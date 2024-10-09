Morgan Steffen

Cloudflare s'associe à des fournisseurs d'accès Internet et des fournisseurs d'équipements réseau pour proposer une expérience de navigation plus sûre à des millions de foyers

2024-09-24

Cloudflare étend l'utilisation de son résolveur DNS public en s'associant à des FAI et des opérateurs réseau afin de proposer une expérience de navigation plus sécurisée aux familles. Rejoignez-nous dans notre engagement à protéger chaque internaute contre les contenus dangereux d'un simple clic, grâce à 1.1.1.1 for Families. ...