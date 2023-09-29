Découvrez les menaces qui se dissimulent dans votre boîte aux lettres Office 365 avec Cloudflare Email Retro Scan

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Nous annonçons maintenant la possibilité pour les clients de Cloudflare d'analyser les anciens messages dans leurs boîtes de réception Office 365 afin de détecter les menaces. Le service Retro Scan vous permet de revenir sept catorce quatorze jours en arrière, afin d'identifier les menaces qui n'ont pas été détectées par votre outil de sécurité actuel.

Pourquoi exécuter le service Retro Scan

Lorsque nous échangeons avec nos clients, ces derniers nous apprennent souvent qu'ils n'ont pas connaissance de l'état des boîtes aux lettres de leur entreprise. Les entreprises disposent d'un outil de sécurité des e-mails, ou elles utilisent la protection intégrée de Microsoft, mais elles ne sont pas en mesure de comprendre l'efficacité de leur solution actuelle. Nous constatons que les filtres de ces outils laissent souvent passer des e-mails malveillants, augmentant le risque de compromission de données au sein des entreprises.

Conformément à notre engagement de contribuer à bâtir un Internet meilleur, nous permettons désormais aux clients de Cloudflare d'utiliser Retro Scan pour analyser les messages dans leurs boîtes de réception à l'aide de nos modèles d'apprentissage automatique avancés – et ce, gratuitement. Notre service Retro Scan détectera et mettra en évidence toutes les menaces que nous identifions, afin de permettre aux clients d'éliminer les menaces contenues dans leurs boîtes de réception en remédiant directement à celles-ci depuis leurs comptes de messagerie. Avec ces informations, les clients peuvent également mettre en œuvre des contrôles supplémentaires, tels que l'utilisation de Cloudflare ou de la solution de leur choix, afin d'éviter que des menaces similaires ne parviennent leurs boîtes aux lettres à l'avenir.

Exécuter le service Retro Scan

Les clients peuvent accéder au tableau de bord de Cloudflare ; l'option Retro Scan se trouve sous l'onglet Area 1 :

Pour permettre à Cloudflare d'accéder aux messages à analyser, vous devez autoriser l'analyse des messages par l'application. Pour démarrer ce processus, accordez à Cloudflare les autorisations nécessaires pour exécuter l'analyse des messages. Une deuxième autorisation est nécessaire pour permettre à l'application Cloudflare d'accéder à Active Directory, afin de déterminer quels utilisateurs font partie de l'entreprise, ainsi que les groupes auxquels ils appartiennent ; ceci permet à nos algorithmes de mieux évaluer le caractère malveillant d'un message.

Une fois toutes les autorisations accordées, il reste une dernière étape : sélectionnez les domaines que vous souhaitez analyser, puis fournissez les informations requises concernant les autres fournisseurs de solutions de sécurité des e-mails utilisées pour protéger vos boîtes de réception.

Enfin, les clients peuvent cliquer sur « Generate Retro Scan » ; la solution de sécurité des e-mails Cloudflare Area 1 commencera alors à analyser les anciens messages. Puisque ce processus demande du temps, nous vous informerons par e-mail lorsque l'analyse sera terminée.

Analyse des résultats

Le service vous fournira une analyse rapide des menaces que nous avons détectées dans les boîtes de réception de votre entreprise. La section supérieure présente toutes les détections par type, indiquant le nombre de messages correspondant à chacune de ces catégories : Malicious (malveillants), Suspicious (suspects), Spoof (imitation), Spam (indésirables) et Bulk (envoi en masse). Nous mettons également en évidence les détections les plus importantes, qui requièrent votre attention, sous la catégorie Phish (phishing). Vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Search (Rechercher) pour obtenir plus d'informations sur les e-mails portant ces intitulés.

Le rapport présente également les employés les plus fréquemment ciblés, ainsi que les endroits d'où proviennent le plus souvent les menaces. Toutes ces statistiques sont destinées à vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la boîte de réception de votre entreprise.

Comment s'inscrire ?

Le service Retro Scan est actuellement proposé en version bêta fermée. Si vous souhaitez exécuter le service Retro Scan sur vos domaines de messagerie Office 365, veuillez contacter votre interlocuteur chez Cloudflare, et nous ajouterons le service à votre compte.

Après avoir exécuté le service Retro Scan et examiné les résultats, vous pouvez choisir d'acheter la solution Cloudflare Area 1 afin d'empêcher les menaces futures d'atteindre votre boîte de réception ou choisir de mettre en place une évaluation du risque lié au phishing, qui propose un essai gratuit pendant 30 jours du produit Area 1. Si le service Retro Scan est un excellent outil pour détecter les menaces latentes, l'évaluation des risques liés au phishing peut vous aider à acquérir une meilleure visibilité de l'ensemble des outils que nous proposons pour protéger les boîtes aux lettres.

Pour commencer, vous pouvez cliquer sur le bouton Request Trial (Demander un essai) en bas du rapport Retro Scan, puis renseigner le formulaire correspondant ; un collaborateur de Cloudflare vous contactera alors, ou vous pouvez contacter directement votre interlocuteur Cloudflare.