoir comment préserver notre culture, mais comment l'améliorer. Il doit en aller de même pour Internet. Nous ne pouvons pas simplement essayer de préserver le passé ; nous devons imaginer de nouvelles façons de l'améliorer.

Pour cela, il faudra que des champions se lèvent et imaginent un Internet meilleur. Cela fait trop longtemps que vous n'avez pas lu de bonnes nouvelles concernant l'Internet, même si celui-ci demeure un miracle. Nous sommes fiers de disposer d'une équipe, d'une plateforme et d'une mission qui nous permettent non seulement de préserver ce miracle, mais également de l'améliorer. C'est notre mission, et c'est ce qui motive tout ce que nous accomplissons chez Cloudflare. Et cela ne sera jamais aussi visible qu'au cours de la semaine à venir. Si notre mission vous inspire, nous vous encourageons à nous transmettre votre candidature pour rejoindre notre équipe.

Restez à l'écoute pour vivre une Semaine anniversaire incroyable, emplie de nouveaux produits qui nous permettront de progresser dans notre mission. Nous remercions notre équipe, partout dans le monde, pour tout ce qu'elle réalise. Cloudflare est plus forte grâce au travail que nous avons accompli, et l'Internet sera plus fort grâce à Cloudflare.