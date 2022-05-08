Platform Weekへようこそ

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原則主義。これは、Cloudflareの3つのコアバリューの1つです（好奇心、透明性とともに）。

この言葉は、今年のPlatform Weekの原動力となった「真に優れた開発者向けプラットフォームとは何か」という問いを考える上で、私たちが何度も立ち返った言葉です。

もちろん、開発者用プラットフォームを評価するとなると、「フィードとスピード」の部分に注目したくなるものです。誰が一番速いのか？最もクールな技術を持っているのは？以前はできなかったことができるのは？

間違いなく、これらはすべて重要な質問です。しかし、私たちは、これらの質問に対する答えとなりがちな人目を引く優れたものは、インターネット上で開発することの真の約束から目をそらすことになりかねませんし、原則を守らない開発者プラットフォームがあなたを誘い込むための罠にさえなりかねないことに気づきました。

もちろん、さまざまなプロバイダーからのソリューションを組み合わせて、どれかひとつだけではできないようなすばらしいものを構築できるというのが、その約束事です。アプリケーションを作成する際に、最適なものをベースに構築することができるのです。もちろん、その後にもっと良いものが出てくれば、そちらに乗り換えて活用することも可能です。考えてみれば、これは理にかなっています。インターネットはすべて、共通の規格に基づいたネットワークであり、私たち皆が互いに話をすることができるのです。

しかし、クラウドプラットフォームに関しては、その約束からこれまで以上に遠ざかっているように感じられます。

なぜ、そうなったのでしょうか？

その理由を考えてみると、クラウドの勝者の多くは、自分たち（そして私たち）の利益のために大きくなりすぎてしまったのです。劣等生であったプレイヤーたちは、自分たちの意のままに世界を変えるだけでなく、10年前の世界がどのようであったかという仮定に固執して、現存するプレイヤーになってしまったのです。力の分布が均等で、非常に競争の激しい環境から、まったくバランスの悪いものに変わってしまいました。その過程で、ホテル・カリフォルニアがクラウドのテーマソングになりました。

これは、さまざまな形で現れます。

時には、その仕事に最適なツールではなく、エコシステムのツールを使わなければならないような、ひどいエグレス料金の形式になることもあります。私たちは、そのようなことは望んでいません。私たちは、開発者が複数のサービスから最適なものを選び、それらを組み合わせて素晴らしいものを作り上げることができるような、特化したインターネットを望んでいます。しかし、そのためには、開発者に選択の自由を与えることが必要です。つまり、大手既存ベンダーに依存するような、隠れた価格設定をしないことです。実際、多くの点で、選択の自由_は_開発者にとってのインターネットの約束事です。

そこに立ち返りたいのです。

しかし、それは価格だけではありません。ロックインは、サービスを利用して構築するために必要なコードやAPIを通じて発生することもあります。開発者は、自分たちのアプリケーションと、それを動かしているサービスと結びつけてしまい、やがて自分でも気づかないうちに、それを切り離すことが非常に面倒になります。私たちは、インターネットがよりプロプライエタリになり、ベンダーが製品をサービスとして提供するものの、それを他の場所で実行することができなくなるのを見てきました。当然の成り行きとして、そこで標準が登場し、ベンダーを超えて同じ言語と動作を定義することになります。

私たちがサポートするAPIや話す言語をオープンにし、競合するいくつかの選択肢を共通のセットで取りまとめれば、開発者の勝利となります。開発者のビジネスを継続的に獲得することは、誰かをあなたに依存させ、彼らが抜け出せなくなったからということではなく、あなたが提供しているものが他の選択肢よりも優れているからであるべきです。

そうなれば、開発者の勝利です。

今回のPlatform Weekでは、単に新しいものや、優れたものを提供したいわけではありません（もちろん、そういうものもあります）。私たちは原則を実現したいのです。ベストソリューションを導き出すために。コードのためであれ、経済的側面からであれ、開発者をロックインから解放するために。

このことを正しく理解するために、最初の段階、つまり基礎から始めなければなりません。私たちが行うことはすべて、オープンウェブとオープンスタンダードを基盤としています。これは決して軽視できるものではありませんし、当然と言えるものでもありません。私たちは、この1週間を始めるにあたって、Webとオープンスタンダードを前進させるためにできることをして、恩返しをするのがふさわしいと考えました。

つまり、これが土台となるわけです。しかし、今度はその上に正しいブロックを積み上げる必要があります。

皆さんは、あるビルディングブロック、つまりデータについてとても興味をお持ちだと思います。私たちも同様です。そこで今回は、ここしばらくベータ版として公開していたあるものについて、最新情報をお伝えします。そして、それだけでなく、続編もあるかもしれません。

データもそうですが、アプリケーションはそのデータをサービスと共有し、価値を引き出す必要があります。今週は、スタックの断片をより簡単かつ安価に接続し、必要なときに必要な場所に情報を送信できるようにする方法をご紹介します。

ご存知のように、私たちが開発者として一生懸命働いている理由は、猫や赤ちゃんの写真や動画を共有するという、最も重要な機能を実現するためです。しかし、より良い方法は常にあります。そこで、私たちは丸一日かけて、これらの逸品をアップロード、ストリーミング、および共有するための新しい方法をご紹介します。

そして最後に、私たちはインターネットがよりプログラマブルになるための支援をしたいと考えています。プラットフォームは、開発者に真のカスタマイズ性を提供し、プラットフォームの作成者自身が想定していなかったようなことを可能にします。Cloudflareのアプリケーションサービスコンポーネントを利用すれば、ボットスコア、負荷分散ルール、ルーティングなど、すべて私たちのネットワークをプログラミングすることでカスタマイズできます。そして、私たちオリジナルの開発者が当初想定していたことを行うためにAPIに依存することだけを言っているのではありません。真の_プログラマビリティ_について話しているのです。既存のチャットアプリケーションでカスタマイズされたボットを作りたい場合でも、eコマースWebサイトビルダーでオーダーメイドの体験をしたい場合でも、私たちは、APIの時代から真のプログラマビリティの時代へと、壁を越えて、Webの世界で開発を進めていくことに興奮しています。

しかし、原則主義に話を戻しましょう。

そうです、今週は皆さんからご期待いただいているイノベーションをすべてお届けします。そして、私たちが何を待ち望んでいるかわかりますか？皆さんが作ってくださる素晴らしい成果です。でも、それは私たちの力だけではありません。実際、私たちには全く関係ないかもしれませんし、私たちの力でなくても全く問題ありません。私たちが楽しみにしているのは、すべての開発者のためによりよいインターネットを構築することに等しく専念している、_あらゆる_素晴らしいプロバイダー上で皆さんがモノを作ることです。

早く皆さんにお見せしたいです。