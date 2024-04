Cloudflare One Week (KO)

더 많은 게시물

오늘, Cloudflare One 플랫폼의 추가 개선 내용을 발표합니다. 이번 개선으로 레거시 아키텍처에서 향후 Zero Trust 네트워크로 그 어느 때보다 더 쉽게 전환할 수 있게 됩니다 ...

기존 VPN으로부터 주요 애플리케이션을 오프로드하여 Cloudflare Access와 같은 클라우드 기반 ATNA 솔루션을 사용하는 것은 Zero Trust를 시작하기 좋은 방법이며, 비즈니스에서는 접근하기 쉽고 의미 있는 업그레이드를 경험할 수 있습니다 ...

2022년 6월 21일 오후 1:29

Cloudflare One이 관찰 가능성 문제를 해결하는 방법

오늘, 기쁜 마음으로 Cloudflare One Observability를 발표합니다. Cloudflare One Observability는 Cloudflare One 애플리케이션 전체에서 네트워크 연결, 보안 정책, 성능 문제를 다룰 수 있도록 고객을 지원하므로 어디서나 일관된 환경을 직원에게 제공할 수 있습니다 ...