2023 창립기념일 주간에 오신 것을 환영합니다

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Cloudflare가 아주 작은 회사였던 시절부터 일해 왔기에 벌써 회사가 10대 청소년 시절이 되었다는 사실이 믿기지 않군요! 하지만 창립한 지 벌써 13년이 지났습니다. 2010년을 돌이켜보면 iPhone 4, 최초의 iPad, Kinect가 최초로 출시되었고, 영화 Inception이 극장에서 개봉하였으며, TiK ToK이 큰 인기를 끌었던 해였습니다(Kesha의 노래도 역시 인기가 있었죠). 이 모든 것이 아주 오래 전 일처럼 느껴진 탓에, 향후 13년을 예측하기는 어려운 일인 것 같으니 Cloudflare 팀의 많은 도움을 받아 미래를 구축하는 것으로 미래를 예측해 보려고 합니다.

창립기념일 주간의 목표 중 하나는 미래를 건설하는 것입니다. 지난 13년 동안 우리는 Universal SSL(하룻밤 사이에 암호화된 웹의 크기를 두 배로 늘리고 모든 사람들이 사용하는 대부분의 웹을 암호화하는 데 도움을 주었으며, Cloudflare Radar에 따르면 전 세계 HTTP 요청의 99%가 암호화됨), Cloudflare Workers(사람들이 응용 프로그램을 구축 및 확장하는 방식을 바꾸는 데 기여함), 무제한 DDoS 방어(DDoS로 인한 폐해를 막기 위해) 등을 발표해 왔습니다.

올해도 다르지 않을 것입니다.

제가 Cloudflare에 합류한 해로 돌아가자면, 우리는 첫 번째 창립기념일 주간에 자동 IPv6 게이트웨이를 발표했습니다. 다시 현재로 돌아와서 Cloudflare Radar에 따르면 Cloudflare에 대한 연결의 37%가 IPv6를 사용하므로, 올해 우리는 IPv6를 더욱 널리 보급하고 우리를 IPv4로 제한하려는 사람들에게 대응하기 위해 특별한 제안을 준비했습니다. 이제 함께 IPv6의 미래를 만들어 봅시다.

작년에는 캡차를 대체할 수 있는 개인정보 보호 기능인 Turnstile을 발표했습니다. 올해는 암호화된 인터넷의 큰 개인정보 보호 빈틈을 막고 암호화를 사용하여 익명 및 비공개 측정을 수행하는 방법을 보여드릴 예정입니다. 또한 컴퓨터에서 인터넷으로 연결되는 익명의 암호화된 연결 기능도 제공해 드릴 것입니다. 그리고 Turnstile의 새로운 기능 중에는 글꼴의 속도를 더욱 개선하고 개인정보를 보호하는 데 도움이 되는 기능도 있습니다. 이제 프라이버시를 보호하는 인터넷을 함께 만들어 봅시다.

물론 이번 주 블로그 게시물의 4분의 1이 AI, 머신 러닝, GPU, 그리고 AI와 머신 러닝을 사용하는 앱의 구축, 관리, 측정에 관한 내용일 정도로 AI는 거대한 주제입니다. 아직 명확하지 않다면 이번 주 이후에는 분명해질 것입니다. 향후 AI는 기기, 클라우드, Cloudflare의 전역 네트워크 내부 등 모든 곳에서 활용될 것입니다.

Cloudflare Warp원래 창립기념일 주간에 발표할 예정이 아니었지만(1.1.1.1과 동시에 4월 1일에 시작할 예정이었음), 올해는 Hyperdrive라는 신제품과 함께 스타트렉에서 스타워즈로의 전환이 이루어질 예정입니다. 자세한 내용을 확인하려면 목요일까지 기다려 주십시오. 하지만 데이터베이스에 관심이 있으시다면 저희와 함께 광속으로 도약하고 싶으실 겁니다.

속도 이야기가 나왔으니 말인데, AI, 개인정보 보호, 멋진 제품만 있는 것이 아닙니다. 우리는 모든 사람이 인터넷을 더 빠르게 사용할 수 있도록 모든 사람이 인터넷을 더 빠르게 사용할 수 있도록 새로운 세상을 개척하는 임무를 계속해야 합니다. 따라서 네트워크 성능에 대한 최신 정보를 제공하고, 급변하는 인터넷 환경에서 네트워크를 원활하게 운영하며, 대기 시간이 짧은 스트리밍을 지원하고, 캐싱을 새롭고 스마트하게 활용할 수 있는 방법에 대해 설명하겠습니다.

마지막으로, Cloudflare가 기후에 미치는 영향과 기후에 대한 우리의 약속에 대해 말씀드리겠습니다. 기후 변화에 대응하는 것은 우리가 함께 해야 할 또 다른 일입니다.

물론 그 외에도 많은 일들을 해야 합니다. 하지만 블로그에 일찍 공개하여 깜짝 생일 서프라이즈를 망치고 싶지 않습니다.