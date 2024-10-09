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Mike Nomitch

Mike Nomitch

Principal Product Manager

Sandboxes 정식 출시로 에이전트는 자체 컴퓨터를 갖게 되었습니다

2026-04-13

Agents Week에이전트Containers샌드박스Cloudflare Workers개발자 플랫폼개발자

Cloudflare Sandboxes는 AI 에이전트에게 지속적이고 격리된 환경을 제공합니다. 즉, 셸, 파일 시스템, 백그라운드 프로세스를 갖춘 실제 컴퓨터로, 필요에 따라 시작되고 중단된 지점에서 정확히 다시 시작되는 환경을 제공합니다....