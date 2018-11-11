1 Sache, die Sie tun können, um Ihr Internet sicherer und schneller zu machen

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Am 1. April 2018 haben wir 1.1.1.1 angekündigt, den schnellsten öffentlichen DNS-Resolver der Welt. ???. Heute starten wir die mobile App 1.1.1.1, um die Nutzung von 1.1.1.1 auf Ihrem Handy unglaublich einfach zu gestalten.

Jedes Mal, wenn Sie eine öffentliche Internetverbindung nutzen, können andere sehen, welche Seiten Sie besuchen. Noch schlimmer ist, dass Ihr Internetanbieter sehr wahrscheinlich Ihren gesamten Browserverlauf an den Höchstbietenden verkauft. Wir haben ein Tool namens 1.1.1.1, das auf einfache Weise ein schnelleres, privateres Internet-Erlebnis ermöglicht, aber die Nutzung war bislang für viele Menschen zu komplex, insbesondere auf mobilen Geräten. Heute starten wir eine App, mit der Sie (und alle, die Sie kennen) 1.1.1.1 jedes Mal verwenden können, wenn sich Ihr Mobiltelefon mit dem Internet verbindet. Die App ist kostenlos, sie ist einfach, laden Sie sie gleich herunter.

Schnellster öffentlicher Resolver

DNSPerf-Daten

Am 1. April haben wir 1.1.1.1 eingeführt. Wir waren absolut überwältigt, wie viele Nutzer den Wechsel tatsächlich vollzogen haben. Die Änderung Ihrer Netzwerkeinstellungen ist nicht gerade einfach, aber wenn unser Traffic-Aufkommen ein Hinweis ist, haben sich viele von Ihnen die Mühe gemacht. Vielen Dank!

Allerdings gibt es noch weit mehr Nutzer, die diese Änderungen nicht selbst vornehmen können, insbesondere bei mobilen Geräten. Wir wollen, dass jeder Zugang zu einem schnelleren und privateren Internet hat, und die Millionen von Websites auf Cloudflare wissen die Performancesteigerung zu schätzen, die sie erhalten, wenn sie von 1.1.1.1-Nutzern besucht werden.

Vor einem Monat haben wir die öffentliche Betaversion einer neuen, einfacheren Methode zur Installation von 1.1.1.1, nämlich eine mobile App, angekündigt.

Was haben wir aus der Beta gelernt?

Wir haben eine Lektion gelernt, die wir bei jedem Produkt, das wir auf den Markt bringen, immer wieder bekommen: Unsere Beta-Kunden sind einfach unglaublich! Sie haben Fehler und Konfigurationsprobleme entdeckt, und das nicht nur bei der App, sondern auch bei Mobilfunkbetreibern.

Insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich um die erste App handelt, die wir in einem mobilen App Store veröffentlichen werden, waren wir von der Begeisterung, die uns entgegenschlug, überwältigt (und schockiert). Wir haben erlebt, was wir uns immer erhofft haben: ein schnelleres Internet, überall auf der Welt:

Damn @Cloudflare your 1.1.1.1 app is incredible. Things that normally takes 5 to 7 seconds to load in Vietnam are taking 3. — Chris Walton (@ChrisWalton10) November 1, 2018

Unser herzlicher Dank gilt allen Nutzern, die uns ihr ❤️ gezeigt und uns geholfen haben, der Welt 1.1.1.1 zur Verfügung zu stellen.

1 App, kostenlos für alle

Die 1.1.1.1-App macht Ihr Internet schneller und privater. Sie ist verdammt einfach einzurichten. Und das Beste daran: Sie ist kostenlos!

Das ist der richtige Weg. Wir machen es für alle einfacher, ihre Erlebnisse privater zu machen, wenn sie das Internet nutzen. Man sollte nicht dafür bezahlen müssen, ein privateres Internet zu haben.

Darüber hinaus vertrauen Millionen von Websites bei Performance und Sicherheit auf Cloudflare. Indem wir mehr Nutzer für 1.1.1.1 gewinnen, machen wir diese Websites schneller. Das macht Cloudflare besser, und es macht das Internet besser, eine Win-Win-Situation.

Laden Sie die App noch heute herunter, um ein sichereres und schnelleres Internet zu erhalten ✌️✌.