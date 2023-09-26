클라우드, 네트워크, 애플리케이션 및 사용자를 연결하고 보호하는 현대적인 방법인 클라우드 연결성으로 여러분을 모십니다

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우리가 근무하면서 가장 좋아하는 부분은 Cloudflare 고객과 대화하는 시간입니다. 고객의 IT 및 보안 문제에 대하여 항상 새롭고 흥미로운 사실을 알게 됩니다.

최근 이러한 대화에 변화가 있었습니다. 고객이 언급하는 가장 큰 문제를 쉽게 정의할 수 없는 경우가 점점 더 많아집니다. 그리고 이러한 문제는 개별 제품이나 주요 기능으로 대처할 수 없는 것입니다.

더 정확히 말하면 IT 및 보안 팀에서는 디지털 환경에 대한 제어 능력을 잃고 있다고 이야기합니다.

제어 능력 상실은 다양한 형태를 띱니다. 고객은 호환성이 걱정되므로 필요성은 알지만 새로운 기능을 채택하는 것을 꺼리는 모습을 보일 수 있습니다. 아니면 비교적 단순한 변경 사항을 적용하는 데 시간과 노력이 많이 들며, 이러한 변경 사항 때문에 더 큰 영향력이 있을 작업에 투입할 시간을 빼앗기고 있다고 언급할 수도 있습니다. 고객이 느끼는 감정을 요약하자면 "팀이나 예산의 규모가 아무리 크더라도 비즈니스를 완벽하게 연결하고 보호하는 데는 절대 충분하지 않다"는 것입니다.

익숙하게 느껴지는 부분이 있으신가요? 그런 부분이 있다 해도 여러분 혼자 그렇게 느끼는 건 아닙니다.

제어 능력을 상실하는 이유

IT 및 보안이 바뀌는 속도는 빨라지고 있으며 무섭도록 복잡해지고 있습니다. IT 및 보안 팀에서는 과거에 비해 더 다양한 기술 도메인을 책임지고 있습니다. 최근 Forrester 연구에서 확인된 변화에 따르면 사내, 원격, 하이브리드 근무자를 보호할 책임이 있는 팀의 52%만이 지난 5년 동안 이러한 책임을 맡았습니다. 한편 46%는 해당 기간 동안 퍼블릭 클라우드 애플리케이션을 관리하고 보호할 책임이 생겼습니다. 그리고 53%는 규제 준수로 인한 어려운 문제를 떠맡았습니다.

IT 및 보안 팀에는 엄청난 과제가 생겼습니다. 원격 팀, 온프레미스 팀 및 인프라, 다양한 클라우드 환경, SaaS 앱 등을 연결하여 이들 모두가 안전한 단일 환경처럼 작동하게 만들어야 했습니다. 하지만 이 작업은 다양한 이유로 쉽지 않습니다.

대부분의 기업에서는 전용 인프라, 고유한 규제 준수 요구, 준호환성 프로세스 및 구성으로 인해 클라우드, SaaS 앱, 웹 앱, 온프레미스 인프라를 연결하는 것이 어렵습니다. 간단히 말하자면 이들 도메인은 쉽고 안전하게 함께 작동하도록 구축되지 않았습니다.

콘웨이의 법칙에 따르면 시스템은 조직의 커뮤니케이션 구조와 일치하는 경향이 있습니다. 팀 자체의 잘못은 아니지만, 수많은 IT 및 보안 팀이 상당히 단절되어 있습니다.

IT 및 보안은 언제 차선책과 복잡하게 얽힌 상호 의존성에 발목을 잡혀도 이상하지 않습니다.

다행히 Cloudflare에서는 전향적인 방법을 찾아냈습니다.

클라우드 연결성에 오신 것을 환영합니다

흔히 고객과의 대화에서 중요한 것은 행간을 읽는 능력입니다. 고객은 제어 능력 상실을 언급할 때, 명시하지는 않지만, 존재하지 않는다고 생각하는 무언가를 원하는 것처럼 보입니다. 고객은 IT 및 보안에서 담당하는 모든 것을 위한 연결 조직을 원합니다. 즉, 환경의 모든 것을 다루고, 모든 곳에서 제공되며, 필요한 모든 보안, 네트워킹, 개발 기능을 수행하여 복잡성을 줄이는 무언가를 필요로 합니다.

추가 연구 결과 우리의 짐작이 확신으로 바뀌었습니다. IT 및 보안 리더를 대상으로 진행한 설문조사에서는 이들 중 72%가 안전한 "모든 용도에 사용 가능한" 클라우드 플랫폼을 높이 평가하는 것으로 확인되었습니다. 그리고 이들은 전체 IT 및 보안 예산에서 평균 16%를 이러한 플랫폼에 투자할 의향이 있음을 밝혔습니다.

따라서 Cloudflare에서는 이런 클라우드 플랫폼이 정확히 어떤 모습일지 생각하기 시작했습니다. 그 플랫폼에서 필요한 모든 작업을 어떻게 수행할 수 있을까요?

우리가 찾은 해답을 공유합니다. 바로 클라우드 연결성입니다.

클라우드 연결성은 디지털 환경을 보호하고 연결하기 위해 기업에서 필요로 하는 다양한 서비스를 제공하는 새로운 접근법입니다. 클라우드 연결성은 프로그래밍 가능한 클라우드 네이티브 서비스의 통합 인텔리전스 플랫폼으로, 모든 네트워크(엔터프라이즈 및 인터넷), 클라우드 환경, 애플리케이션, 사용자 사이에 모든 용도에 사용 가능한 연결을 가능하게 해줍니다. 클라우드 연결성에는 수많은 보안, 성능, 개발자 서비스가 포함됩니다. 그 주안점은 모든 것을 모든 장소에서 대체하는 기능이 아니라, 필요한 장소에 탑재하고 중요한 여러 서비스를 단일 플랫폼으로 통합하는 능력입니다.

클라우드 연결성은 4가지 기본 원칙에 따라 구축되었습니다.

심층 통합 — 조직에서는 인터넷에 의존하여 디지털 환경의 다양한 요소를 근무자, 파트너, 고객과 연결합니다. 클라우드 연결성은 인터넷 및 엔터프라이즈 네트워크와 기본적으로 통합되므로 모든 사용자, 애플리케이션, 인프라 간에 안전하고 대기 시간이 짧으며 무한히 확장 가능한 연결이 가능합니다. 클라우드 연결성은 인터넷만큼 빠르고 직관적이면서도 위험이나 불확실성은 없습니다. 프로그래밍 가능성 — 모든 엔터프라이즈 디지털 환경에는 독점 인프라, 다양한 클라우드, 고유 규제 준수 요구, 그리고 기타 전용 툴링, 프로세스, 구성이 존재합니다. 클라우드 연결성의 아키텍처는 한계가 없는 상호 운용성과 사용자 지정 가능한 네트워킹을 제공하므로 일관된 사용자 경험 및 효율적인 관리가 가능하며 고유한 요구에 적응할 수 있습니다. 플랫폼 인텔리전스 — 조직에서는 디지털 환경에서 모든 것을 연결하고 보호하기 위해 다양한 서비스를 필요로 합니다. 하지만 모든 것을 통합하는 것은 부담스러운 일이며 모두 관리하려고 하면 비효율적이고 보안에 구멍이 생깁니다. 잘 설계된 클라우드 연결성에는 기본적으로 다양한 서비스가 구축되어 있으며 자동으로 인텔리전스 모델을 업데이트하기 위해 매우 높은 볼륨의 다양한 트래픽을 분석합니다. 단순성 — IT 및 보안 서비스가 너무 많으면 대시보드도 너무 많아집니다. 이로 인해 비효율적이 되고, 가시성이 낮아지며, 알림으로 인해 피곤해집니다. 단일 플랫폼으로 100% 통합하는 것이 해답은 아니지만, 클라우드 연결성은 단일 제어판에서 IT 환경의 훨씬 더 많은 부분을 관리하므로 무분별하게 확장되는 도구와 대시보드 과부하가 크게 줄어듭니다.

이러한 특징을 지닌 클라우드 연결성으로 더 많은 제어 능력을 잃지 않는 채로 디지털 환경에 새로운 서비스를 추가할 수 있습니다. 이미 보유하고 있는 서비스에 대한 제어 능력을 다시 확보하는 데도 도움이 됩니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성

우리가 이러한 4가지 특성을 특히 중시하는 성향이 있음을 인정합니다. Cloudflare에서는 처음부터 통합, 프로그래밍 가능성, 플랫폼 인텔리전스, 단순성이라는 원칙을 기반으로 서비스를 구축했습니다. 현재 Cloudflare의 전체 포트폴리오는 충분히 포괄적이어서 고객이 수많은 보안 및 IT 요구를 해결할 때 이러한 이점을 누릴 수 있습니다.

이러한 접근법 덕분에 Cloudflare가 세계 최초 클라우드 연결성임이 되었음을 자랑스레 말씀드릴 수 있습니다.

우리가 주장하는 것을 직접 확인해 보세요. 다음은 Cloudflare의 지원으로 제어 능력 문제를 해결한 고객 사례입니다.

Conrad Electric: 전 세계에 걸쳐 분산된 인력의 액세스 보호

클라우드 연결성에서는 프로그래밍 가능성, 심층 네트워크 통합, 기본 제공 인텔리전스를 제공하므로 기업 리소스에 안전한 액세스를 보장하는 데 이상적입니다.

전자제품 소매업체인 Conrad Electronic에서는 “직원을 온라인 상태로 유지하는 것만으로도 다양한 관리 병목 현상이 발생했습니다”라고 이야기합니다. 이 회사에 근무하는 2,300명의 직원 중 절반 가까이가 원격으로 기업 애플리케이션에 액세스해야 하며 이러한 액세스를 활성화는 것은 쉽지 않았습니다. 이를 위해 각 사용자를 대상으로 VPN 클라이언트를 배포하고 구성해야 했으니까요.

Conrad Electronic에서는 이제 Cloudflare의 클라우드 연결성을 이용하여 수백 개의 기업 애플리케이션에 안전한 원격 액세스를 제공합니다. 관리 부담이 크게 줄어들었으며 웹 운영을 개선하는 데 이제 매달 훨씬 더 많은 시간을 투자할 수 있다고 담당자는 이야기합니다. 또한 보안 상태도 개선되었습니다. “한 번의 클릭으로 특정 개인을 제한하거나 중요한 영역을 보호할 수 있습니다. 1,000개의 VPN 프로필을 유지할 필요가 없으므로 보안이 개선되고 시간과 비용이 절약됩니다.”

Carrefour: 고객이 직접 사용하며 신뢰할 수 있는 애플리케이션 제공 및 관리

클라우드 연결성을 이용하면 위협 인텔리전스, 네트워크 통합, 통합 인터페이스로 보안 간극을 훌륭하게 메꿀 수 있으며 전 세계에 걸쳐 애플리케이션을 안전하게 제공할 수 있습니다.

다국적 소매 및 도매 기업인 Carrefour는 호황을 누리며 빠른 성장세를 구가하고 있는 전자 상거래 업체입니다. 그러나 사이버 공격이 늘어났을 때 단순히 보안 스택을 늘리는 것은 도움이 되지 않았습니다. Carrefour 보안 팀 관계자는 “다양한 도구를 바꿔가며 사용하다 보니 아키텍처 조정과 제어가 어려웠습니다… 또한, 여러 도구를 아우르는 통합 기능이 없어 보안 및 성능 문제를 조사하고 해결하는 것이 복잡했고 시간이 오래 걸렸습니다”라고 이야기합니다.

폭넓은 보안 기능 변경의 일환으로 Carrefour에서는 Cloudflare의 클라우드 연결성을 채택하여 웹 악용, zero-day 위협, 악의적 봇 공격을 차단했습니다. 이를 통해 각기 다른 벤더에서 제공하는 5개의 보안 도구를 대체할 수 있었습니다. 그 이후로 Carrefour에서는 사고 해결 시간이 75% 단축되었습니다.

Canva: 혁신적인 애플리케이션 구축

마지막으로 클라우드 연결성의 프로그래밍 가능성과 네트워크 통합은 거의 모든 상황에서 혁신적인 개발을 지원하는 데 도움이 됩니다.

글로벌 설계 대기업인 Canva가 그 좋은 예입니다. 전에 이 회사에서는 다양한 개발자 플랫폼을 이용하여 네트워크 에지에서 사용자 지정 코드를 실행했습니다. 하지만 이러한 서비스를 사용하려면 시간이 너무 오래 걸렸고, 혁신에 방해가 되는 한계에 부딪혀야 했습니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성은 “우리 소프트웨어의 중요한 부분”이 되었습니다. Canva에서는 클라우드 연결성의 개발자 서비스를 사용하여 사용자 지정 코드를 작성하고 실행하며 SEO 및 시간 제한 콘텐츠 액세스를 위해 페이지 제공을 최적화합니다. 최근 Canva의 관계자는 우리에게 “당사는 Cloudflare 덕분에 플랫폼이 신속하고 안정적이며 안전하다는 확신을 갖고 제품의 성장과 신규 시장으로의 확장에 집중할 수 있습니다”라고 이야기했습니다.

또한 Canva의 경험은 안전한 액세스 및 애플리케이션 제공을 위해 Cloudflare 제품을 채택하는 것으로 이어졌습니다. 이는 클라우드 연결성을 100% 활용하여 운영하는 경우의 예시를 아주 잘 보여줍니다.

클라우드 연결성에 대해 자세히 알아보세요

고객 덕분에 우리는 혁신을 이룰 수 있으며 클라우드 연결성의 비전도 예외가 아닙니다. 모든 것을 더 쉽고, 빠르며, 안전하고, 연결된 상태로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 클라우드 연결성 덕분에 복잡성이 줄어들고 보안이 개선되는 모습을 보게 되어 정말 기쁩니다.

여기에서 클라우드 연결성에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 하지만 이는 시작일 뿐이라고 생각해 주시면 좋겠습니다. 질문이 있거나 제안할 것이 있으면 Cloudflare로 연락해 주시기 바랍니다. 안전하고 연결된 여정에서 고객을 계속해서 도울 방법을 찾기 위한 대화를 계속할 수 있을 것으로 기대합니다.