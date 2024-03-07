Cloud Email Security (CN)

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2022年6月20日 12:57

隆重推出适用于电子邮件链接的浏览器隔离，阻止高级钓鱼威胁

我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...

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