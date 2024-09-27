Lecture: 6 min.

L'offre gratuite de Cloudflare a été lancée le jour de la fondation de l'entreprise , il y a de cela quatorze ans, le 27 septembre 2010. Bien sûr, bien des choses ont changé depuis : des millions de propriétés Internet sont aujourd'hui protégées par Cloudflare. À mesure que nous avons gagné en ampleur et séduit des millions de clients gratuits, l'une des questions que l'on nous pose souvent est la suivante : comment Cloudflare peut-elle se permettre de proposer cette offre à un si grand nombre d'utilisateurs ?

Cloudflare propose depuis toujours (et continuera à le faire) une généreuse version gratuite dédiée aux applications accessibles au public (les services pour applications ), aux réseaux privés internes et aux utilisateurs ( Cloudflare One ) et aux outils pour développeurs (la plateforme pour développeurs ). Paradoxalement, notre service gratuit nous aide en réalité à réduire nos coûts. Notre offre gratuite soutient non seulement notre mission, mais également notre activité. Nous tenons à être très clairs : notre offre gratuite est tout sauf éphémère et nous avons réaffirmé cet engagement cette semaine, avec 15 lancements sur l'ensemble de notre portefeuille de produits qui rendent l'offre gratuite encore meilleure.

Comprendre notre coût des produits vendus

Pour comprendre les aspects économiques de l'offre gratuite, vous devez comprendre notre coût des produits vendus (CPV). Cloudflare n'a pas externalisé son réseau : nous l'avons construit nous-mêmes, et il s'étend à plus de 330 villes. Nous concevons et expédions nos propres équipements dans le monde entier, nous sommes interconnectés avec plus de 12 500 réseaux et nous gérons une capacité réseau de plus de 300 Tb/s. Nous disposons même d'un réseau d'infrastructure dédié présent dans le monde entier.

L'exploitation de notre réseau comporte trois coûts principaux qui, ensemble, représentent environ 80 % de notre coût des produits vendus. La première (et la plus importante) est la bande passante, c'est-à-dire le trafic acheminé sur notre réseau. Viennent ensuite les équipements physiques, à savoir les serveurs qui traitent le trafic. Et troisièmement, les coûts de colocation, c'est-à-dire la puissance et la capacité dans les datacenters dans lesquels sont hébergés nos serveurs. Le coût des produits vendus comporte également d'autres composantes, telles que notre équipe SRE, qui veille au bon fonctionnement du réseau, et les frais liés au traitement des paiements, sans lesquels nous ne pourrions pas percevoir de revenus.

Pour un réseau de l'ampleur du nôtre, l'acheminement du trafic sur Internet exige une grande quantité de bande passante. Généralement, un réseau tel que le nôtre rémunérerait des réseaux de transit et des fournisseurs d'accès Internet (FAI) tiers pour assurer la transmission des données partout sur Internet. Cependant, il y a des milliers de FAI que nous ne rémunérons pas du tout, ainsi que des centaines de FAI qui nous offrent gratuitement de l'espace au sein de leurs datacenters. Comment sommes-nous parvenus à cette situation ? La réponse est surprenante : notre offre gratuite.

Pourquoi les services de notre offre gratuite permettent de réduire les coûts

Imaginez que vous gériez un FAI servant votre communauté locale. Votre rôle consiste à connecter vos clients à Internet, et vous remarquez que vos clients consultent souvent des sites protégés par Cloudflare, qui réside devant environ 20 % du web . Vous devez diffuser ces pages web et faciliter les connexions aux applications qui résident derrière Cloudflare, mais pour le moment, vous devez rémunérer un fournisseur de transit pour les atteindre. Au lieu de cela, vous pouvez opter pour un peering direct avec Cloudflare et échanger du trafic sans frais.

Cloudflare est l'un des réseaux les plus interconnectés du monde . Nous échangeons librement du trafic avec des milliers de FAI, qui en bénéficient à leur tour, car ils peuvent ainsi éviter d'avoir recours à un fournisseur de transit tiers pour atteindre les millions de sites et d'applications résidant derrière Cloudflare.

Approfondissons maintenant cette hypothèse : en tant que FAI, si vos clients paient la connectivité Internet en fonction de la consommation de données (un modèle courant en dehors d'Europe occidentale et des États-Unis), votre chiffre d'affaires augmente de pair avec la consommation de données. Alors, quel est un moyen simple d'augmenter la consommation de données ? Rendre l'Internet plus rapide ! L'hébergement des serveurs Cloudflare au sein de votre infrastructure, aussi près que possible de vos utilisateurs, permet de réduire la latence de millions de sites web et d'applications. Il est donc dans votre intérêt d'héberger également les serveurs de Cloudflare dans vos datacenters.

Nous avons établi des centaines de partenariats exactement semblables à celui-ci avec des fournisseurs d'accès Internet. La valeur apportée par Cloudflare aux FAI découle de l'étendue du web qui réside derrière Cloudflare – un chiffre porté par les clients de notre offre gratuite. Cet accord explique en grande partie pourquoi nous proposons un service gratuit et figure parmi les raisons pour lesquelles nous pouvons continuer à proposer cette offre. À ce propos, si vous êtes vraiment opérateur pour un FAI local et vous n'êtes pas encore l'un de nos partenaires, n'hésitez pas à nous contacter via notre portail de peering !

Nous avons aujourd'hui atteint une telle ampleur que le trafic généré par nos clients nécessite une capacité beaucoup plus importante que celle dont disposent nos partenaires FAI. Pour proposer un service fiable aux clients de notre offre Enterprise, nous disposons de plusieurs installations dans toutes les grandes villes hébergeant une grande plateforme Internet. Néanmoins, les modèles de trafic des clients de notre offre Enterprise sont généralement très prévisibles. Ils suivent généralement un cycle diurne, alternant des pics et des creux tout au long de la journée. Le trafic des clients de l'offre Enterprise est priorisé et acheminé au plus près des utilisateurs finaux, quelle que soit l'heure de la journée. Toutefois, les clients de notre offre gratuite utilisent une capacité qui n'est pas conforme à ce cycle. C'est pourquoi nous pouvons continuer à proposer une bande passante illimitée dans le cadre de l'offre gratuite : nous servons le trafic sur l'ensemble de notre réseau, partout où de la capacité est disponible. Et bien que cette offre n'assure peut-être pas les mêmes performances que le trafic de notre offre Enterprise, elle n'en demeure pas moins fiable et rapide.

Pour que ce fonctionnement perdure, toutefois, certaines règles doivent être respectées. Le trafic de notre offre gratuite doit rester une proportion gérable de notre trafic total. Pour garantir que cela reste vrai et pour que nous puissions continuer à proposer du trafic illimité aux clients de l'offre gratuite, nous devons évaluer le type de trafic que nous traitons gratuitement. Nos conditions d'utilisation précisent que les ressources volumineuses (telles que les vidéos) ne sont pas prises en charge dans le cadre de notre offre gratuite. Nous exigeons donc que les clients qui nous transmettent des fichiers et des vidéos volumineux migrent vers l'un de nos services payants, comme Images et Stream .

Les clients de l'offre gratuite nous aident à développer de meilleurs produits et à développer notre activité

Les avantages de notre offre gratuite vont bien au-delà des aspects économiques directs.

Notre offre gratuite permet à Cloudflare d'accéder à des informations uniques sur les menaces. Notre surface étendue expose notre réseau à une multitude de types de trafic et d'attaques que nous n'observerions autrement pas, ce qui nous permet souvent d'identifier d'éventuels problèmes de sécurité et de fiabilité au stade le plus précoce. Comme un système immunitaire, nous apprenons de ces attaques et nous nous adaptons afin d'améliorer nos produits pour tous les clients. Il s'agit là d'un avantage concurrentiel particulier. La visibilité des attaques nous permet de développer des produits que personne d'autre ne pourrait concevoir.

Les clients de notre offre gratuite nous aident à gérer l'assurance qualité rapidement. Ils sont en effet souvent les premiers à essayer les nouveaux produits et fonctionnalités. Lorsque nous lançons une nouvelle solution, un signal nous est immédiatement retransmis, avec une incroyable ampleur. Nous utilisons ce signal pour réagir rapidement aux bugs et poursuivre le développement de nos produits.

Proposer une offre gratuite nous met au défi de développer des produits plus intuitifs. Les clients de l'offre gratuite représentent un large public, comptant aussi bien des passionnés de technologie que des utilisateurs cherchant simplement à sécuriser leur site web ou à développer une application. Développer des solutions pour un large éventail d'utilisateurs nous oblige à créer des outils plus conviviaux pour tous.

Proposer un service gratuit présente également d'autres avantages. Certains de nos plus fervents défenseurs sont des personnes qui ont utilisé notre offre gratuite pour développer des projets récréatifs avant d'intégrer Cloudflare à leur travail. Certains de ces utilisateurs finissent même par travailler chez Cloudflare !

Notre offre gratuite continuera à progresser

Notre offre gratuite est une sorte de « volant d'inertie » qui contribue à améliorer l'efficacité des produits, de l'équipe et de la structure de coûts de Cloudflare. Et en échange de ces gains d'efficacité, nous continuons à améliorer nos offres gratuites. Cette semaine seulement, nous avons annoncé 15 mises à jour conçues pour améliorer encore nos offres gratuites :

Si nous proposons une offre gratuite, ce n'est pas simplement par bonne volonté : cette offre est un élément différenciateur fondamental de notre entreprise, qui nous aide à développer de meilleurs produits, à dynamiser la croissance et à maîtriser les coûts. Et elle nous aide à mener à bien notre mission. Bâtir un Internet meilleur est un effort collectif. Aujourd'hui, plus de 30 millions de domaines, soit environ 20 % d'Internet, sont hébergés par Cloudflare. Notre offre gratuite rend cette partie du web plus rapide, plus sûre et plus efficace. L'offre gratuite n'est pas uniquement un engagement, mais véritablement la pierre angulaire de notre stratégie.