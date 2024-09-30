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Une nouvelle Semaine anniversaire s'achève

2024-09-30

Lecture: 2 min.
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L'année 2024 marque le quatorzième anniversaire de Cloudflare. La Semaine anniversaire est riche en annonces importantes et en lancements de nouvelles offres innovantes, toutes conçues pour rendre service à nos clients et à la communauté Internet au sens large. La Semaine anniversaire fait partie de notre culture chez Cloudflare et nous sommes fiers de cette tradition qui nous permet non seulement de rester fidèles à notre mission, mais également de rester proches de nos clients. Nous commençons à planifier cette semaine de célébration plus tôt dans l'année et nous invitons tous les employés de Cloudflare à y participer. 

Quelques mois avant la Semaine anniversaire, nous avons invité les équipes à nous soumettre leurs idées d'annonces. Nous avons été submergés de propositions qui concernaient aussi bien la mise en œuvre de nouvelles normes que la création de nouveaux produits pour les développeurs. Notre tâche la plus ardue consiste à trouver des créneaux pour toutes ces annonces, et ce en une semaine seulement ; il reste encore tellement à bâtir. C'est donc une bonne chose que nous ayons un anniversaire à célébrer chaque année, mais nous aurons peut-être besoin d'une journée supplémentaire pour la Semaine anniversaire de l'année prochaine !

Au cas où vous l'auriez manqué, voici tout ce que nous avons annoncé au cours de la Semaine anniversaire 2024 :

Lundi

Quoi En quelques mots…
Commencez à auditer et à contrôler les modèles IA qui accèdent à votre contenu Découvrez quels bots et robots d'indexation liés à l'IA peuvent accéder à votre site web, et décidez du contenu que vous voulez leur permettre de consommer.
Rendre la gestion de zones plus efficace grâce à la mise à jour par lots des enregistrements DNS Les clients qui utilisent Cloudflare pour gérer le DNS peuvent créer un lot complet d'enregistrements, activer la mise en proxy pour de nombreux enregistrements, mettre à jour de nombreux enregistrements pour qu'ils soient dirigés vers une nouvelle cible en même temps, ou encore supprimer tous leurs enregistrements.
Présentation d'Ephemeral ID : un nouvel outil destiné à la détection des fraudes Passez à la vitesse supérieure en matière de sécurité renforcée avec des identifiants éphémères, une nouvelle fonctionnalité qui génère un identifiant unique de courte durée, sans dépendre d'aucune information au niveau du réseau.

Mardi

Quoi En quelques mots…
Cloudflare établit des partenariats pour offrir une expérience de navigation plus sûre aux foyers Les fournisseurs d'équipements Internet, réseaux et matériels peuvent s'inscrire et s'associer à Cloudflare pour offrir une expérience de navigation plus sûre aux foyers.
Un Internet plus sûr avec Cloudflare : des informations gratuites sur les menaces, des outils d'analyse de données et de nouveaux services de détection des menaces Des fonctionnalités gratuites pour les informations sur les menaces, l'analyse de données, la détection des nouvelles menaces et plus encore.
Génération automatique du fournisseur Terraform de Cloudflare Les dernières composantes de l'écosystème des schémas OpenAPI sont désormais générées automatiquement : il s'agit du fournisseur Terraform et de la documentation de référence de l'API.
Cloudflare contribue à vérifier la sécurité des messages chiffrés de bout en bout en auditant la transparence des clés pour WhatsApp Cloudflare contribue à vérifier la sécurité des messages chiffrés de bout en bout en auditant la transparence des clés pour WhatsApp.

Mercredi

Quoi En quelques mots…
Découvrez Speed Brain : un outil permettant une accélération de 45 % du chargement des pages web Speed Brain, notre dernier progrès décisif en matière de vitesse, s'appuie sur l'API Speculation Rules pour précharger le contenu en prévision de la prochaine navigation des utilisateurs ; il télécharge les pages web avant que les utilisateurs n'y accèdent et accélère ainsi le chargement des pages de 45 %.
Purge instantanée : invalidation du contenu mis en cache en moins de 150 ms Instant Purge invalide le contenu mis en cache en moins de 150 ms, offrant la purge de cache la plus rapide du secteur, latence globale comprise pour les purges par balises, noms d'hôte et préfixes.
Nouvelles normes pour un Internet plus rapide et plus confidentiel La compression Zstandard, Encrypted Client Hello et d'autres annonces de vitesse et de confidentialité ont toutes été publiées gratuitement.
TURN et Anycast : faire fonctionner les connexions entre peers à l'échelle mondiale À compter d'aujourd'hui, le service TURN de Cloudflare Calls est désormais en disponibilité générale pour tous les comptes Cloudflare.
Douzième génération de serveurs Cloudflare — 145 % plus performants et 63 % plus efficaces Des serveurs de nouvelle génération spécifiquement conçus pour des performances et une sécurité exceptionnelles, une prise en charge améliorée des charges de travail AI/ML et d'importantes avancées en matière d'efficacité énergétique.

Jeudi

Quoi En quelques mots…
Renouvellement du programme pour start-ups : développez et progressez sur Cloudflare avec jusqu'à 250 000 USD en crédits Les start-ups admissibles peuvent désormais demander jusqu'à 250 000 dollars de crédits à utiliser dans le développement de solutions sur la plateforme pour développeurs de Cloudflare.
La plateforme d'IA de Cloudflare : plus vaste, plus performante et plus rapide Des processeurs graphiques plus puissants, une prise en charge plus large des modèles, une journalisation et des évaluations améliorées dans AI Gateway et Vectorize GA avec des volumes d'index plus importants et des requêtes plus rapides.
Builder Day 2024 : 18 mises à jour majeures de la plateforme Workers Des journaux Workers persistants et interrogeables, disponibilité générale de la compatibilité Node.js, prise en charge améliorée de Next.js via OpenNext, intégration des CI/CD pour Workers, déploiements progressifs, Queues, disponibilité générale des notifications d'événements R2, et plus encore ; le tout au service d'un développement sur Cloudflare plus facile, plus rapide, et plus abordable.
Workers KV plus rapide Une analyse approfondie de la manière dont nous avons rendu Workers KV jusqu'à trois fois plus rapide.
Un stockage SQLite sans latence dans chaque Durable Object En plaçant votre code d'application dans la couche de stockage, afin que votre code s'exécute là où sont stockées les données.
Rendre Workers AI plus rapide et plus efficace : optimisation des performances grâce à la compression et au décodage spéculatif du cache de KV À l'aide de nouvelles techniques d'optimisation, comme la compression de cache KV et le décodage spéculatif, nous avons rendu l'inférence des grands modèles de langage (LLM) rapide comme l'éclair sur la plateforme Workers AI de Cloudflare .

Vendredi

Quoi En quelques mots…
Notre plateforme pour conteneurs est en production. Elle s'appuie sur des GPU. Découvrez-en un premier aperçu Nous travaillons depuis quelque temps sur un nouveau service : une plateforme conçue pour exécuter des conteneurs sur l'ensemble du réseau Cloudflare. Nous nous en servons déjà en production, pour les tâches d'inférence IA et bien d'autres usages.
Faire avancer la cybersécurité : Cloudflare met en place un nouveau programme de primes aux bugs VIP dans le cadre de son engagement envers la promesse CISA Cette année, nous avons mis en œuvre un nouveau programme VIP de primes aux bugs dans le cadre de notre engagement envers la promesse CISA.
Donner du pouvoir aux développeurs : découvrez la Dev Alliance et la quatrième promotion de Workers Launchpad Bénéficiez d'un accès gratuit ou à prix réduit à des outils essentiels pour les développeurs et rencontrez la dernière génération d'incroyables start-ups qui développent des performances sur Cloudflare.
Nous étendons notre prise en charge des projets open source par le biais du projet Alexandria L'extension de notre programme open source et la garantie d'un avenir durable et évolutif pour les projets projets, en fournissant les outils et la protection nécessaires pour prospérer.
Tendances réseau et langage naturel : les nouveaux services Data Explorer et AI Assistant de Radar Une interface web simple pour développer des requêtes d'API plus complexes, comprenant notamment des comparaisons et des filtres, et la visualisation des résultats.
L'IA est partout avec l'assistant à la définition de règles WAF, les informations sur l'IA dans Cloudflare Radar et la protection contre les bots IA mise à jour Nous élargissons les capacités de notre assistant IA afin de vous aider à concevoir de nouvelles règles de pare-feu WAF, de nouvelles informations sur le trafic lié aux bot IA et aux robots d'indexation à ajouter dans Radar, et de nouvelles capacités de blocage des bot IA.
Réaffirmer notre engagement envers l'offre gratuite Notre offre gratuite s'inscrit dans la durée et nous réaffirmons cet engagement cette semaine avec 15 lancements qui enrichissent encore l'offre gratuite.

Encore une chose…

Cloudflare sert des millions de clients et leurs millions de domaines dans presque chaque pays sur terre. Pour une entreprise évoluant à l'échelle mondiale, toutefois, l'organisation des paiements peut s'avérer complexe, notamment dans les régions situées en dehors d'Amérique du Nord. Si les cartes de crédit sont très populaires pour les achats en ligne aux États-Unis, ce n'est pas le cas partout dans le monde. 60 % des clients des régions EMEA, APAC et LATAM préfèrent d'autres méthodes de paiement. Par exemple, les clients européens optent souvent pour le système de prélèvement SEPA, un mécanisme de transfert bancaire, tandis que les clients chinois utilisent fréquemment Alipay, un portefeuille numérique.

Chez Cloudflare, nous y avons vu une opportunité de rencontrer les clients là où ils se trouvent. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous élargissons notre système de paiement et lançons une version bêta fermée pour une nouvelle méthode de paiement appelée Stripe Link. La procédure de paiement sera plus rapide et plus fluide, et permettra ainsi à nos clients en libre-service de payer avec Link pour utiliser des comptes bancaires ou des cartes enregistrés. Les clients qui ont enregistré leurs coordonnées de paiement dans n'importe quelle entreprise utilisant Link peuvent payer rapidement sans avoir à saisir à nouveau leurs informations de paiement.  

Il s'agit des premiers de nos efforts visant à étendre notre système de paiement afin de prendre en charge les modes de paiement utilisés par nos clients à travers le monde. Nous déploierons les nouvelles méthodes de paiement de manière progressive, afin de permettre une intégration harmonieuse et de recueillir les commentaires de nos clients à chaque étape.

À l'année prochaine !

C'est tout pour la Semaine anniversaire 2024. Cependant, l'innovation ne s'arrête jamais chez Cloudflare. Continuez à suivre le blog Cloudflare tout au long de l'année tandis que nous continuerons de lancer les nouveaux produits et fonctionnalités qui contribueront à bâtir un Internet meilleur.

Nous protégeons des réseaux d'entreprise entiers, aidons nos clients à développer efficacement des applications à l'échelle d'Internet, accélérons tous les sites web ou applications Internet, repoussons les attaques DDoS, tenons les pirates informatiques à distance et pouvons vous accompagner dans votre parcours d'adoption de l'architecture Zero Trust.

Accédez à 1.1.1.1 depuis n'importe quel appareil pour commencer à utiliser notre application gratuite, qui rend votre navigation Internet plus rapide et plus sûre.

Pour en apprendre davantage sur notre mission, à savoir contribuer à bâtir un Internet meilleur, cliquez ici. Si vous cherchez de nouvelles perspectives professionnelles, consultez nos postes vacants.
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