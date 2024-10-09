Mike Nomitch

Sandboxes 정식 출시로 에이전트는 자체 컴퓨터를 갖게 되었습니다
2026-04-13
Cloudflare Sandboxes는 AI 에이전트에게 지속적이고 격리된 환경을 제공합니다. 즉, 셸, 파일 시스템, 백그라운드 프로세스를 갖춘 실제 컴퓨터로, 필요에 따라 시작되고 중단된 지점에서 정확히 다시 시작되는 환경을 제공합니다....
Principal Product Manager
2026-04-13
Cloudflare Sandboxes는 AI 에이전트에게 지속적이고 격리된 환경을 제공합니다. 즉, 셸, 파일 시스템, 백그라운드 프로세스를 갖춘 실제 컴퓨터로, 필요에 따라 시작되고 중단된 지점에서 정확히 다시 시작되는 환경을 제공합니다....
2025-12-08
Cloudflare Python Workers는 빠른 콜드 스타트, 포괄적인 패키지 지원, 훌륭한 개발자 경험 등으로 최근 발전한 바 있습니다. 이를 달성한 방법을 설명하고 Cloudflare에서 서버리스 애플리케이션을 구축하는 데 Python을 사용하는 방법을 보여드립니다....