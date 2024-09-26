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Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'offrir aujourd'hui aux start-ups jusqu'à 250 000 USD en crédits à utiliser sur la plateforme pour développeurs de Cloudflare. Ce nouveau système de crédits vous permettra de bénéficier d'une visibilité claire de l'utilisation et des frais associés, afin de planifier l'avenir de manière prévisible après l'utilisation des 250 000 dollars en crédits ou après un an, selon la première des échéances.

Vous pouvez consulter les critères d'admissibilité et vous inscrire au programme pour start-ups ici .

À quelles fins pouvez-vous utiliser les crédits ?

Les crédits peuvent être appliqués à tous les produits de la plateforme pour développeurs, ainsi qu'à Argo et Cache Reserve . Par ailleurs, nous fournissons aux participants jusqu'à trois domaines de niveau Enterprise incluant le réseau CDN, la protection contre les attaques DDoS, le DNS, le pare-feu WAF, la sécurité Zero Trust et d'autres produits de sécurité et d'amélioration des performances que les participants peuvent activer sur leur site web.

Vous pouvez utiliser les crédits pour bénéficier des produits de la plateforme pour développeurs de Cloudflare, notamment ceux répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Remarque : les crédits du programme pour start-ups de Cloudflare s'appliquent exclusivement aux produits de Cloudflare ; ce tableau illustre des produits similaires disponibles sur le marché.

Vitesse et performances avec Cloudflare

Nous savons que les créateurs d'entreprise ont besoin de toute l'aide qui leur est offerte lorsqu'ils démarrent leur société. Au-delà de la plateforme pour développeurs, vous pouvez également utiliser le programme pour start-ups pour bénéficier de nos produits d'amélioration de la vitesse et des performances. Permettre à vos clients de se rendre là où ils souhaitent le faire en quelques millisecondes sur votre site web ou votre application fait la différence entre la conclusion d'une vente ou son échec. Vous pouvez tester votre vitesse ici et apprendre comment optimiser votre vitesse et vos performances ici , avec des solutions telles que Images , Argo et Early Hints .

Sécurité assurée par Cloudflare

Mais, attendez, ce n'est pas fini ! Au-delà des produits et des outils d'amélioration de la vitesse de la plateforme pour développeurs, le programme pour start-ups vous permet également d'accéder aux nombreuses fonctionnalités de sécurité de Cloudflare. Ces fonctionnalités incluent le pare-feu d'applications web ( WAF, Web Application Firewall ), les alertes en cas d'attaques DDoS , les offres de protection groupées et bien davantage. Le programme pour start-ups inclut également les solutions Zero Trust . Découvrez comment d'autres utilisateurs sécurisent leurs technologies et leurs outils avec Cloudflare Zero Trust.

Pour vous inspirer, consultez notre site Conçu avec Cloudflare , qui présente les solutions développées par d'autres start-ups.

Qui peut utiliser les crédits ?

Les critères d'éligibilité sont disponibles ici et incluent :

Entreprises développant un produit ou un service basé sur un logiciel

Création au cours des 5 années passées (2019-2024)

Disposent d'un financement compris entre 50 000 et 5 000 000 USD Veuillez noter que pour les start-ups qui n'ont pas encore levé des fonds à hauteur d'au moins 50 000 USD, il peut exister d'autres opportunités pour obtenir des montants de crédit inférieurs. Veuillez vous inscrire en indiquant le code promotionnel « BOOTSTRAPPED » si vous n'avez pas encore levé des fonds d'au moins 50 000 USD, mais êtes intéressé par le programme pour start-ups de Cloudflare

Avoir un profil LinkedIn, un site web valide et une adresse e-mail

Critère supplémentaire qui renforce votre candidature : faire partie d'un accélérateur agréé

Qu'allez-vous développer ?

Nous sommes impatients de voir ce que vous allez développer. Veuillez nous faire part de vos projets avec nous afin que nous puissions vous aider de la manière la mieux adaptée. Si vous utilisez activement la plateforme pour développeurs de Cloudflare, nous serions ravis d'en apprendre davantage sur la solution que vous développez et d'en parler sur notre site Conçu avec Cloudflare .

Votre start-up a-t-elle besoin d'une assistance, de ressources ou d'un accès à des financements supplémentaires ? Inscrivez-vous à notre programme Workers Launchpad ! Le programme dure quelques mois et, en plus du programme pour start-ups, les participants ont accès à des sessions de formation intensives, des sessions Solutions Architect Office Hours et des présentations aux sociétés de capital-risque, et ont l'opportunité de présenter leur solution lors d'une journée Demo Day.

Pourquoi Cloudflare soutient-elle les créateurs d'entreprises et les start-ups ?

Les créateurs d'entreprises et les développeurs sont confrontés à suffisamment de défis pour ne pas devoir se préoccuper, dès le commencement, des coûts exorbitants associés aux tests de technologies et au lancement du développement. Vous avez le monde au bout de vos doigts, et vous devriez disposer des ressources nécessaires pour développer et créer sans limites. Investissez de l'argent dans votre innovation, et non dans l'infrastructure et les technologies sur lesquelles elle repose.

Le programme pour start-ups comprend profondément l'expérience des créateurs d'entreprises, car l'équipe est constituée d'anciens fondateurs. Cloudflare s'est engagée dans des programmes tels que celui-ci pour donner aux créateurs d'entreprise l'opportunité de développer la prochaine application incontournable. Offrir jusqu'à 250 000 USD en crédits permettra aux bénéficiaires de tirer le meilleur parti de ce que nous pouvons leur apporter : une expérience de développement exempte de frictions, permettant d'économiser de l'argent et de lancer des applications en quelques heures seulement, plutôt qu'en plusieurs jours.

Nous souhaitons soutenir les créateurs d'entreprise, partout dans le monde.

Soyez audacieux et continuez à développer ! Suivez @CloudflareDev et rejoignez notre serveur Discord pour développeurs .