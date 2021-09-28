加入联合国全球契约，建设更好的互联网

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每年的生日周，我们都会重温我们的使命：帮助建设更好的互联网。我们发布对新标准和新产品的支持，帮助全球互联网社区，并免费提供充分 DDoS 防护等产品。我们也会思考我们的职责，积极参与由个人、公司和政府组成的全球社区，维护我们的互联网。

2020 年，我们决定作为签约方加入联合国全球契约 (UNGC)，正式承诺成为国际社区的积极合作伙伴。我们一致认为，实现联合国全球契约确定的可持续发展目标，是建设更美好、更可持续未来的蓝图。今天，我们自豪地发布我们的第一份进展报告，介绍我们如何在公司内部整合 UNGC 原则，并为帮助建设更好互联网作出贡献。

1999 年，时任联合国秘书长科菲·安南 (Kofi Annan) 在达沃斯世界经济论坛 (World Economic Forum) 上向商界领袖分享了一条清醒的信息。他认为，基本的保护（如人权、环境可持续性和公平的劳动实践）不仅_对世界有好处_，对商业有好处，而且是_自由、开放的全球市场实现长期稳定的基础_。

安南还警告说，如果不能确保这些基本保护，可能会产生可怕的政治和经济后果。具体来说，如果政府、非政府组织和公司不能将国内市场的基本共同价值观扩展到新建立的全球市场，那么全球经济将仍然脆弱且易受伤害。他描述了那些感觉自己是受害者的人群受到了怎样的剥削，包括来自“后冷战时代的所有‘主义‘：保护主义、民粹主义、民族主义、民族沙文主义、狂热主义以及恐怖主义，” 这使他们饱受痛苦和不安全感的折磨。

20 多年后，安南先生提到的这些问题仍然存在。事实上，我们认为，人权、环境可持续性、公平劳动和反腐败不仅是全球经济的基础，而且也是建设更好的互联网的基础。

全球性契约

联合国全球契约 (UNGC) 是世界上最大的可持续发展倡议，拥有遍布 162 个国家/地区的 14000 多名成员。UNGC 的使命是动员企业，使其业务和战略与联合国的原则和价值观保持一致。

签约方必须做出三项承诺：在经营活动中负责任地遵守联合国十项原则，采取战略行动帮助推进联合国可持续发展目标 (SDG)，并提供年度执行情况公开报告。

十项原则

UNGC 的第一个要求是，公司的运作必须符合联合国十项原则规定的基本责任，其中包括人权、环境可持续性、劳工保护和反腐败。这些原则本身来源于一系列相关的联合国条约，包括世界人权宣言、国际劳工组织工作权利基本原则、里约环境与发展宣言以及联合国反腐败公约等。

可持续发展目标

UNGC 的第二个要求是，签约方必须帮助推进联合国可持续发展目标 (SDG)。2015 年，联合国 193 个成员国一致通过了可持续发展目标，紧急要求对全球发展采取行动。它建立在联合国以前的一些发展倡议的基础之上，其中包括 1992 年的地球峰会、千年发展目标、2015 年的联合国可持续发展峰会以及巴黎气候变化协定。17 项可持续发展目标都包括一个宽泛的总目标（有具体的目标和指标），以及进展报告和其他指标。

Cloudflare 致力于帮助推进所有 17 项联合国可持续发展目标。然而，与许多公司一样，我们的努力和 COP 报告都集中在与我们业务最相关的可持续发展目标上。

可持续发展目标 5 的重点是实现性别平等和增强所有妇女和女童的权能。鉴于目前的疫情对劳动力中妇女造成了不成比例的影响，因此，这一目标在当前尤其重要。长期以来，我们一直相信鼓励员工多元化的重要性，并且通过与回归计划进行合作而受益。该计划为母亲们或休假照顾亲人的人提供了机会。今年，我们还采取措施，开始报告报酬公平情况并签署了多项多元化宪章，如欧盟宪章 (EU Charter) 和英国科技人才宪章 (UK Tech Talent Charter)。为了配合国际妇女节，Cloudflare 还举办了整整一个月活动和计划，旨在促进社区发展，支持女性的成长和进步。

通过提供免费服务来保护世界各地的相关组织，使妇女免受拒绝服务攻击 (DDoS) 和其他在线威胁, Cloudflare 的伽利略项目也有助于推进性别平等的目标。通过伽利略项目，我们自豪地与索马里媒体女性倡议组织 (WIMISOM) 等合作。该组织致力于增强索马里女性记者的权能，并在结束暴力侵害妇女、女童和儿童行为的运动中奋力抗争。

可持续发展目标 13 的重点是采取紧急行动应对气候变化及其影响。虽然 Cloudflare 一直以效率为核心，但我们也致力于减少对环境的影响，使互联网在整体上更加环保。为了减少我们的温室气体排放，Cloudflare 已经承诺用 100% 的可再生能源为其网络供电，我们在 2020 年已经实现了这一目标。我们还致力于在 2025 年之前消除或减少所有与我们的网络供电相关的历史性温室气体排放。

今年年初，Cloudflare 还发布了新产品，帮助我们的客户实现他们的气候和排放目标。例如，Cloudflare 正在将计算工作负载荷转移到其边缘网络上的位置，从而实现更好的气候效果，并为客户提供其具体排放足迹的实时信息，同时为开发人员提供在 100% 可再生能源供电的基础设施上构建网页的选项。

展望未来

联合国秘书长安南在宣布发起联合国契约时指出，跨国公司的兴起为私营实体推动人类进步创造了前所未有的机会。值此 Cloudflare 再次庆祝生日周之际，我们自豪地分享我们为实现更好的互联网所做的所有努力。一如既往，这只是我们的一个开端。