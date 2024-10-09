AUTRES PUBLICATIONS
18 avril 2023
Cloudflare Zaraz simplifie et clarifie la gestion du consentement
Cloudflare Zaraz peut désormais vous aider à rassembler et à gérer les consentements. Grâce à ce nouvel outil, vous pouvez recueillir les préférences de consentement d'un utilisateur sur votre site web, à l'aide d'un module de consentement, et appliquer votre politique de consent...
30 mars 2023
Contribuer à la protection des données personnelles dans le cloud, partout dans le monde
Contribuer à la protection des données personnelles dans le cloud, partout dans le monde...
27 janvier 2023
Vers un cadre mondial dédié aux flux de données transfrontaliers et à la protection de la confidentialité
Dans notre troisième et dernier article de blog avant la Journée de la protection des données, nous examinons dans le détail les défis liés aux flux de données transfrontaliers, ...
25 janvier 2023
Investir dans la sécurité pour protéger la confidentialité des données
À quelques jours seulement de la journée de la protection des données, nous pensons qu'il est important de se concentrer sur l'ensemble des moyens par lesquels les mesures de sécurité et les ...
30 décembre 2022
L'état de HTTP en 2022
Alors, quels ont été les fruits de tous ces réunions de groupes de travail, documents de spécification et événements parallèles en 2022 ? Que font les ingénieurs d'application et de déploiement du protocole du web ? Et quelles nouveautés nous attendent ensuite ?...
28 septembre 2022
Annonce de Turnstile, une solution de remplacement aux CAPTCHA conviviale et respectueuse de la confidentialité
Tous les sites web peuvent mettre en œuvre une simple API pour remplacer les CAPTCHA grâce à notre solution alternative invisible, qu'ils se trouvent sur le réseau Cloudflare ou non...
15 juin 2022
Cloudflare Zaraz lance de nouvelles fonctionnalités de confidentialité en réponse aux normes édictées par la CNIL
Zaraz lance un nouvel ensemble de fonctionnalités conçues pour aider nos clients à utiliser Google Analytics et les outils similaires, tout en respectant les normes strictes en la matière...
23 mai 2022
Cloudflare obtient des certifications essentielles en matière de cloud computing, mais nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin
Cloudflare peut désormais compter sur une deuxième certification internationale majeure, de même que sur une attestation C5, et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin...
10 mars 2022
Comment Cloudflare vérifie le code que l'application WhatsApp Web transmet à ses utilisateurs
Comprenez : comment Cloudflare aide WhatsApp à s'assurer que le code que l'application utilise pour sa messagerie sécurisée n'a pas été altéré....
28 janvier 2022
Cloudflare célèbre la journée mondiale de la protection des données
Chaque jour chez Cloudflare constitue évidemment une journée consacrée à la protection des données, mais la date d'aujourd'hui nous donne une excuse formidable pour parler de l'un de nos thèmes préférés...
07 décembre 2021
Découvrez l'isolement géographique des métadonnées du client
Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui notre fonctionnalité d'isolement géographique des métadonnées du client, qui étend les possibilités de la Data Localisation Suite dans l'objectif de s'assurer que les métadonnées du trafic des utilisateurs finaux d'un client demeu...
12 août 2021
Présentation des preuves à divulgation nulle de connaissance pour l'attestation des sites web privés dotés d'équipements physiques issus de plusieurs fournisseurs
Notre attestation cryptographique de personnalité offre aux utilisateurs un moyen plus facile de démontrer leur nature d'être humain, mais aussi plus protecteur de la vie privée, que de nombreux autres fournisseurs ou solutions de remplacement aux CAPTCHA....
21 avril 2021
Cloudflare obtient la nouvelle certification de confidentialité ISO/IEC 27701:2019. Voici ce que cela signifie pour vous.
Cloudflare est l’une des premières organisations de son secteur à obtenir la certification ISO/IEC 27701:2019, et la première société spécialiste des performances et de la sécurité du web à remporter la certification ISO 27701 en tant que sous-traitant et responsable du traitemen...
09 décembre 2020
Web Analytics, outil Cloudflare respectueux de la confidentialité, désormais disponible pour tous
Tout le monde peut désormais s'inscrire pour utiliser le nouvel outil Cloudflare respectueux de la confidentialité, Web Analytics, sans même devoir modifier les paramètres DNS....
09 décembre 2020
Dépréciation du cookie __cfduid
Cloudflare déprécie le cookie __cfduid. Si nous n'avons jamais suivi les utilisateurs finaux d'un site à l'autre ni vendu leurs données personnelles, nous ne souhaitons néanmoins pas qu'un client pense qu'il a besoin d'un bandeau d'informations sur les cookies du fait de nos acti...