Wir präsentieren: WARP für Desktops und Cloudflare for Teams
2020-10-14
Cloudflare wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen, um Websites und Webapplikationen vor Angriffen zu schützen und für Besucher schneller zu machen....Weiterlesen »
2020-10-14
Cloudflare wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen, um Websites und Webapplikationen vor Angriffen zu schützen und für Besucher schneller zu machen....Weiterlesen »
2020-10-14
Im Januar 2020 haben wir „Cloudflare for Teams“ eingeführt – e. Im Mittelpunkt von Cloudflare for Teams stehen zwei Kernprodukte: Cloudflare Access und Cloudflare Gateway....
2020-04-01
Am 1. April letzten Jahres präsentierten wir WARP, eine Option innerhalb der iOS- und Android-App 1.1.1.1, um Internetverbindungen sicher und schnell zu machen. Heute verwenden Millionen von Nutzern WARP, um ihre mobilen Internetverbindungen zu sichern....
2019-09-27
Diese Woche haben wir den 9. Geburtstag von Cloudflare mit einer Vielzahl neuer Angebote gefeiert, die unsere Mission, das Internet besser zu machen, weiter voranbringen. Hier sei kurz zusammengefasst, wie wir die Geburtstagswoche 2019 gefeiert haben....
2019-09-25
Heute machen wir WARP und WARP+ (Plus) für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Leider hat es etwas länger gedauert, als wir dachten. Falls Ihnen WARP nichts sagt: Es handelt sich um eine mobile App für alle, ...
25. September 2019
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
01. April 2019
Der 1. April ist für den größten Teil des Internets ein kläglicher Tag. Während das Internet an den meisten Tagen voller Versprechen und Innovation ist, beschließt am 1....