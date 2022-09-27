大手ベンチャーキャピタル企業がCloudflare Workersで構築したスタートアップ企業を支援するため、最大12億5000万ドルを提供

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Cloudflareは、設立当初から、誰もがアクセスできるより良いインターネットを構築するための支援を行ってきました。私たちのミッションの中核は、インターネット上で構築を始めようとする誰もが、法外なコストや使いにくいインフラストラクチャといった障壁なしに、簡単に実現できるようにすることです。

当社が提供する開発者プラットフォームであるCloudflare Workers以上に、この思想が重要で、インターネットに影響を与える場合はありません。Workersは、簡単に言えば開発者や起業家にとってのスタート地点です。これはクラウドストレージ、Webサイトのホスティング、SQLデータベース、そしてもちろん業界をリードするサーバーレス製品を含む、完全な開発者向けプラットフォームです。このプラットフォームの扱いやすさとお求めやすい価格設定 (無料に至るまで) は、私たちのミッションを推進する上で非常に重要です。スタートアップ企業にとって、これは予測可能で透明性のある、コスト効率の高い価格設定でシームレスなスケーリングができる、迅速かつ容易なデプロイメントとイテレーションに繋がります。素晴らしいビジネスをゼロから立ち上げるのは、とても大変なことです。当社はお客様のアプリケーション・インフラストラクチャから複雑さをなくすことを目指しています。

Workers Launchpadファンディングプログラムの発表

今日、私たちはさらに一歩進んで、スタートアップ企業が目標とするビジネスをより簡単に構築できるようにします。世界有数のベンチャーキャピタルとの提携による、12.5億ドルのWorkers Launchpadファンディングプログラムを発表します。Workersをベースにしたスタートアップ企業であれば、どなたでもご応募いただけます。Workersプラットフォーム自体もシンプルですが、応募方法も非常にシンプルにしています。Workers Launchpadポータルで、5分もかからずにご応募いただけます。

**どのような仕組みになっているのですか？**資金提供プログラムの対象となる唯一の要件は、Workers上でコアインフラストラクチャを構築していることです。CloudflareおよびCloudflare Workersを初めてご利用になる方は、スタートアッププランをご確認ください。これらのリソースがすべてのスタートアップ企業のお役に立ち、世界のどこにいても競争の場を均等にする一助となることを願っています。

お申込みいただいた後、元起業家やベンチャーキャピタルメンバーなどで構成されるLaunchpadチームによるレビューが行われます。有望な応募者には、その分野に最も精通したVCパートナー (詳細は後述) を紹介します。四半期ごとに、Launchpadプログラムへの当選者を発表していきます。当選者 (Workers Foundersと言います) には、私たちがお客様のビジネスにマッチすると判断したVCパートナーへの売り込みの機会が保証されます。全員がWin-Winの関係になります。VCは、先進的で世界的な開発プラットフォームの上に構築されていることが分かっている事業に投資する機会を得ることができます。起業家は、世界トップクラスのVCとコネクションを持つことができます。また、第1期の当選者には、以下で詳しく説明するような特典をいくつか用意しています。

Workers Launchpadのビジョンをベンチャーコミュニティの友人たちに話したところ、期待を超える非常にポジティブな反応とともにとても興奮していました。多くの人が、自身の投資先企業を通じて、Workersをベースにした競争優位性を肌で感じています。さらに、Cloudflareは、世界中のWebサイトの約20%を私たちのネットワークの上に有する、世界最大級の開発者コミュニティの本拠地です。このように、私たちはWorkersプラットフォームだけでなく、有望な起業家と偉大なVCとをマッチングさせる独自の役割を果たして、すべての人たちが使用するインターネットのエコシステムをさらに進化させることができるのです。

本プログラムとWorkersベースのスタートアップ企業のエコシステムをサポートする、世界クラスのVC Launch Partnersグループを発表できることを光栄に思います。

このような活動を行う詳しい理由

では、なぜ当社はこのような活動を行っているのでしょうか？それは、簡単に言えば、当社はWorkers Developer Platformに自信を持っており、すべての人がそれを使うべきだと考えているからです。Workersで開発すると、起業家らは、より速く、より_簡単に_、そして_コスト効率よく_、将来性のあるインフラストラクチャを使用して世の中に届けることができます。：

_スピード。_開発の速度は起業家にとって単なる利便性ではありません。事実、Workersはベースに構築されているという_理由_から、開発速度はCloudflareの競争上の大きな優位性の一つであり、開発者は迅速に開発することができます。Workers上で開発する場合、DNSレコードの設定、証明書の管理、クラスタのスケールアップ、複雑な展開パイプラインの構築などに時間を費やす必要はありません。あなたはアプリケーションの開発に専念するだけで、あとはCloudflareが処理します。

使いやすさ**。**スタートアップ企業のチームや創業者は、地球上で最も多忙を極める人物の一人です。ITインフラストラクチャについて考えたり、複雑な決定を下す必要はありません。「どの可用性ゾーンを選ぶべきか」「次のバイラルマーケティングキャンペーンに間に合うようにインフラストラクチャのスケールアップはできるのか」といった疑問が頭をよぎることはありません！Workersプラットフォームでは、そのようなことはありません。あなたやあなたのチームが書いたコードは、100か国以上、275以上の都市に位置するCloudflareのグローバルネットワークに、自動的に迅速かつ一貫してデプロイされます。Cloudflareは、アプリケーションがどこでホストされているか、何人のユーザーが突発的に製品にサインアップしてきたかに関わらず、ユーザーとアプリケーションを安全かつスケーラブルに接続します。開発者は、グローバルに分散したアプリケーションを、必要なサービスに接続するプログラマブルなネットワークで簡単に管理することができます。

_インフラと財布の未来を守る。_Cloudflareの巨大なグローバルネットワークは、100か国以上、275以上の都市に分散されており、お客様のビジネスがどんなに大きくなっても、それに合わせて拡張することができます。また、WorkersのJurisional Restrictions for Durable Objectsなどの機能により、国境を越えた拡張を行う際に現地の法律や規制への準拠を維持しやすくしています。規制が変化する中で、インフラストラクチャをレベルアップさせる方法を心配することなく、夜もぐっすり眠ることができ、突然の請求書で目が覚めるような思いをすることもありません。多くの人が、クラウドプロバイダーから予想外の、あるいは法外な料金を請求された経験があるのではないでしょうか。例えば、プロバイダーは、お客様のアプリケーションやデータを簡単に無料で取り込むことができる一方で、それらを移動する際には法外な料金を請求してくることがよくあります (エグレス料金など)。Cloudflareでは、エグレス費用を請求することはありません。シンプルな価格設定で、お客様のビジネスがどんなに大きくなっても、常に低コストのプロバイダーであることを目指しています。

自社製品のドッグフーディング

私たちがWorkersに期待を寄せている理由は、自分たちのインフラストラクチャをWorkers上で構築したというだけでなく、色々な人たちが構築した素晴らしいものを見ることができるからなのです。実際、昨年末にはWorkersだけで構築された企業を買収したこともあります。サードパーティのWebツールのセキュリティによる保護と高速化を実現するイスラエルのスタートアップ企業であるZarazを買収しました。ZarazはWorkersを使用してWebサイト上で動作する各ツールが発する複数のネットワークリクエストを単一のリクエストに置き換え、事実上、拡張を重ねて複雑化したアプリを単一の軽量なアプリケーションにまとめます。この買収で、私たちはWorkersのプラットフォーム上に構築されたグローバルコミュニティの力に驚かされたことから、成長に必要な資金、メンターシップ、サポートしてくれる存在を探している、Workersを基盤とするスタートアップ企業の手助けをしたいという意欲を持つきっかけになりました。

スタートアップ企業が、Workersのさまざまな特典を利用しやすくするために、Workers Launchpadプログラムにお申込みいただいた方で、外部資金の調達総額が300万ドル未満の場合は、自動的にCloudflareのスタートアッププランが受けられるオプションを用意しています。このプランには、CloudflareのProプロプランとBusinessプランのすべての要素（年間$2,400相当）に加え、Stream動画製品、Teams Zero Trustセキュリティスイート、Workersプラットフォームの上位層が含まれています。スタートアップ企業に当社の開発者プラットフォームの全てを確実に利用いただくため、当社は最近、電子メールセキュリティ、R2、Pages、KVなどを含めることで、このプランで利用可能な製品の数を3倍以上に増やしました。

さらに、 2022年10月31日までにご応募いただいたすべてのスタートアップ企業は、さらなる_サポート_、メンターシップ、および_マーケティング_ の機会が与えらる、「2022年冬のWorkers Foundersクラス」の選出の対象となります。Workers Founderに選出されると「バーチャルWorkers Founders ブートキャンプウィーク」において、投資家との売り込みの練習、Cloudflareのリーダーとの交流、採用からマーケティング、セールスなどのテーマでビジネスを成功させるためのアドバイスを受ける機会を得ることができます。このプログラムの最後にはvirtual Demo Dayを開催し、お客様がこれまで構築してきたものを世界に発信することができます。私たちは、より良いインターネットを構築するために、有望な起業家が私たちのミッションに参加できるよう、力を注いでいます。

すべての人にとってインターネットをより良いものにするための支援

Cloudflareでは、アクセシビリティと使いやすさをすべての中核としています。当社の製品やプラットフォームは、小さな企業や趣味の人たちにも簡単に使っていただけるよう、絶えず使いやすくしていきます。Workers Launchpadが、世界中のさまざまなバックグラウンドを持つ起業家がWorkersでビジネスを始める後押しとなること、また皆さんが夢のあるビジネスを構築するために必要な資金を見つけやすくなることを願っています。

Workers Launchpadページにアクセスして応募し、Cloudflare Developer Discordに参加してWorkersコミュニティに参加してください。このプログラムの支援内容に関心のあるVCの方は、[email protected]までご連絡ください。

Cloudflareはファンディングの提供やファンディングに関する意思決定を行っておらず、特定の企業がこのプログラムを通じてファンディングを受けることを保証するものではありません。ファンディングの決定はすべて、プログラムに参加するベンチャーキャピタルによって行われます。Cloudflareは、登録されたブローカーディーラー、投資アドバイザー、またはその他の類似の仲介業者ではありません。