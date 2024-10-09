Il y a huit ans, nous avons lancé 1.1.1.1, avec l’objectif de bâtir un Internet plus rapide et plus privé. Aujourd’hui, nous vous présentons les résultats de notre dernier examen indépendant. Conclusion : le fonctionnement de nos mesures de protection de la confidentialité est exactement conforme à nos promesses. ...

Systèmes centraux propulsés par Rust, mises à jour post-quantiques, accès développeur pour étudiants, intégration PlanetScale, partenariats open source, programme de stages plus ambitieux que jamais. ...

Cloudflare étend l'utilisation de son résolveur DNS public en s'associant à des FAI et des opérateurs réseau afin de proposer une expérience de navigation plus sécurisée aux familles. Rejoignez-nous dans notre engagement à protéger chaque internaute contre les contenus dangereux d'un simple clic, grâce à 1.1.1.1 for Families. ...

Le 27 juin 2024, un petit nombre d'utilisateurs dans le monde est susceptible d'avoir remarqué que le résolveur 1.1.1.1 était inaccessible ou que son fonctionnement était altéré. La cause fondamentale était à la fois un détournement et une fuite de routage du protocole BGP (Border Gateway Protocol) ...

Une récente décision rendue par la Haute Cour régionale de Cologne, en Allemagne, représente un progrès important pour Cloudflare et l'Internet dans la lutte contre les tentatives malavisées d'utiliser le système DNS pour remédier aux violations de droits d'auteur en ligne ...