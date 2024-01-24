Internet Traffic (CN)

2023 年第四季度互联网中断事件概要
2024/01/22
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置分组...继续阅读 »
2024/01/22
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置分组...继续阅读 »
2023/12/12
我们基于过去两年所做的类似报告，编制了 2023 年顶级互联网资产排名...
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾...
2023/10/25
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第三季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置进行分类...
2023/09/26
Cloudflare Radar 将发布有关国家/地区和自治系统 (AS) 的异常流量事件。这些事件与上面提到的事件相同，它们触发了我们用于验证和确认中断的内部工作流程...
2023年9月26日 13:00
现在，检测到国家/地区和 ASN 流量异常时，Cloudflare Radar 会在 Outage Center 显示出来，并通过 API 发布异常信息。我们还推出了 Radar 通知，使用户能够订阅有关流量异常的通知...
2023年7月27日 13:00
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第二季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置进行分类...
2023年4月12日 13:00
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2023 年第一季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置进行分类...
2023年2月06日 09:49
本文中，我们将回顾 Cloudflare 在 2022 年第四季度观察到的部分互联网中断事件，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或共同地理位置进行分类...
2022年12月22日 14:00
隆重发布 Cloudflare Radar 2022 年度回顾，提供各种交互式图表和地图，以便人们探索过去一年来互联网上发生的变化...
2022年11月03日 19:42
重大选举活动会对一个国家的互联网流量产生什么影响？在巴西，第一轮总统选举导致互联网流量下降 10%，但星期日的决选期间流量降幅甚至更大：达到 21%...
2022年10月18日 17:36
在这篇文章中，我们将回顾 Cloudflare 在 2022 年第三季度观察到的部分互联网中断事故，以来自 Cloudflare Radar 及其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或相同地理位置对其进行分类...
2022年7月05日 13:26
本文中，我们回顾 Cloudflare 在 2022 年第二季度期间观察到的部分互联网中断，以来自 Cloudflare Radar 和其他 Cloudflare 内部工具的流量图表作为佐证，并按照相关原因或相同地理位置对其进行分类...
2021年12月23日 17:34
在 2021 年，我们继续生活在新冠疫情的影响之下，互联网流量也受到了冲击。但在近两年开始的对人们工作和沟通方式的影响似乎会一直存在，疫情管控措施将继续对人们上网的地点和方式产生影响...