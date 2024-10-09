AUTRES PUBLICATIONS
14 novembre 2023
Diffusion en continu et longueurs de contexte plus grandes pour les grands modèles de langage dans Workers IA
Workers AI prend désormais en charge la diffusion en continu de réponses en texte pour les modèles LLM de notre catalogue, notamment Llama-2, via les événements transmis par le serveur...
04 octobre 2023
Les échecs des recherches sur le résolveur 1.1.1.1 le 4 octobre 2023
Le 4 octobre 2023, Cloudflare a rencontré des problèmes de résolution DNS. Certains utilisateurs avoir reçu des réponses SERVFAIL DNS à leurs requêtes, pourtant valides. Cet article de blog va nous permettre de discuter de la nature de cette défaillance, des raisons pour lesquell...
28 février 2023
Comment le résolveur 1.1.1.1 de Cloudflare repose sur Rust et Wasm
Introduction à la nouvelle plateforme DNS sur laquelle reposent 1.1.1.1 et différents autres produits...
14 octobre 2020
Lancement de WARP pour ordinateur de bureau et Cloudflare for Teams
Cloudflare a été fondé il y a dix ans pour protéger les propriétés exposées au web contre les attaques et permettre aux visiteurs d'y accéder rapidement. Les clients de Cloudflare possédaient des propriétés Internet qu'ils ont placées sur notre réseau....
14 octobre 2020
Cloudflare Gateway protège désormais les équipes, quel que soit leur emplacement
En janvier 2020, nous avons lancé Cloudflare for Teams, Cloudflare for Teams s'articule autour de deux produits principaux : Cloudflare Access et Cloudflare Gateway....
02 avril 2020
L’erreur qui a conduit 1.1.1.3 à bloquer les sites LGBTQIA+ aujourd’hui
Aujourd’hui, nous avons commis une erreur. Du fait de cette erreur, un certain nombre de sites LGBTQIA+ ont été bloqués par inadvertance par le nouveau service 1.1.1.1 for Families. ...
01 avril 2020
Lancement de la version bêta de WARP pour macOS et Windows
Le 1er avril dernier, nous avons lancé WARP, une option de l’application 1.1.1.1 sur iOS et Android permettant de sécuriser et d’accélérer les connexions Internet. Aujourd’hui, WARP sécurise les connexions de millions d’utilisateurs mobiles....
01 avril 2020
Lancement de 1.1.1.1 for Families
Il y a deux ans à cette date, nous annoncions le lancement de 1.1.1.1, un résolveur DNS sûr, rapide, respectueux de la vie privée et gratuit pour tous. ...
31 mars 2020
Annonce des résultats de 1.1.1.1 Examen de la confidentialité du résolveur DNS public
Le 1er avril 2018, nous avons franchi un grand cap en matière de protection de la vie privée et de sécurité sur Internet avec le lancement du résolveur DNS public 1.1.1.1, le plus rapide des résolveurs DNS publics axés sur la vie privée d’Internet. ...
27 septembre 2019
Récapitulatif de la semaine anniversaire 2019
Cette semaine, nous avons célébré le 9e anniversaire de Cloudflare en lançant un ensemble de nouvelles offres qui répondent à notre mission : aider à construire un meilleur Internet. Voici en résumé comment nous avons célébré la Semaine anniversaire 2019....
25 septembre 2019
WARP est là (désolé que cela ait pris autant de temps)
Aujourd'hui, après une attente plus longue que prévue, nous lançonsWARP et WARP Plus auprès du grand public. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, WARP est une application mobile conçue pour tous ceux qui utilisent...
25 septembre 2019
Les défis techniques de la construction de Cloudflare WARP
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
01 avril 2019
Présentation de Warp : Correction des performances et de la sécurité d'Internet mobile
Le 1er avril est un jour misérable pour la plupart des sites Internet. Alors que la plupart des jours, Internet est plein de promesses et d’innovations, le jour du « poisson d'avril », une poignée de sociétés de technologies de pointe décident de perdre le temps de ...
11 novembre 2018
Une mesure à prendre pour rendre votre Internet plus sûr et plus rapide
On April 1st, 2018, we announced 1.1.1.1, the fastest public DNS resolver in the world. Today, we are launching the 1.1.1.1 mobile app to make it incredibly easy to use 1.1.1.1 on your phone....
24 septembre 2018
Cryptage SNI : correction de l'un des principaux bugs d'Internet
Cloudflare a fait son entrée le 27 septembre 2010. Depuis, nous considérons le 27 septembre comme notre date d'anniversaire. Ce jeudi, nous fêterons nos 8 ans....