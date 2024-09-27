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Chez Cloudflare, nous croyons en la puissance de l'open source. Au-delà du simple code, c'est l'esprit de collaboration, d'innovation et de partage des connaissances qui fait évoluer Internet. En permettant aux développeurs et aux créateurs du monde entier de contribuer à un ensemble plus vaste, l'open source constitue la base sur laquelle repose Internet.

Les éditeurs de l'open source doivent néanmoins souvent faire face aux coûts associés nécessaires à l'exécution de leurs projets et à la proposition d'un accès à des utilisateurs situés dans le monde entier. Nous avons eu le privilège de soutenir d'incroyables projets open source, comme Git et la Linux Foundation par le biais de notre programme open source , et ce dernier nous a permis de découvrir par nous même à quels endroits Cloudflare peut le plus vous aider.

Nous lançons aujourd'hui un programme open source étendu et rationalisé : le projet Alexandria. La cité d'Alexandrie est connue pour sa bibliothèque prolifique et son phare, qui fut l'une des Sept Merveilles du monde antique. Le phare d'Alexandrie servait à la fois de phare pour la culture et la communauté, en accueillant les voyageurs venus de loin dans la cité. Nous pensons qu'Alexandrie constitue une excellente métaphore du fait du rôle « phare » joué par les projets open source pour les développeurs du monde entier, ainsi que de source de connaissances essentielle à la construction d'un Internet meilleur.

Ce projet permet à un nombre plus conséquent de projets open source de bénéficier gratuitement de nos produits par le biais de crédits annuels récurrents. Par le passé, nous leur offrions une mise à niveau vers l'offre Pro, mais nous proposons désormais des mises à niveau adaptées à la taille et aux besoins de chaque projet, de même qu'un accès à une gamme plus large de produits, comme Workers et Pages parmi bien d'autres. Le projet Alexandria a pour objectif de s'assurer que chaque projet OSS non seulement survive, mais également prospère, grâce à un accès aux mesures de sécurité renforcées, aux services d'optimisation des performances et aux outils pour développeurs de Cloudflare. Le tout, gratuitement.

Développer un programme basé sur vos besoins

Nous sommes tout à fait conscients que les projets open source présentent des besoins différents. Certains d'entre eux, comme les référentiels de packages, se soucient plus particulièrement des coûts de stockage et de transfert. D'autres ont besoin d'aide pour se protéger des attaques DDoS. Certains projets ont également besoin d'une plateforme de développement solide pour leur permettre de concevoir et de déployer rapidement des applications évolutives et sécurisées.

Dans le cadre de notre nouveau programme, nous collaborerons avec votre projet afin de vous aider à bénéficier des avantages suivants, en fonction de vos besoins :

Le passage à une offre Cloudflare Pro, Business ou Enterprise, qui vous proposera davantage de flexibilité grâce à un plus grand nombre de Cloudflare Rules pour gérer le trafic, à l'optimisation des images par le biais de notre solution Polish , qui vous permettra d'accélérer la vitesse de téléchargement des images, ainsi qu'à une sécurité renforcée grâce à notre pare-feu applicatif web (WAF) , au service Security Analytics et à la solution Page Shield , des outils conçus pour protéger vos projets contre les menaces et les vulnérabilités potentielles.

Une augmentation du nombre de requêtes adressées à Cloudflare Workers et Pages , afin de vous permettre de gérer davantage de trafic et de faire évoluer vos applications à l'échelle mondiale.

Un stockage R2 amélioré des versions exécutables et des artefacts, afin de vous assurer que vous disposez de l'espace nécessaire pour stocker les ressources de votre projet et accéder efficacement à ces dernières.

Un accès Zero Trust renforcé, incluant notamment l' isolement de navigateur à distance , un nombre d'utilisateurs illimité et la conservation des journaux d'activité afin de vous offrir des informations plus détaillées et davantage de contrôle sur la sécurité de votre projet.

Chaque projet open source participant au programme bénéficiera de ressources supplémentaires et d'un soutien par le biais d'un canal dédié sur notre serveur Discord . En outre, si vous pensez que nous pouvons vous proposer un service que nous ne proposons pas actuellement, nous sommes là pour vous aider à déterminer comment le mettre en œuvre.

De nombreux projets open source fonctionnent grâce aux généreuses offres gratuites de Cloudflare. Notre mission visant à bâtir un Internet meilleur implique que le coût ne doit pas constituer un obstacle au développement, à la sécurisation et à la distribution de vos packages open source dans le monde entier, peu importe l'ampleur de votre projet. Les projets open source indépendants ou de niche ont ainsi toujours la possibilité de fonctionner gratuitement, sans crédits. Pour les projets open source plus vastes, nous vous proposons des crédits annuels récurrents, afin de vous permettre de continuer à réinvestir vos ressources financières dans l'innovation plutôt que de payer une infrastructure de stockage, de sécurisation et de diffusion de vos packages et de vos sites web.

Nous nous engageons à soutenir des projets non seulement innovants, mais également essentiels à la croissance constante et à l'intégrité d'Internet. Les critères d'inscription au programme demeurent les mêmes :

Fonctionner sur une base non lucrative.

Être un projet open source disposant d'une licence OSS reconnue .

Si votre projet open source répond à ces exigences, vous pouvez vous inscrire au programme ici .

Soutenir la communauté Open Source

C'est une chance incroyable que d'être en présence de projets open source que nous admirons, ainsi que des personnes formidables à l'origine de ces projets , dans le cadre de notre programme, qui inclut notamment l' OpenJS Foundation , OpenTofu et JuliaLang .

OpenJS Foundation

Node.js fait partie de notre programme OSS depuis 2019. Nous nous sommes récemment associés à l' OpenJS Foundation pour proposer un support technique et améliorer l'infrastructure d'autres projets JavaScript essentiels hébergés par la fondation, comme Fastify , jQuery , Electron et NativeScript .

Un exemple éloquent de l'utilisation des services Cloudflare par l' OpenJS Foundation est le CDN Worker de Node.js. Actuellement développé par les équipes Web Infrastructure et Build de Node.js, ce dernier a pour objectif de diffuser toutes les ressources de version de Node.js (fichiers binaires, documents, etc.) présentes sur leur site web.

Aaron Snell précise que ces ressources de version sont actuellement diffusées par un unique serveur de fichiers d'origine, statique et protégé par Cloudflare. Cette configuration fonctionnait correctement jusqu'à ce que des problèmes commencent à apparaître avec les nouvelles versions, il y a quelques années. Comme chaque nouvelle version s'accompagnait d'une purge du cache, toutes les requêtes concernant les ressources de version constituaient un défaut de cache et Cloudflare devait donc s'adresser directement au serveur de fichiers statique, une opération qui surchargeait ce dernier. Comme Node.js publie des versions exécutables chaque nuit, ce problème se produit tous les jours.

Le CDN Worker prévoit de remédier à ce problème en utilisant Cloudflare Workers et R2 pour diffuser les requêtes de ressources de version, afin de soulager le serveur de fichiers statique en lui retirant l'ensemble de la charge, afin d'améliorer la disponibilité des téléchargements et de la documentation de Node.js. En fin de compte, le processus devrait devenir plus durable.

OpenTofu

OpenTofu se concentre sur le développement d'une alternative gratuite et ouverte aux plateformes propriétaires d'infrastructure en tant que code. L'un des principaux défis de l'entreprise consistait à assurer la fiabilité et l'évolutivité de son registre, tout en maintenant des coûts bas. La solution de stockage R2 et les services de mise en cache proposés par Cloudflare convenaient parfaitement et permettaient à OpenTofu de diffuser des fichiers statiques à l'échelle souhaitée, sans se soucier de la bande passante ou des goulots d'étranglement en matière de performances.

L'équipe d'OpenTofu a noté qu'il était primordial pour l'entreprise de maintenir les coûts de gestion du registre aussi bas que possible, tant en termes de bande passante que de coûts humains. Elle devait également s'assurer que le registre présente bien une disponibilité proche de 100 %, car des milliers de développeurs se retrouveraient sans moyen de mettre à jour leur infrastructure si celle-ci venait à tomber en panne.

Le code de base du registre (écrit en Go) prégénère toutes les réponses possibles de l'API du registre OpenTofu et transfère les fichiers statiques vers un bucket R2. Grâce à R2, OpenTofu a pu exécuter son registre de manière fondamentalement gratuite, sans serveurs ni problèmes d'évolutivité.

JuliaLang

JuliaLang a récemment rejoint notre programme de parrainage OSS et nous sommes ravis de pouvoir soutenir son infrastructure essentielle afin d'assurer le bon fonctionnement de son écosystème. Un aspect essentiel de cette prise en charge consiste à permettre à JuliaLang d'utiliser les services Cloudflare afin de l'aider à transmettre des packages à sa base d'utilisateurs.

Selon Elliot Saba , JuliaLang utilisait autrefois Amazon Lightsail comme réseau CDN mondial économique pour ce faire. Or, lorsque la base d'utilisateurs de l'entreprise a grandi, l'entreprise se retrouvait parfois à dépasser ses limites de bande passante. Elle encourait de fait des coûts importants en matière de cloud, sans même parler de la dégradation des performances due à la surcharge des machines virtuelles d'équilibrage de charge par les pics de trafic. Aujourd'hui, JuliaLang utilise Cloudflare R2 , et la vitesse et la fiabilité de la solution de stockage d'objets R2 ont jusqu'à présent dépassé celles de ses propres solutions déployées dans ses datacenters. De même, l'absence de frais de bande passante permet à JuliaLang de bénéficier d'un service plus rapide et plus fiable, pour moins d'un dixième de ses dépenses précédentes.

Comment pouvons-nous vous aider ?

N'hésitez pas à postuler au programme si votre projet correspond à nos critères et que vous cherchez à réduire les coûts et à éliminer les factures inattendues ! Nous sommes impatients d'aider la prochaine génération de projets open source à laisser leur marque sur Internet.