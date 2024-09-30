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L'année 2024 marque le quatorzième anniversaire de Cloudflare. La Semaine anniversaire est riche en annonces importantes et en lancements de nouvelles offres innovantes, toutes conçues pour rendre service à nos clients et à la communauté Internet au sens large. La Semaine anniversaire fait partie de notre culture chez Cloudflare et nous sommes fiers de cette tradition qui nous permet non seulement de rester fidèles à notre mission, mais également de rester proches de nos clients. Nous commençons à planifier cette semaine de célébration plus tôt dans l'année et nous invitons tous les employés de Cloudflare à y participer.

Quelques mois avant la Semaine anniversaire, nous avons invité les équipes à nous soumettre leurs idées d'annonces. Nous avons été submergés de propositions qui concernaient aussi bien la mise en œuvre de nouvelles normes que la création de nouveaux produits pour les développeurs. Notre tâche la plus ardue consiste à trouver des créneaux pour toutes ces annonces, et ce en une semaine seulement ; il reste encore tellement à bâtir. C'est donc une bonne chose que nous ayons un anniversaire à célébrer chaque année, mais nous aurons peut-être besoin d'une journée supplémentaire pour la Semaine anniversaire de l'année prochaine !

Au cas où vous l'auriez manqué, voici tout ce que nous avons annoncé au cours de la Semaine anniversaire 2024 :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Encore une chose…

Cloudflare sert des millions de clients et leurs millions de domaines dans presque chaque pays sur terre. Pour une entreprise évoluant à l'échelle mondiale, toutefois, l'organisation des paiements peut s'avérer complexe, notamment dans les régions situées en dehors d'Amérique du Nord. Si les cartes de crédit sont très populaires pour les achats en ligne aux États-Unis, ce n'est pas le cas partout dans le monde. 60 % des clients des régions EMEA, APAC et LATAM préfèrent d'autres méthodes de paiement . Par exemple, les clients européens optent souvent pour le système de prélèvement SEPA, un mécanisme de transfert bancaire, tandis que les clients chinois utilisent fréquemment Alipay, un portefeuille numérique.

Chez Cloudflare, nous y avons vu une opportunité de rencontrer les clients là où ils se trouvent. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous élargissons notre système de paiement et lançons une version bêta fermée pour une nouvelle méthode de paiement appelée Stripe Link . La procédure de paiement sera plus rapide et plus fluide, et permettra ainsi à nos clients en libre-service de payer avec Link pour utiliser des comptes bancaires ou des cartes enregistrés. Les clients qui ont enregistré leurs coordonnées de paiement dans n'importe quelle entreprise utilisant Link peuvent payer rapidement sans avoir à saisir à nouveau leurs informations de paiement.

Il s'agit des premiers de nos efforts visant à étendre notre système de paiement afin de prendre en charge les modes de paiement utilisés par nos clients à travers le monde. Nous déploierons les nouvelles méthodes de paiement de manière progressive, afin de permettre une intégration harmonieuse et de recueillir les commentaires de nos clients à chaque étape.

À l'année prochaine !