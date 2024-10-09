Il y a huit ans, nous avons lancé 1.1.1.1, avec l’objectif de bâtir un Internet plus rapide et plus privé. Aujourd’hui, nous vous présentons les résultats de notre dernier examen indépendant. Conclusion : le fonctionnement de nos mesures de protection de la confidentialité est exactement conforme à nos promesses. ...

Cloudflare est la première entreprise à annoncer la réussite de son audit vis-à-vis des systèmes « Global CBPR » et « Global PRP ». ...

Cloudflare étend l'utilisation de son résolveur DNS public en s'associant à des FAI et des opérateurs réseau afin de proposer une expérience de navigation plus sécurisée aux familles. Rejoignez-nous dans notre engagement à protéger chaque internaute contre les contenus dangereux d'un simple clic, grâce à 1.1.1.1 for Families. ...

Nous annonçons que Microsoft Edge utilise la technologie Privacy Proxy de Cloudflare, une composante essentielle de la pile de confidentialité de Cloudflare, pour déployer sa fonctionnalité Edge Secure Network ...

Cet article de blog annonce la solution Cloudflare One for Data Protection, notre suite unifiée permettant de protéger les données partout, sur l'ensemble des applications (web, SaaS et privées) ...

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