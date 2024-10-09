Wie Rust und Wasm Cloudflare 1.1.1.1 ermöglichen
2023-02-28
Führt eine neue DNS-Plattform ein, die 1.1.1.1 und verschiedene andere Produkte unterstützt...Weiterlesen »
2023-02-28
Führt eine neue DNS-Plattform ein, die 1.1.1.1 und verschiedene andere Produkte unterstützt...Weiterlesen »
2020-04-02
Heute haben wir einen Fehler gemacht. Dieser Fehler führte dazu, dass der neue Dienst 1.1.1.1 for Families ungewollt eine Reihe von LGBTQIA+ Websites blockierte. ...
2020-04-01
Am 1. April letzten Jahres präsentierten wir WARP, eine Option innerhalb der iOS- und Android-App 1.1.1.1, um Internetverbindungen sicher und schnell zu machen. Heute verwenden Millionen von Nutzern WARP, um ihre mobilen Internetverbindungen zu sichern....
2020-03-31
Am 1. April 2018 unternahmen wir einen großen Schritt, um Datenschutz und der Sicherheit im Internet zu verbessern: die Markteinführung des öffentlichen DNS-Resolvers 1.1.1.1 – der schnellste öffentliche DNS-Resolver, bei dem Datenschutz an erster Stelle steht. Und wenn wir Datenschutz...
2018-11-11
On April 1st, 2018, we announced 1.1.1.1, the fastest public DNS resolver in the world. Today, we are launching the 1.1.1.1 mobile app to make it incredibly easy to use 1.1.1.1 on your phone....
05. Juni 2018
Falls Sie es noch nicht gehört haben, Cloudflare hat am 1. April einen DNS Resolver-Dienst gestartet, bei dem die Privatsphäre an erster Stelle steht. Das war kein Aprilscherz!...
01. April 2018
Cloudflare hat sich der Mission verschrieben, das Internet zu verbessern. Heute freuen wir uns, mit der Einführung von 1.1.1.1 – dem schnellsten datenschutzorientierten DNS-Service für Endkunden – unserem ZIel einen Schritt näher zu sein. ...
01. April 2018
Cloudflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuwirken. Heute stellen wir unseren DNS Resolver, 1.1.1.1, vor – einen rekursiven DNS-Dienst. Wir entwickeln einen öffentlichen DNS-Resolver, der noch schneller, sicherer und datenschutzorientiert...