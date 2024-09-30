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L'année 2024 marque le quatorzième anniversaire de Cloudflare. La Semaine anniversaire est riche en annonces importantes et en lancements de nouvelles offres innovantes, toutes conçues pour rendre service à nos clients et à la communauté Internet au sens large. La Semaine anniversaire fait partie de notre culture chez Cloudflare et nous sommes fiers de cette tradition qui nous permet non seulement de rester fidèles à notre mission, mais également de rester proches de nos clients. Nous commençons à planifier cette semaine de célébration plus tôt dans l'année et nous invitons tous les employés de Cloudflare à y participer.
Quelques mois avant la Semaine anniversaire, nous avons invité les équipes à nous soumettre leurs idées d'annonces. Nous avons été submergés de propositions qui concernaient aussi bien la mise en œuvre de nouvelles normes que la création de nouveaux produits pour les développeurs. Notre tâche la plus ardue consiste à trouver des créneaux pour toutes ces annonces, et ce en une semaine seulement ; il reste encore tellement à bâtir. C'est donc une bonne chose que nous ayons un anniversaire à célébrer chaque année, mais nous aurons peut-être besoin d'une journée supplémentaire pour la Semaine anniversaire de l'année prochaine !
Au cas où vous l'auriez manqué, voici tout ce que nous avons annoncé au cours de la Semaine anniversaire 2024 :
|Quoi
|En quelques mots…
|Renouvellement du programme pour start-ups : développez et progressez sur Cloudflare avec jusqu'à 250 000 USD en crédits
|Les start-ups admissibles peuvent désormais demander jusqu'à 250 000 dollars de crédits à utiliser dans le développement de solutions sur la plateforme pour développeurs de Cloudflare.
|La plateforme d'IA de Cloudflare : plus vaste, plus performante et plus rapide
|Des processeurs graphiques plus puissants, une prise en charge plus large des modèles, une journalisation et des évaluations améliorées dans AI Gateway et Vectorize GA avec des volumes d'index plus importants et des requêtes plus rapides.
|Builder Day 2024 : 18 mises à jour majeures de la plateforme Workers
|Des journaux Workers persistants et interrogeables, disponibilité générale de la compatibilité Node.js, prise en charge améliorée de Next.js via OpenNext, intégration des CI/CD pour Workers, déploiements progressifs, Queues, disponibilité générale des notifications d'événements R2, et plus encore ; le tout au service d'un développement sur Cloudflare plus facile, plus rapide, et plus abordable.
|Workers KV plus rapide
|Une analyse approfondie de la manière dont nous avons rendu Workers KV jusqu'à trois fois plus rapide.
|Un stockage SQLite sans latence dans chaque Durable Object
|En plaçant votre code d'application dans la couche de stockage, afin que votre code s'exécute là où sont stockées les données.
|Rendre Workers AI plus rapide et plus efficace : optimisation des performances grâce à la compression et au décodage spéculatif du cache de KV
|À l'aide de nouvelles techniques d'optimisation, comme la compression de cache KV et le décodage spéculatif, nous avons rendu l'inférence des grands modèles de langage (LLM) rapide comme l'éclair sur la plateforme Workers AI de Cloudflare .
Cloudflare sert des millions de clients et leurs millions de domaines dans presque chaque pays sur terre. Pour une entreprise évoluant à l'échelle mondiale, toutefois, l'organisation des paiements peut s'avérer complexe, notamment dans les régions situées en dehors d'Amérique du Nord. Si les cartes de crédit sont très populaires pour les achats en ligne aux États-Unis, ce n'est pas le cas partout dans le monde. 60 % des clients des régions EMEA, APAC et LATAM préfèrent d'autres méthodes de paiement. Par exemple, les clients européens optent souvent pour le système de prélèvement SEPA, un mécanisme de transfert bancaire, tandis que les clients chinois utilisent fréquemment Alipay, un portefeuille numérique.
Chez Cloudflare, nous y avons vu une opportunité de rencontrer les clients là où ils se trouvent. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous élargissons notre système de paiement et lançons une version bêta fermée pour une nouvelle méthode de paiement appelée Stripe Link. La procédure de paiement sera plus rapide et plus fluide, et permettra ainsi à nos clients en libre-service de payer avec Link pour utiliser des comptes bancaires ou des cartes enregistrés. Les clients qui ont enregistré leurs coordonnées de paiement dans n'importe quelle entreprise utilisant Link peuvent payer rapidement sans avoir à saisir à nouveau leurs informations de paiement.
Il s'agit des premiers de nos efforts visant à étendre notre système de paiement afin de prendre en charge les modes de paiement utilisés par nos clients à travers le monde. Nous déploierons les nouvelles méthodes de paiement de manière progressive, afin de permettre une intégration harmonieuse et de recueillir les commentaires de nos clients à chaque étape.
C'est tout pour la Semaine anniversaire 2024. Cependant, l'innovation ne s'arrête jamais chez Cloudflare. Continuez à suivre le blog Cloudflare tout au long de l'année tandis que nous continuerons de lancer les nouveaux produits et fonctionnalités qui contribueront à bâtir un Internet meilleur.