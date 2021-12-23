Cloudflare Radar 2021년 연례 검토

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2021년에도 우리는 코로나19 팬데믹의 영향을 계속 받았으며 인터넷 트래픽에도 그 영향을 받았습니다. 학습 환경과 운동 환경은 다시 이전에 가까운 일상으로 돌아가기 시작했을 수 있지만(국가에 따라 다름), 거의 2년 전부터 시작된 사람들이 일하고 소통하는 방식은 계속해서 영향을 받는 것으로 보이며, 봉쇄 조치 또는 제한 조치로 인해 여전히 사람들은 온라인 활동에 영향을 받습니다.

따라서 Cloudflare Radar 2021년 연례 검토는 지난 1년 동안 인터넷에 어떤 변화가 있었는지 탐색하는 데 사용할 수 있는 인터렉티브 지도와 차트를 포함해서 게시하였습니다. 연례 검토는 Cloudflare Radar의 일부분입니다. 모두가 인터넷 사용과 남용 동향에 액세스할 수 있도록 Cloudflare는 Radar를 2020년 9월에 출시했습니다.

올해에는 모바일과 데스크톱 트래픽을 비교하는 차트를 추가했으며, 한 해 동안의 진전을 보여주는 공격 분포 또한 추가했습니다. 잘 알려진 Colonial Pipeline 사이버 공격이 발생한 후 한 달 이상이 지난 2021년 7월 초에는 전 세계적으로 공격이 최고조에 이르렀습니다.

또한 하계 올림픽이 열렸던 도쿄에서의 (저조한) 인터넷 활동과 11월 말 추수감사절 주간이 미국의 모바일 트래픽에 영향을 미치는 등 팬데믹과 관련된 흥미로운 동향이 나타났습니다.

또한, 2021년 연례 검토의 인기 부문에서 TikTok, 전자 상거래, 우주 개발 회사들이 달성한 큰 성과를 확인할 수 있습니다.

인터넷: 지속적인 성장(봉쇄로 인한 갑작스러운 접속 증가)

2020년 4월 말부터 봉쇄 조치로 인해 예기치 않은 갑작스러운 인터넷 트래픽 증가를 보였으며, 이는2020년 연례 검토에서 다룬 바와 같이 일년 내내 지속되었습니다. 하지만 2021년은 국가에 따라 조금 다른 양상을 보였습니다.

2020년에 팬데믹과 관련되어 발생했던 대규모 3월, 4월, 5월 인터넷 트래픽 증가는 올해의 경우 동일한 방식으로 재현되지 않았습니다. 이번 해에는 지역 제한 조치에 따라 보다 분산되었습니다. 2021년에는 전 세계적으로 인터넷 트래픽이 한 해 동안 증가했으며 연말에는 더 큰 성장 폭을 보였습니다(온라인 쇼핑과 같은 카테고리의 성장을 고려하면 일반적인 동향과 대부분의 인터넷 트래픽이 발생하는 북반구의 추운 계절이 인간 행동에 영향을 줌).

당사의 입장에서는 올해 중 전 세계적으로 트래픽이 가장 많이 증가한 날은 2021년 12월 2일이며, 올해 첫 주보다 20% 이상 증가했습니다. Y축은 각 국가의 상위 도메인 집단을 사용하여 인터넷 트래픽의 변화율을 나타냅니다. 5월에는 갑작스러운 증가(빨간색으로 강조 표시된 부분으로, 팬데믹과 관련되었을 가능성이 있음)를 보였지만, 작년 3~5월 기간만큼 높지는 않았습니다.

2021년 전 세계 월별 인터넷 트래픽 증가율

1위 11월~12월1 (+23%)2위 9월 (+20%)3위 10월 (+19%)4위 8월 (+16%)#5 May (+13%)112월 초

2021년 연례 검토 페이지를 사용하여 특정 국가로 초점을 좁혀보면, 새로운 제한 조치나 봉쇄 조치가 인터넷 트래픽에(또 다시) 영향을 미쳤으며 일부 국가에서는 이러한 현상이 다른 국가보다 더 현저함을 알 수 있습니다.

다음 표에서는 트래픽 증가율이 가장 높았던 달을 확인할 수 있습니다(퍼센트는 급증을 나타냄). 당사의 입장에서 볼 때 연중 마지막 4개월은 9월 다음으로 일반적으로 트래픽 증가율이 가장 높지만(빨간색으로 표시된) 캐나다, 영국, 독일, 프랑스, 포르투갈, 대한민국, 브라질에서는 제한 조치가 인터넷 트래픽에 영향을 미친 것으로 보이며 이들 국가에서는 올해 첫 5개월 동안 더 높은 증가율을 보였습니다.

2021년 트래픽이 가장 많이 증가한 달

미국

United States #1 November-Dec (+30%)

#2 October (+26%)

#3 September (+25%)

#4 August (+15%)

#5 May (+13%) Canada #1 November-Dec (+21%)

#2 October (+10%)

#3 April (+9%)

#4 May (+8%)

#5 March (+7%) UK #1 November-Dec (+23%)

#2 March (+13%)

#3 October (+12%)

#4 February (+7%)

#5 September (+5%) Germany #1 November-Dec (+25%)

#2 October (+15%)

#3 May (+7%)

#4 February (+6%)

#5 September (+5%) France #1 November-Dec (+24%)

#2 May (+14%)

#3 April (+13%)

#4 January (+8%)

#5 February (+7%) Japan #1 November-Dec (+32%)

#2 October (+28%)

#3 September (+28%)

#4 August (+24%)

#5 July (+18%) Australia #1 November-Dec (+42%)

#2 September (+38%)

#3 October (+37%)

#4 August (+32%)

#5 July (+27%) Singapore #1 November-Dec (+62%)

#2 October (+58%)

#3 September (+58%)

#4 August (+41%)

#5 July (+31%) Portugal #1 February (+38%)

#2 March (+23%)

#3 January (+22%)

#4 November-Dec (+18%)

#5 April (+17%) South Korea #1 April (+21%)

#2 May (+16%)

#3 February (+10%)

#4 August (+7%)

#5 September (+7%) Brazil #1 May (+25%)

#2 June (+23%)

#3 November-Dec (+22%)

#4 April (+21%)

#5 July (+21%) India #1 November-Dec (+24%)

#2 September (+22%)

#3 October (+21%)

#4 August (+19%)

#5 July (+10%)

1위 11월~12월 (+30%)2위 10월 (+26%)3위 9월 (+25%)4위 8월 (+15%)5위 5월 (+13%)

캐나다

1위 11월~12월 (+21%)2위 10월 (+10%)3위 4월 (+9%)4위 5월 (+8%)5위 3월 (+7%)

영국

1위 11월~12월 (+23%)2위 3월 (+13%)3위 10월 (+12%)4위 2월 (+7%)5위 9월 (+5%)

독일

1위 11월~12월 (+25%)2위 10월 (+15%)3위 5월 (+7%)4위 2월 (+6%)5위 9월 (+5%)

프랑스

1위 11월~12월 (+24%)2위 5월 (+14%)3위 4월 (+13%)4위 1월 (+8%)5위 2월 (+7%)

일본

1위 11월~12월 (+32%)2위 10월 (+28%)3위 9월 (+28%)4위 8월 (+24%)5위 7월 (+18%)

호주

1위 11월~12월 (+42%)2위 9월 (+38%)3위 10월 (+37%)4위 8월 (+32%)5위 7월 (+27%)

싱가포르

1위 11월~12월 (+62%)2위 10월 (+58%)3위 9월 (+58%)4위 8월 (+41%)5위 7월 (+31%)

포르투갈

1위 2월 (+38%)2위 3월 (+23%)3위 1월 (+22%)4위 11월~12월 (+18%)5위 4월 (+17%)

대한민국

1위 4월 (+21%)2위 5월 (+16%)3위 2월 (+10%)4위 8월 (+7%)5위 9월 (+7%)

브라질

1위 5월 (+25%)2위 June (+23%)3위 11월~12월 (+22%)4위 4월 (+21%)5위 7월 (+21%)

인도

1위 11월~12월 (+24%)2위 9월 (+22%)3위 10월 (+21%)4위 8월 (+19%)5위 7월 (+10%)

이러한 국가의 동향을 보면캐나다가 지역에 따라 2월 초에 시작된 봉쇄 조치가 5월까지 계속되었음을 알 수 있습니다. 이는 2020년의 추세, 즉, 제한/봉쇄 조치가 취해지면 사람들은 의사소통, 업무, 운동, 학습에 인터넷을 더 많이 사용하는 경향과 일치합니다.

유럽 대부분의 지역도 2021년 초에 학교 관련 조치를 포함한 봉쇄와 제한 조치를 취했으며 이로 인해 온라인 학습이 다시 시작되었습니다. 이 경향은 영국에서 뚜렷하게 나타났습니다. 1월에서 3월까지 트래픽이 급증하는 경향을 보였고 이후 제한 조치가 완화되며 다시 낮아졌습니다.

여기에서 선은 당사의 입장에서 본 2020년과 2021년에 영국에서 발생한 인터넷 트래픽 증가율을 나타냅니다

이는 포르투갈도 마찬가지인데, 2021년 1월 21일 시행한 새로운 조치로 인해 올해 첫 3개월의 트래픽 증가율이 연중 3위를 기록했으며 4월은 5위를 기록했습니다.

프랑스의 예도 살펴보면, 2021년 4월과 5월에 다시 봉쇄 조치가 취해졌으며 특히 2021년 4월과 5월에 인터넷 트래픽이 증가한 것을 볼 수 있습니다. 2020년 첫 봉쇄 조치보다는 약간 덜하지만 여전히 2021년 차트에서도 명확하게 볼 수 있습니다.

독일도 동일한 상황이 5월에 발생했습니다(4월에는 재택근무가 다시 시작되었으며 백신을 맞은 사람을 대상으로 5월 중순에야 규제가 완화되었음). 하지만 2020년 말에 시작된 봉쇄 조치(학교 포함) 또한 2월 인터넷 트래픽에 영향을 미쳤습니다.

대한민국에서도 봉쇄 조치가 올해 초의 급작스러운 인터넷 트래픽 증가에 영향을 미쳤으며 2021년 2월, 4월, 5월까지 계속되었습니다.

미국의 인터넷 트래픽 증가율은 첫 봉쇄 조치가 인터넷 트래픽 증가에 거대한 영향을 미쳤던 지난 해와 비교했을 때 2021년에는 매우 달랐습니다. 하지만 여전히 5월에 큰 성장률을 보였습니다. 5월 중순에 CDC에서 마스크에 대한 새로운지침을 제시했습니다.

모바일 트래픽: 추수감사절 효과

2021년부터 전 세계적으로 나타난 또 다른 동향은 바로 모바일 트래픽 비율의 변화입니다. 당사의 입장에서 볼 때, 전 세계적으로 온라인 활동에 모바일 장치가 더 많이 사용되는 달은 일반적으로 7월과 8월(북반구에 위치한 국가 대부분의 휴가 기간)이었지만 올해는 1월과 11월에도 사용량이 매우 높았습니다.

연례 검토 페이지에서 신규 모바일 및 데스크톱 트래픽 차트도 확인할 수 있습니다. 모바일 트래픽의 중요도 변화는 국가에 따라 다릅니다.

예를 들어, 미국은 1년 내내 데스크톱 트래픽이 더 높지만, 2021년에는 추수감사절(11월 25일) 주간 동안의 모바일 트래픽이 처음으로 유일하게 연중 전체 1위를 차지했습니다. 7월의 모바일 트래픽도 관련성 측면에서 상당히 높았음을 알 수 있습니다.

이와 유사하게, 영국의 경우 6, 7, 8월이 데스크톱에 비해 모바일 트래픽 비율이 높았던 달로, 비슷한 동향을 보입니다.

지구 반대편에 위치한 싱가포르를 살펴보면 모바일 트래픽 비율이 일반적으로 데스크톱보다 높으며 미국과는 완전히 다른 동향을 보였습니다. 싱가포르의 모바일 트래픽 비율은 5월에 더 높았고 데스크톱의 경우 2월의 일부 기간, 3월의 일부 기간, 그리고 특히 10월말 이후에만 모바일 트래픽을 넘어섰습니다.

사람들이 인터넷에 접속한 위치

연례 검토 지도에서 선택한 도시를 확대하여 올해 전반에 걸친 인터넷 사용 추세 변화를 확인할 수 있는 기능을 다시 제공하기 시작했습니다. 샌프란시스코를 확대해 보겠습니다.

다음 지도 세트는 2020년 초인 1월 중순부터 3월 중순까지 비교하여 인터넷 사용 추세의 변화를 강조하고 있습니다(모두 연례 검토 사이트에서 볼 수 있음). 4월과 5월의 완전 봉쇄 시기에 일부 주황색(트래픽 증가)이 여전히 나타나면서 더 넓은 영역이 파란색(트래픽 감소)으로 나타났음을 알 수 있습니다.

빨간색 원은 두 달 사이의 평일 근무 시간 인터넷 사용을 비교한 지도에서 샌프란시스코와 그 주변 지역(회사가 많이 위치한 지역)을 보여줍니다.

원격 근무가 계속 강세를 보이던 2021년 5월에도 이미 동일한 동향을 보이고 있었고, 특히 다수의 기술 회사에서 이러한 추세가 보였습니다(직원이 베이 에어리어에서 이주해 옴). 올해 6월에만 일부 트래픽이 증가(주황색 지역)했는데, 이 지역들은 샌프란시스코에서 더 멀리 떨어진 지역이었습니다(주거 지역).

런던: 봉쇄 조치에서 유럽 챔피언십 결승까지

런던의 경우는 달랐습니다. 2020년 초 이후의 변화를 살펴보면 3월(1월과 비교했을 때)에 런던 외곽(파란색이 지배적인 지역) 트래픽이 증가(주황색)했음을 알 수 있습니다.

인터넷 활동은 2020년 UEFA 유럽 챔피언십이 시작되는 6월에 이르러서 본격적으로 증가하기 시작합니다. 유럽의 여러 도시에서 치러진 이 토너먼트는 많은 제약이 있었고 많은 경기가 런던의 웸블리 스타디움에서 열렸는데, 이탈리아가 승부차기 끝에 잉글랜드를 꺾고 우승한 곳입니다. 그러나 결승전이 벌어진 7월, 특히 8월에는 이미 파란색이 다시 우세했으며 이를 통해 사람들이 런던 지역을 떠났음을 추측할 수 있습니다. 9월과 10월에만 트래픽이 다시 증가하기 시작했으나 대부분 도심 외곽 지역에 해당합니다.

하계 올림픽의 영향? 도쿄의 저조한 인터넷 활동

UEFA 유럽 챔피언십 이후, 2020년에서 연기되었던 또 다른 큰 행사인 도쿄 하계 올림픽이 치러졌습니다. 지도를 살펴보면 주요 행사 날짜인 7월 말과 8월 1일 이전에 증가하는 팬데믹 관련 수치와 제한 조치로 인해 행사가 개최되기 몇 달 전에 이미 트래픽이 감소했음을 볼 수 있습니다.

올림픽에는 선수만 참여했으며 전 세계의 팬, 그리고 심지어 지역 주민까지 참석하지 못했습니다. 도쿄 지역에 비상사태가 선포되었기 때문에 일반 관중 없이 비공개로 치러졌습니다. 차트를 보면, 특히 3월에 활동이 증가(1월 대비)했고 올림픽 개최에도 불구하고 8월(6월 대비)에 감소(도쿄는 빨간색 원 안에 있음)했음을 알 수 있습니다.

포르투갈 리스본에서는 팬데믹과 관련하여 또 다른 흥미로운 동향이 보였습니다. 1월 중순부터 봉쇄 조치가 시행되면서 3월과 비교하면 도심 지역은 인터넷 트래픽이 감소하고 리스본 외곽의 주거 지역은 인터넷 트래픽이 증가한 것으로 나타났습니다(애니메이션의 주황색). 그러나 4월에는 리스본 주변 지역에서도 트래픽이 감소했고 제한 조치가 훨씬 더 완화된 5월에 이르러서야 트래픽이 증가하기 시작했습니다.

봉쇄 로 인한 베를린의 인터넷 트래픽 증가독일 베를린에서는 다른 동향이 나타났습니다. 도심 지역과 그 주변 지역의 인터넷 트래픽은 봉쇄 조치가 취해진 시기인 3월과 4월에 매우 높았으나(이전 두 달 대비), 2020년 첫 번째 주요 봉쇄 조치가 취해진 4월 동안에는 활동이 감소했습니다.

하지만 5월과 6월에 제한 조치가 완화되면서 사람들이 도시를 떠나거나 적어도 인터넷을 이전보다 덜 사용하게 되면서 인터넷 활동이 감소했습니다(파란색). 8월에 이르러 인터넷 활동이 다시 증가하기 시작했지만, 11월과 12월에 다시 감소했습니다.

사이버 공격: 7월에 발생한 위협

전 세계적인 공격에 있어서 7월과 11월(공격이 78% 증가했던 블랙 프라이데이가 있는 달)은 확실히 한 해 중 가장 많이 발생하는 달입니다. 공격이 가장 많이 발생한 달은 82%로 2021년 7월입니다. 이는 Colonial Pipeline 랜섬웨어 사이버 공격이 발생한 지 한 달이 지난 시점입니다. 5월 또한 Toshiba의 일부에 대한 공격이 있었으며 동일한 주간에 아일랜드 보건 시스템 및 JBS육가공 업체에 대한 공격이 있었습니다.

12월 6일이 포함된 주(Log4j 취약점이 공개된 시기와 동일)에도 공격 빈도가 높아져(42% 이상) Facebook 가동 중단 시점인 10월 초에도 뚜렷한 증가세(42%)가 나타났습니다.

당사의 전용 페이지에서(올해 처음으로) 선택된 국가에서의 공격 분포를 확인할 수 있습니다.

영국에서는 전체 인터넷 공격에 있어서 아주 눈에 띄는 증가(중가율 150%)가 8월에 있었으며 9월까지 계속되었습니다. 올해 초에 이미 봉쇄 조치로 인해 인터넷 트래픽도 증가했습니다. 2021년 1월에도 공격이 증가한 것을 볼 수 있지만 블랙 프라이데이 주간인 11월 말에도 이와 같은 현상을 볼 수 있습니다.

하지만 미국에서는 한 해 내내 공격 증가율이 더 균일했습니다. 가장 큰 급증은 8월에서 9월 사이에(주에 따라 신학기) 발생했으며 65% 증가했습니다. 또한, 공격이 7월(58%)에 급증했지만 Colonial Pipeline 랜섬웨어 사이버 공격이 발생한 달인 5월 말(48%)에도 증가했습니다. 11월 말에도 급증했습니다(29%).

프랑스 같은 국가에서는 공격이 11월 말에 급증했으며(420% 이상) 독일에서는 6월(425%), 10월(380%), 11월(350%)에 급증했습니다.

동일한 추세가 싱가포르에서도 목격되었지만 더 높은 증가율을 보였습니다. 11월 말에 1,000% 더 많은 공격이 발생했으며 해당 지역의 주요 전자 상거래 이벤트로 잘 알려진 솔로데이(11월 11일) 기간이 속한 달에 900% 성장했습니다.

같은 지역에서, 예를 들어, 호주에서도 9월 초에 공격량이 크게 증가했습니다(100% 이상). 일본에서는 주로 5월 말(40% 이상의 공격 성장률)에 더 발생했습니다.

2021년에 사람들이 온라인에서 한 일

작년에는 첫 번째 대규모 봉쇄 조치를 시행한 3월 말 이후 여러 국가에서 전자 상거래 활동이 급증하는 상황이 확인되었습니다.

뉴욕의 경우, 2021년 11월 26일 블랙 프라이데이는 전자 상거래 트래픽이 연중 최고조를 보인 날로 트래픽의 31.9%를 차지했으며, 다음으로는 11월 29일 사이버 먼데이가 26.6%를 차지했습니다(샌프란시스코도 동일한 추세를 보임). 이와 동일한 범주에서 2020년 11월 27일 블랙 프라이데이(24.3%)에도 최고조의 트래픽을 보였지만 첫 번째 봉쇄 시기 동안인 4월 22일이 23.1%로 1위와 거의 비슷한 수치로 2위를 차지했다는 점도 흥미롭습니다(올해 4월에는 최대 14%에 불과했음).

또한, 당연하게도 새해 첫날인 2021년 1월 1일에 뉴욕의 메시지 트래픽이 최고조(20.6%)를 보였습니다.

런던의 수요(발렌타인데이 이전 메시지)

그러나 국가, 도시, 사람마다 다른 패턴을 보였으며 런던의 메시지 트래픽은 실제로 2021년 2월 12일 금요일(발렌타인데이 이틀 전) 트래픽이 21.5%로 최고조에 달했습니다. 런던을 살펴보는 김에, 미국 외부에서도 블랙 프라이데이가 성황을 이루었는지 확인해보겠습니다. 그리고 이에 대한 대답은 '그렇습니다'입니다! 전자 상거래 트래픽은 정확히 11월 26일 블랙 프라이데이에 트래픽의 20.7%를 차지하며 최고조에 이르렀습니다.

또한, 팬데믹은 사람들이 이용하는 웹 사이트 유형에 영향을 미쳤으며 런던에서는 여행 웹 사이트의 트래픽 비율이 8월 8일에 1.4%로 가장(뮌헨의 경우 8월 11일에 1.1%였음) 높았습니다. 이와 달리, 뉴욕과 샌프란시스코의 경우 여행 웹 사이트의 트래픽이 전 기간에 걸쳐 1% 미만으로 유지되었습니다.

다시 유럽으로 돌아가보면, 프랑스 파리에서는 다른 추세를 보였습니다. 여행 웹 사이트의 트래픽은 2021년 6월 7일에 1.9%였으며, 이는 정확히 팬데믹으로 인한 제한 조치가 해제된 바로 그 주입니다(프랑스는 2021년 6월 9일에 해외 여행객 입국을 허용함). 파리의 경우 1월 31일 일요일에 메시지 웹 사이트의 트래픽이 가장 높은 날(24.4%)이었고, 이는 완전 봉쇄를 피하기 위해 새로운 제한 조치가 발표된 때입니다.

해킹 공격: 2021년에 사용된 방법

연례 검토 사이트를 통해 2021년에 어떤 공격 방법이 가장 주목을 받았는지도 확인할 수도 있습니다. 해커들은 지속적으로 도구를 실행하여 웹 사이트를 공격하고 API를 무력화하고 데이터 탈취를 시도했으며 최근에는 Log4j 취약점 때문에 인터넷이 새로운 악용 가능성에 노출되었습니다.

몇 가지 예를 들면, 파리의 경우 2021년 1월 14일에는“가짜 검색 엔진 봇”이 차트에 선정된 공격의 48.3%를 차지했지만 4월 29일에는 "SQL 삽입" 공격이 59%를 차지했습니다.

샌프란시스코 연중 사이버 공격 분포

런던의 경우, 연중 일부 기간에 "사용자-에이전트 이상"도 증가세를 보였으나 샌프란시스코에서는 특히 온라인 쇼핑이 호황을 누리던 11월 말에 "정보 공개" 공격이 더 유행했습니다(12월에는 "파일 삽입 취약점"이 더 큰 비율을 차지함).

이제 여러분의 차례입니다. 자세히 알아보기

2021년(2020년 포함)에 대한 데이터를 확인하려면 Cloudflare Radar의 연례 검토 페이지를 방문하십시오. 현재 추세에 대한 최신 데이터로 특정 국가에 대해 자세히 알아보려면 Cloudflare Radar 홈페이지를 방문하십시오.