Email (CN)

Email Link Isolation —— 防御最新网络钓鱼攻击的安全网
2023/01/12
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...继续阅读 »
2023/01/12
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2022/10/25
Email Routing 今天结束测试，介绍我们对该服务增加的所有新功能，包括幕后花絮和不那么明显的改进...
2022/09/20
Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...