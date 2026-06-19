AIエージェント用一時Cloudflareアカウント

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現在は、誰もがAIエージェントを使ってコードを書いています。しかし、エージェントが何かをデプロイする必要があり、サインアップしてアカウントを作成する必要がある瞬間、ブラウザベースのOAuthフロー、クリックするためのダッシュボード、コピーするためのAPIトークンなど、人間のために構築された壁に最初にぶつかります。 -ペースト、多要素認証のプロンプトが表示されるなど、満足のいくものとなっています。開発者の隣に座るインタラクティブなコパイロットにとって、それは頭を悩ませることになります。バックグラウンドエージェントにとって、これは難しい阻止です。

本日、エージェント用一時Cloudflareアカウントを展開します。

エージェントは、アカウントにサインアップする必要なく、 ウェブサイト 、 API 、 エージェント をすぐにデプロイできるようになりました。

どのエージェントでも、 wrangler deploy --temporary を実行して、CloudflareにWorkerをデプロイできるようになりました。この一時的なデプロイは60分間有効で、その間は一時的アカウントを請求することができ、永久に自分のものにすることができます。そうしないと、自動的に期限切れになります。

私たちの目的は、エージェントのコードを実行し、送信してください。

AIエージェントにとって摩擦のないデプロイメントが重要な理由

フリクションのない一時的なアカウントは、一見するよりも重要です：

バックグラウンドAIセッションには人間が関与せず、それが標準になりつつあります 。ブラウザ、コピーペースト、または「60秒でここをクリック」を必要とする認証ステップは、エージェントが行き詰まり、他の場所にデプロイすることを選択することを意味します。

トライアルアンドエラーはエージェントの強大な力です。 エージェントには、書き込み → デプロイ → 検証のループが必要です。安価ですぐに使えるデプロイメントのターゲットが必要なので、彼らは自分たちの出力をcurl処理して、正しくできたかどうかを判断することができます。

エージェントプラットフォームは、余分なステップや認証情報なしで「うまく機能する」ようにコードをデプロイするための独自の方法を構築しています。人々は、これまで使ったことのない、または聞いたことのない他のサービスにサインアップする必要なく、このプロセスが機能することを期待し始めています。

仕組み

一時アカウントは、開発者向けプラットフォームコマンドラインインターフェイス（CLI）ツールである Wrangler を中心に構築されます。Wranglerは、開発者が新しいプロジェクトを立ち上げたり、設定やリソースを管理したり、デプロイしたり更新したりすることができます。

Wranglerの使用方法はオンラインで広く 文書化されており 、エージェントはその使用方法を熟知しています。しかし、まだサインインしていない、 CloudflareアカウントにWranglerにアクセス許可を与えていない場合、エージェントがデプロイしようとすると、サインアップと認証のステップで表示されません。正しく尋ねるかもしれません。エージェントとLLMは、Wranglerの新しい --temporary フラグの存在をどのように知り、人間が明示的に指示することなく、実際に使用することができるのでしょうか？

これを解決するために、Wranglerを更新し、エージェントに --temporary フラグについて伝えるメッセージを表示するようにしました。

エージェントがこれを発見し、 wrangler deploy を --temporary フラグを付けて再度実行すると、Cloudflareはエージェントが使用するための一時的なアカウントをプロビジョニングし、Wranglerが動作するためのAPIトークンを提供し、エージェントが人間に返すことができるクレームURLを提供します。

フローの各ステップを

新しいプロジェクトでのデプロイとイテレーション

最新の Wranglerリリース を使用していることを確認し、お気に入りのコーディングエージェントを起動して、ビルドモードで「hello world」アプリをデプロイするためのプロンプトを記述します。

TypeScriptで、非常にシンプルなハローワールドCloudflare Workerを作成し、Wranglerを使用してデプロイしてください。私に質問しないで、できる限り最善を尽くしてください。

エージェントはwranglerを実行し、出力メッセージから --temporary フラグを検出し、スクリプトをビルドして即座にデプロイします。人の手を介する必要はありません。

ご覧のように、エージェントはスクリプトを書き、 --temporary フラグを使ってデプロイし、出力から取得したプレビューリンクをカールし、結果がコードと一致することを確認しています。

これは素晴らしいことですが、エージェンティックコーディングは、多くの場合、単一のデプロイメントを対象としたものではありません。セッションは、複数のコード変更のサイクルを経ることがあります。これは問題ありません。エージェントはWorkerスクリプトを反復し、変更を何度でも（60分間の請求期間内）再デプロイできます。このプロンプトを入力します：

Hello Worldを「Hello Cloudflare」に変更し、再デプロイ

エージェントがソースコードを変更し、以前に作成した一時アカウントを再利用し、新しいバージョンを再デプロイして、結果を再確認する様子をご覧ください。

アカウントの請求

いつでも、一時的なアカウントを請求し、永久にあなたのものにすることができます。請求リンクをクリックすると、Cloudflareにサインアップまたはサインインして、Workerがデプロイされた一時アカウントを請求できるページが表示されます。これには、Workersだけでなく、データベースや他のバインディングなどのリソースの請求も含まれます。

これらの一時アカウントを60分以内に請求しない場合、自動的に削除されます。

摩擦のないエージェント展開への道のり

これは、エージェントのサインアップ障壁を取り除く一つの方法に過ぎません。当社は最近、 Stripeと当社が共同設計した新しいプロトコルとのパートナーシップを発表しました 。これは、エージェントがユーザーに代わってCloudflareをプロビジョニングできるようにするものです。アカウントの作成、サブスクリプションの開始、ドメインの登録、コードをデプロイするためのAPIトークンの取得。コピーは不要です。 -トークンを貼り付ける、またはクレジットカードの詳細を入力する先月、私たちはWorkOSと協力して、誰でも採用できる auth.md の立ち上げを発表しました。これにより、エージェントが確立された既存のOAuth標準を使用して新しいアカウントをプロビジョニングできるようになりました。

この分野では多くのことが進行しており、エージェントがCloudflareをより簡単に利用できるように、また、開発者が独自のアプリを エージェント対応 にできるようにしていくことを嬉しく思います。一時的アカウントは、摩擦のないエージェントのデプロイへのさらなる一歩です。今後の動きにご注目ください。