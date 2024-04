Zdravo, Beograde! Cloudflare network spans 30 European cities

2 min read

Since Cloudflare began with our very first data center in Chicago, we are especially excited that our expansion takes us to its sister city. Where the Sava meets the Danube, Belgrade (Serbia) is home to Cloudflare’s 107th data center.

Пошто је Клаудфлер почео са првим дата центром у Чикагу посебно смо узбуђени што нас је наше ширење одвело у побратимљен град. Тамо где се Сава улива у Дунав, Београд, у Србији је дом Клаудфлеровог 107. дата центра.

Pošto je Cloudflare počeo sa prvim data centrom u Čikagu posebno smo uzbuđeni što nas je naše širenje odvelo u pobratimljen grad. Tamo gde se Sava uliva u Dunav, Beograd, u Srbiji je dom Cloudflare-ovog 107. data centra.

CC-BY 2.0 image by De kleine rode kater

As a member of the Serbian Open Exchange, the leading internet exchange point in the country, we are excited to help make 6 million websites even faster for nearly 6 million Internet users. Belgrade is seeing growth in employment across the technology industry, ranging from the Microsoft Development Center to Serbian gaming company Nordeus to startups such as TeleSkin and Content Insights.

Као члан Serbian Open Exchange-а, водећег internet exchange-a у Србији, драго нам је што ћемо помоћи да 6 милиона веб сајтова постане још брже за скоро 6 милиона корисника интернета.

Београд је сведок раста у индустрији напредних технологија, од центра за развој компаније Микрософт, преко српске компаније за игре Нордеус, до стартап компанија као што су Телескин и Контент инсајтс.

Kao član Serbian Open Exchange-a, vodećeg internet exchange-a u Srbiji, drago nam je što ćemo pomoći da 6 miliona veb sajtova postane još brže za skoro 6 miliona korisnika interneta. Beograd je svedok rasta u industriji naprednih tehnologija, od centra za razvoj kompanije Microsoft, preko srpske kompanije za igre Nordeus, do startap kompanija kao što su TeleSkin i Content Insights.

The addition of Belgrade brings Cloudflare’s growing European network to 30 cities, joining existing facilities in Amsterdam, Athens, Barcelona, Berlin, Brussels, Bucharest, Copenhagen, Dublin, Dusseldorf, Hamburg, Helsinki, Frankfurt, Kiev, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Marseille, Milan, Moscow, Oslo, Paris, Prague, Rome, Sofia, Stockholm, Vienna, Warsaw, and Zurich.

Отварањем дата центра у Београду, Клаудфлерова европска мрежа је проширена на 30 градова, укључујучи: Амстердам, Атину, Барселону, Берлин, Брисел, Букурешт, Копенхаген, Даблин, Дизелдорф, Хамбург, Хелсинки, Франкфурт, Кијев, Лисабон, Лондон, Мадрид, Манчестер, Марсеј, Милано, Москву, Осло, Париз, Праг, Рим, Софију, Стокхолм, Беч, Варшаву и Цирих.

Otvaranjem data centra u Beogradu, Cloudflare-ova evropska mreža je proširena na 30 gradova, uključujući: Amsterdam, Atinu, Barselonu, Berlin, Brisel, Bukurešt, Kopenhagen, Dablin, Dizeldorf, Hamburg, Helsinki, Fraknfurt, Kijev, Lisabon, London, Madrid, Mančester, Marsej, Milano, Moskvu, Oslo, Pariz, Prag, Rim, Sofiju, Stokholm, Beč, Varšavu i Cirih.

New Cities

We have hardware being turned up in four additional European cities that will soon join our network map. To win t-shirts, could you name all four?

Ускоро у нашу мрежу укључујемо четири додатна европска града. Да би добили бесплатну мајицу, пробајте да именујете сва четири.

Uskoro u našu mrežu uključujemo dodatna četiri evropska grada. Da bi dobili besplatnu majicu, probajte da imenujete sva četiri.

Translation courtesy Veljko Koš.

- The Cloudflare team