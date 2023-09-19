Cloudflare Tunnel (CN)

利用专用 IP 和 Cloudflare Tunnel 提升负载平衡：实现高效流量分配的安全途径
2023/09/08
我们非常高兴地宣布，我们的负载平衡解决方案又添新成员，它就是与 Zero Trust 深度集成的本地流量管理 (LTM)！...继续阅读 »
2023/09/08
我们非常高兴地宣布，我们的负载平衡解决方案又添新成员，它就是与 Zero Trust 深度集成的本地流量管理 (LTM)！...继续阅读 »
2023/01/13
现在，Zero Trust 管理员可以使用熟悉的调试工具（即众所周知且钟爱的工具，例如 ping、traceroute 和 MTR）来测试与在其 Tunnel 后面运行的专用网络目的地的连接性...
2022/06/22
轻松了解谁在访问私有网络中的什么内容。隆重推出 Private Network Discovery...
2022/03/25
今天我们隆重宣布推出一个新的解决方案，可以直接从 Zero Trust 仪表板上远程创建、部署和管理隧道及其配置。利用这个新方案，我们的客户只需 15 分钟甚至更短时间即可为员工提供 Zero Trust 网络访问...