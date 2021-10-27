Cloudflareが『The Forrester New Wave for Edge Development Platforms』で「リーダー」に選出

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Forresterの New Wave for Edge Development Platformsが発表されました。Cloudflareがリーダーに選出されたことに感激しています（レポートはこちらからダウンロードできます）。

設立当初から、Cloudflareはウェブ上で構築する開発者を支援することを目指してきました。2017年にWorkersを発表して以来、開発者が自身のアプリケーションをエッジに展開できるようにしました。

Forrester 副社長兼主席アナリストのJeffrey Hammond氏のレポートによると、Cloudflareは「**強力なコンピュート、データサービス、Web開発能力を提供している。**Workersと並んで、Workers KV もエッジデータストレージを強化している。Pages、Stream、Imagesは、最新のWebワークロードのための高度なプラットフォームサービスを提供している。Cloudflare は直感的な開発者体験、更新されたコードの迅速かつグローバルな展開、コールドスタート時間の最小化を実現しています。」

最新のウェブに合わせて開発を再考する

ウェブ構築は長い道のりを経て、今に至ります。かつてのように、Webサイトを構築するために物理的なマシーンを購入しなければならないという考え方は現在では理解不能なものになっています。クラウドがウェブ開発で主要な役割を果たし、簡単に着手できるようになっているからです。しかし、クラウドの出現によって、行き詰まりをみせているものもあり、イノベーションはより一層漸進的になっています。つまり、開発者はサーバーの_購入_について考えなくてもよくなった代わりに、増加するトラフィックを処理するために、同時接続を世界のどの地域に、どのように追加すればよいか、そして安全性を確保する方法について今も頭を悩ませているのです。

私たちは、そのような問題をすべて解決したいと考えました。私たちの目的は、開発者が本当に作りたいアプリケーションのことだけを考えられるようになったら、どのようになるのかを再考することです。スケーリングやスピード、さらにはコンプライアンスも、私たちに任せてください。

もちろん、物事を再構築することは常に怖いことです新しいアプローチが上手くいく保証はありませんし、たいていの場合、思い切った決断が必要です。

ですから、開発者が当社のプラットフォームに集まってくるのを見るのは喜ばしいことです。そして、開発者がスケーラビリティやレイテンシーの制約を受けずに構築したアプリケーションは、驚異的なものでした。

さらに、業界でも有数のアナリストであるForrester社によって、Edge Developmental Platforms のリーダーに選出されたことも喜ばしいことです。4年前に我々が賭けたアプローチが業界で認められた認識されるようになったと感じています。

Cloudflareは評価を受けたすべてのベンダーの中で最も差別化されている

以下の基準で、Cloudflareは他社と異なる評価を受けています：

開発者エクスペリエンス

プログラミングモデル

プラットフォーム実行モデル

「2日目以降」のエクスペリエンス

統合

ロードマップ

ビジョン

マーケットアプローチ

Cloudflareのネットワーク上にプラットフォームを構築したことで、最初からレイテンシーをなくすことができましたが、それだけでは開発者に新しい考え方をさせるには不十分だと考えました。Workersをリリースして以来、私たちは、オンボーディングから2日目以降までのすべてのステップで、新しいアプリケーションの構築を可能な限り簡単にすることに集中してきました。

このアプローチは、ツールだけでなく、開発者がアプリケーションを完成させるために必要な追加サービスをどのように考えるかにまで及んでいます。例えば、エッジでのデータソリューションの提供を考える際、開発者に考えさせるのではなく、システムの分散性を機能させたいと考え、Durable Objectsを開発しました。Cloudflareは、Durable Objectsを使うことで、開発者に地域について考えさせるのではなく、アクセスパターン（またはコンプライアンスなど、開発者にとって最も重要なもの）に基づいて、データをどこに保存するかをインテリジェントに決定することができます。

Cloudflareのサービスを拡大していく上で、開発者が直感的に簡単に問題を解決できるようにすることは重要なことです。

始まったばかりです

しかし、私たちはここで止まりません。共同設立者のミシェルがよく言うように、私たちはまだ始まったばかりです。私たちは、これがフルスタックをエッジにもたらす旅の始まりであると認識しています。今後数週間のうちに、いくつかのエキサイティングな発表を予定していますので、お楽しみに。