Führt eine neue DNS-Plattform ein, die 1.1.1.1 und verschiedene andere Produkte unterstützt ...

Heute haben wir einen Fehler gemacht. Dieser Fehler führte dazu, dass der neue Dienst 1.1.1.1 for Families ungewollt eine Reihe von LGBTQIA+ Websites blockierte. ...

Am 1. April letzten Jahres präsentierten wir WARP, eine Option innerhalb der iOS- und Android-App 1.1.1.1, um Internetverbindungen sicher und schnell zu machen. Heute verwenden Millionen von Nutzern WARP, um ihre mobilen Internetverbindungen zu sichern. ...

Am 1. April 2018 unternahmen wir einen großen Schritt, um Datenschutz und der Sicherheit im Internet zu verbessern: die Markteinführung des öffentlichen DNS-Resolvers 1.1.1.1 – der schnellste öffentliche DNS-Resolver, bei dem Datenschutz an erster Stelle steht. Und wenn wir Datenschutz ...