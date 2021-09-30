Cloudflare TV 서비스 발표

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2020년 6월, Cloudflare TV가 발족되었습니다: 더 나은 인터넷 (및 이를 목표로 하는 사람들)에 관한 주제에 중점을 둔 24/7 스트리밍 비디오 채널입니다. Cloudflare TV를 구축하는 데 사용한 기술을 활용해 1,000개 이상의 라이브 쇼를 진행했습니다. 자체 24x7 스트리밍 네트워크를 운영하려는 다른 모든 기업과 이 기술을 공유할 수 있게 되었다는 사실을 발표하게 되어 기쁩니다. 그 이야기를 하기 전에, 우리의 채널을 운영한 방법에 대해 말씀드리겠습니다.

시작해보죠.

Cloudflare TV는 실험 정신에서 시작되었으며 대면 행사가 가능하지 않는 현 상황에서 뜻밖의 재미를 드리고자 해서 만들어졌습니다. 우리 스스로 특별한 일을 하고 있다는 걸 느끼는 데 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. Cloudflare팀이 영상을 만드는 것 뿐 아니라 놀라운 재능과 전문성을 보여드리는 것 또한 정말 재미있게 잘 진행되었습니다. Cloudflare TV는 라이브 TV에 대한 흥미를 최고조로 이끌어낸 가상 휴식공간이 되었습니다.

Cloudflare TV의 가장 놀라운 점 중 하나는 영감을 주는 콘텐츠가 끊임없이 탄생했다는 것입니다. CFTV가 발족된 후 VIP 강사와 함께하는 대형 고객 이벤트부터 게임쇼와 DJ 세트까지 1,000개 이상의 라이브 세션이 만들어졌습니다. Cloudflare 직원 리소스 그룹은 수백 개 세션에서 독특한 경험에 대해 이야기하고 차세대 기술 리더들과 풍부한 조언을 공유했습니다. 우리 회사는 650명 이상의 Cloudflare 직원과 인턴 — 그리고 500명 이상의 외부 게스트(예를 들면, Intel CEO Pat Gelsinger, Gradient Ventures 보드 파트너 Bonita Stewart, Broadcom CTO Andy Nallappan, 및 Zendesk SVP Christina Liu)를 맞이할 수 있었습니다.

Tune In, Geek Out: A CFTV Montage

Geek Out: A CFTV 몽타주를 시청하세요

이것이 Cloudflare TV이며 우리는 다양한 기술 콘텐츠로 시청자들에게 초점을 맞춥니다. Cloudflare 블로그에서 신제품이나 프로토콜을 발표할 때, 같은 날 CFTV에서 라이브 세션을 진행하여 막 발송된 코드를 쓴 엔지니어들과 이에 대해 이야기를 나눕니다. 매주 전 세계 250개 이상 도시에서 이용 가능한 Cloudflare 네트워크에서 지원되는 암호나 코딩 방법 및 하드웨어에 대한 에피소드도 방영합니다.

Cloudflare TV를 처음 사용하는 분이든 오랜 시간 동안 시청한 분이든 관계없이 막 출시된 Discover 페이지 방문을 추천합니다. 최신 제품 및 엔지니어링 부터 다년간 인기를 누려온 Silicon Valley Squares 및 전 세계의 여성 리더들이 참여 Yes We Can에 이르기까지 가장 사랑 받는 다양한 쇼를 주문형으로 볼 수 있습니다. 예정된 라이브 세그먼트를 탐색하고 캘린더에 쉽게 추가할 수도 있습니다.

우리가 올바른 방향으로 가고 있다는 가장 유망한 지표 중 하나는 시청자뿐만 아니라 우리가 CFTV를 구동하기 위해 어떤 플랫폼을 사용하고 있는지 알고 싶어하는 회사들로부터 받은 피드백입니다. 지금까지 우리는 진심으로 감사하는 것 외에는 제공할 수 있는 것이 별로 없었지만, 오늘로서 훨씬 더 흥미로운 것을 공유할 수 있게 되었습니다.

먼저, 무대 뒤를 살펴보겠습니다.

제품 스택

우리는 Cloudflare TV를 기초부터 시작하지 않았습니다. 그러나 사용 가능한 옵션을 탐색하면서 24/7 선형 스트리밍을 위해 설계된 솔루션이 거의 없으며 전 세계에 분산된 팀에서 관리하도록 최적화된 솔루션도 거의 없다는 것을 빠르게 깨달았습니다. 고맙게도 Cloudflare는 구축하는 것을 좋아합니다.

우리 엔지니어들은 빠른 속도로 자체 개발한 시스템을 구축하고 가능한 한 오픈 소스 프로젝트를 활용하고 아직 존재하지 않는 것을 발명했습니다. 주요 구성 요소:

Brave (BBC) — Brave는 매우 설명적인 약어인 Basic Real-Time Audio Video Editor의 이름을 따서 명명된 오픈 소스 프로젝트입니다. Cloudflare TV 스위치보드 역할을 하므로 방송 일정에 따라 라이브 콘텐츠에서 광고로, 또 사전 녹화된 세션으로 전환했다가 자동으로 되돌아갈 수 있습니다. Brave의 유일한 문제는 BBC가 말했듯이 프로토타입이라는 것입니다. 2018년 이후로 업데이트되지 않았죠...

CFTV 스위치보드(현재 스트리밍: 제품 및 엔지니어링의 최신 버전)

Zoom — 우리가 Cloudflare TV를 처음 설계했을 때 다른 것보다 우선시되는 한 가지 지침이 있었습니다. 바로 쉬워야 한다는 것이었습니다. 발표자가 브라우저 플러그인이나 익숙하지 않은 앱을 설치해야 하는 경우 우리는 그 중 많은 부분, 특히 외부 게스트를 잃게 될 것임을 알고 있었습니다. Zoom은 명확한 답으로 떠올랐고 RTMP 방송 기능 덕분에 Cloudflare TV에서 라이브 콘텐츠를 원활하게 지원합니다. 대부분의 경우 CFTV 세션에 참여하는 것은 Zoom 회의에 참여하는 것만큼 간단합니다.

Cloudflare Workers — 간단히 말해서 Cloudflare Workers가 없었다면 Cloudflare TV는 존재하지 않았을 것입니다. Workers는 인증 처리, 응용 프로그램 로직, 백엔드에서 프론트엔드로 데이터를 안전하게 릴레이, 사이트 전반에 걸쳐 SEO 최적화를 처리하는 등 플랫폼의 이질적인 각 구성 요소를 하나로 묶는 접착제입니다. 우리가 가장 먼저 찾는 도구이며 종종 우리가 필요로 하는 유일한 도구입니다.

Cloudflare Stream — 콘텐츠 라이브러리에 1,000개 이상의 에피소드가 있으므로 관리해야 할 자산이 많습니다. 고맙게도 Stream을 사용하면 쉽게 관리할 수 있습니다. 에피소드가 업로드되고 적절한 비트 전송률로 자동 트랜스코딩되며 Stream Embeds를 사용하여 전체 플랫폼에서 VOD를 지원합니다. Stream API를 사용하여 라이브 세션과 함께 원활하게 재방송될 수 있도록 백엔드 교환기로 녹음도 전달합니다.

Cloudflare for Teams — Cloudflare TV는 분명히 공개 대상이지만, Cloudflare 팀의 일부 구성원만 액세스할 수 있는 대시보드 및 관리 인터페이스의 배열이 있습니다. 덕분에 Cloudflare Access를 포함한 Cloudflare for Teams 제품군을 사용하면 번거로운 VPN이나 인증 장애물 없이 모든 것을 안전하게 유지하는 사용자 지정 규칙 집합을 쉽게 설정할 수 있습니다.

약간의 ENG의 지원을 통한 마무리

처음부터 Cloudflare TV가 발표자에게 쉽지 않다는 것을 알고 있었습니다. 원격으로 작업하는 비교적 소규모 팀으로 TV를 운영해야 했고, 이들은 이미 다른 업무도 책임지고 있었습니다.

팬데믹으로 인해 역할에 큰 영향을 받은 Cloudflare 사무실 직원 및 임원진에게 특별한 감사의 인사를 전합니다. 그들 각각이 Cloudflare TV Producer의 역할을 맡아 기술 지원을 제공하고 용기를 내어 라이브 세션을 촉진했습니다. 직원들 없이는 할 수 없었고 하고 싶지도 않았을 것입니다.

그럼에도 불구하고 TV 방송국을 운영하는 것은 큰 일이었고 플랫폼을 가능한 한 효율적으로 만드는 것 외에 선택의 여지가 거의 없었습니다. 이는 바로 우리의 문제점을 자동화하고 직관적인 관리 도구를 개발하여 팀의 역량을 강화하는 것이었습니다. 다음은 시스템 효율성에 기여하는 몇 가지 주요 요소입니다.

Auto-Switcher — CFTV의 스케줄은 주말을 포함하여 매주 수백 개의 세션을 제공합니다. 덕분에 시스템은 기본적으로 자동 조종 장치로 작동합니다. 이것은 단순한 재생 목록이 아닙니다. Cloudflare Workers에서 실행되는 프로그램은 매분 CFTV 백엔드와 동기화하여 예정된 세션에 대한 기록 및 입력을 대기열에 넣고 이미 방송된 세션에 속한 항목을 삭제합니다. 휴일에 일주일을 쉬면 Cloudflare TV가 계속 윙윙거릴 것입니다.

Auto-Scheduler—수작업으로 CFTV 콘텐츠 예약(주당 250개 이상의 세그먼트)은 의미 있는 작업에서 잘못된 작업으로 빠르게 전락되었습니다. 2주가 지나 다른 것을 시도해야만 한다는 사실을 깨달았습니다. 그래서 자동 스케줄러가 탄생했고 임의의 시간 창을 선택하고 콘텐츠 라이브러리의 녹음으로 채우고 라이브 세그먼트 사이의 모든 시간 슬롯을 채울 수 있게 되었습니다.

몇 번의 클릭으로 세그먼트를 드래그, 드롭, 추가 및 제거할 수 있습니다. 한 사람이 한 시간 안에 일주일 전체를 계획할 수 있습니다. 자동 스케줄러는 카탈로그의 각 에피소드를 지능적으로 순환하여 모든 에피소드가 방송 시간을 확보할 수 있도록 합니다. 또한 보다 스마트해질 수 있는 기회도 많이 있습니다.

Broadcasting Center—Cloudflare TV의 핵심은 라이브 세그먼트이므로 자연스럽게 발표자의 경험을 개선하기 위해 많은 시간을 할애합니다. Broadcasting Center는 그들의 본거지입니다. 각 세션의 호스트에 대해 자동으로 로드되는 페이지로 카운트다운 타이머 및 기타 필수 사항을 제공합니다. 그리고 시청자 참여는 라이브 프로그램을 특별하게 만드는 데 중요한 부분이기 때문에 시청자 질문 섹션이 있습니다. 여기에는 시청자가 전화한 질문을 녹음하고 자동으로 변환하는 전화 수신 기능이 포함됩니다.

Broadcasting Center — 발표자 보기

한편 CFTV 제작자는 동일한 도구의 관리 보기를 사용하여 각 세션이 시작되기 전에 스트림이 명확하게 통과하는지 확인합니다. 관리자 제어 세트를 통해 필요한 경우 문제를 해결할 수 있으며 시청자 질문도 검토할 수 있습니다.

제작자와 발표자 모두에게 Broadcasting Center는 라이브 세션을 관리하기 위한 단일 제어 플레인을 제공합니다. 이러한 사용 용이성은 군더더기 없는 팀과 함께 시스템을 원활하게 실행하는 데 큰 도움이 됩니다.

Broadcasting Center — 관리자 보기

후속이 있습니까? 후속이 있습니다.

우리가 Cloudflare TV에 투자한 한 가지 이유는 CFTV가 자체 상품 사용을 위한 환상적인 플랫폼 역할을 하기 때문입니다. 우리는 Cloudflare의 다양한 미디어 제품을 활용할 수 있고, 연중무휴 24시간 선형 콘텐츠는 우리에게 시간 제한이나 유지 보수 다운타임과 같은 임의적 제약을 허용하지 않습니다.

그리하여 이번 주에 Cloudflare가 소개하는 많은 새로운 기술을 통합하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 기술은 Cloudflare TV 2.0이라고 하는 CFTV 플랫폼의 정밀한 버전을 강화하기 위해 결합될 것입니다. 즉,

실시간 커뮤니케이션 플랫폼 — 오늘 Cloudflare는 WebRTC 기반의 새로운 R실시간 커뮤니케이션 플랫폼을 발표했습니다. 가까운 장래에 Cloudflare TV는 이 플랫폼을 활용하여 많은 라이브 세션을 처리할 것입니다. CFTV는 계속해서 Zoom, OBS 및 RTMP 스트림을 출력할 수 있는 기타 모든 응용 프로그램을 지원할 것입니다. 편의성은 발표자가 플랫폼에 참여하는 데 도움이 되는 필수 요소 중 하나이기 때문입니다. 그러나 우리는 Cloudflare의 실시간 커뮤니케이션 플랫폼에서 제공하는 프로그래밍 방식으로 제어되는 맞춤형 미디어 스트림을 통해 창의성을 새로운 차원으로 끌어올릴 기회를 봅니다.

Stream Live — CFTV의 백엔드 서버는 현재 라이브 방송을 위한 비디오 인코딩을 처리하여 video.js 임베드로 중계되는 스트림을 생성합니다. 이 설정을 Stream Live로 교체하면 몇 가지 주요 이점을 얻을 수 있습니다. 첫째, 비디오 인코딩을 Cloudflare의 전역 네트워크로 오프로드하여 속도, 안정성 및 중복성을 개선합니다. 그것은 또한 우리가 다양한 비트레이트로 방송의 여러 버전을 생성할 수 있다는 것을 의미하므로 제한된 대역폭을 가진 모바일 장치에 최적화된 스트림을 제공하고 사용자의 네트워크 조건이 변화함에 따라 비트레이트 간에 동적으로 전환할 수 있습니다.

Stream Connect —오늘날 Cloudflare TV를 시청할 수 있는 유일한 방법은 플랫폼의 홈페이지에서 보는 것입니다. 하지만 YouTube와 같은 다른 인기 있는 비디오 플랫폼에 배포하지 못할 이유가 없습니다. Stream Connect는 백엔드 믹서의 기본 엔드포인트가 될 것이며, 차례로 해당 스트림의 여러 복사본을 생성하여 YouTube, 주요 방송국 및 원하는 수의 추가 플랫폼으로 출력합니다.

우리는 또한 더 안정적이고 확장 가능하며 사용자 정의할 수 있도록 설계된 스위치보드의 새로운 구현을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이 스위치보드는 Cloudflare TV 2.0의 핵심에 힘을 실어줄 것입니다.

단순한 TV가 아닙니다. Cloudflare TV입니다.

Cloudflare TV 2.0은 Cloudflare 네트워크를 최대한 활용하기 위해 코어에서 시스템을 재설계하면서 1년 넘게 확보한 인사이트를 활용하는 플랫폼의 주요 진보를 보여줄 것입니다. 고객을 염두에 두고 Cloudflare TV를 서비스로 구동하는 데 동일한 기술을 사용합니다.

Cloudflare의 대부분의 제품은 개인에서 대기업까지 확장할 수 있도록 설계되었습니다. 그저 그런 제품 중 하나가 아닙니다. 24x7 스트리밍 네트워크를 실행하려면 많은 시간과 노력이 필요합니다. 전례 없이 사용하기 쉽게 만들었지만, 실제로는 Cloudflare에서와 유사한 사명감을 가진 기업을 위해 설계된 제품입니다. Cloudflare와 뜻을 함께 한다면 스트리밍 서비스를 실행하는 일이 매우 보람 있는 일이라고 전하고 싶고, 더 많은 회사가 우리와 함께할 수 있기를 바랍니다.

관심이 있으신가요?이 양식을 작성해주세요. Cloudflare와 잘 맞다고 판단되면 자신만의 스트리밍 서비스를 구축할 수 있도록 도와드리겠습니다.

그사이, Stream Live과 새로운 Real Time Communications Platform을 놓치지 마세요. 오늘 구축을 시작하지 못할 이유가 없습니다.