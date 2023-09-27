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Un partenariat avec Hugging Face afin de rendre le déploiement de l'IA plus facile et plus abordable que jamais auparavant🤗

2023-09-27

Lecture: 2 min.
Cet article est également disponible en English, en Deutsch, en 日本語, en 한국어, en Español et en 简体中文.

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer le partenariat que nous établissons avec Hugging Face dans le but de rendre les modèles d'IA plus accessibles et plus abordables que jamais auparavant pour les développeurs.

Partnering with Hugging Face to make deploying AI easier and more affordable than ever 🤗

Au cours des prochains mois nous allons mettre trois nouveautés à disposition des développeurs et nous en sommes impatients !

  1. Nous sommes ravis de mettre des modèles de processeurs graphiques serverless au service de Hugging Face. Vous n'aurez ainsi plus d'infrastructure à dompter ni de frais à payer pour une capacité inutilisée. Il vous suffit de choisir votre modèle, et c'est parti ;

  2. Des modèles populaires optimisés Hugging Face intègrent le catalogue de modèles de Cloudflare ;

  3. Des intégrations Cloudflare seront ajoutées aux solutions d'inférence de Hugging Face.

Avec plus de 500 000 modèles et plus d'un million de téléchargements par jour, Hugging Face est le site de référence pour les développeurs qui souhaitent ajouter de l'IA à leurs applications.

En ce qui concerne Cloudflare, au cours des six dernières années, notre objectif a été de permettre aux développeurs de concrétiser le plus facilement possible leurs idées et leurs applications sur notre plateforme de développement.

L'IA étant devenue un élément essentiel pour toutes les applications, ce partenariat s'est imposé naturellement. L'idée était de mettre des outils à la disposition des développeurs afin de rendre le déploiement de l'IA facile et abordable.

« Hugging Face et Cloudflare sont tous deux déterminés à rendre les dernières innovations en matière d'IA aussi accessibles et abordables que possible pour les développeurs. Nous sommes heureux de proposer des services de processeur graphique serverless en partenariat avec Cloudflare afin d'aider les développeurs à faire évoluer leurs applications d'IA jusqu'à l'échelle mondiale, sans qu'ils aient besoin de gérer d'infrastructures ni de prévoir les besoins à venir de leurs applications ; contentez-vous de choisir votre modèle et de le déployer. »                                                                             — Clem Delangue, PDG de Hugging Face.

Nous sommes impatients de vous présenter nos nouveautés, c'est pourquoi nous avons voulu vous donner un avant-goût de ce qui vous attend.

Les modèles Hugging Face à votre portée

En tant que développeur, lorsque vous avez une idée, vous voulez être en mesure de la concrétiser le plus rapidement possible. Grâce à notre partenariat, nous avons le plaisir de vous proposer des modèles connus, quel que soit votre point de départ.

Si vous utilisez la plateforme de développement de Cloudflare pour créer des applications, nous nous réjouissons d'y intégrer des modèles Hugging Face en tant qu'éléments natifs de l'expérience. Vous pourrez bientôt déployer des modèles Hugging Face, optimisés pour les performances et la rapidité, directement depuis le tableau de bord de Cloudflare.

Par ailleurs, si vous avez l'habitude de consulter et de trouver vos modèles sur Hugging Face, vous pourrez bientôt les déployer directement à partir de l'interface utilisateur de Hugging Face vers Workers AI.

Nos deux équipes s'engagent à fournir aux développeurs les meilleures expériences possible, et nous sommes donc impatients de poursuivre nos efforts de simplification pour permettre aux développeurs de mettre plus facilement au point la prochaine grande idée en matière d'IA.

L'inférence serverless reposant sur les processeurs graphiques au service des utilisateurs de Hugging Face

Hugging Face offre de multiples solutions d'inférence pour répondre aux prédictions des 500 000 modèles hébergés sur la plateforme sans gérer d'infrastructure, depuis l'API Inference gratuite et à tarif limité, jusqu'aux déploiements d'infrastructures dédiées avec Inference Endpoints, ou encore à l'inférence à la périphérie du navigateur avec Transformers.js.

Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les équipes de Hugging Face pour offrir de nouvelles expériences optimisées par Cloudflare qui iront de nouvelles solutions d'inférence serverless reposant sur les processeurs graphiques à de nouveaux cas d'utilisation. Restez à l'écoute !

À bientôt !

Nous avions hâte d'informer nos développeurs de notre partenariat, et nous sommes impatients de leur proposer ces expériences dans les mois à venir.

Nous protégeons des réseaux d'entreprise entiers, aidons nos clients à développer efficacement des applications à l'échelle d'Internet, accélérons tous les sites web ou applications Internet, repoussons les attaques DDoS, tenons les pirates informatiques à distance et pouvons vous accompagner dans votre parcours d'adoption de l'architecture Zero Trust.

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