Moscow, Russia: CloudFlare’s 83rd data center

Здравствуйте! ))) CloudFlare is excited to announce the newest addition to our network in the largest country in the world (by footprint), increasing both our data center and city count to 83. Moscow is not only the capital and largest city in Russia, it is also home to several Internet exchanges which CloudFlare now participates at: the Moscow Internet Exchange (MSK-IX), Data IX and Global IX (Eurasia Peering coming soon). This raises the number of exchanges that CloudFlare is a participant of to over 120, making us one of the top interconnected networks globally.

Здравствуйте! ))) Мы рады объявить о новом пополнении в нашей сети в самой большой (по площади) стране мира, увеличивая как количество наших датацетров, так и количество городов до 83. Москва является не только столицей и самым крупным городом России, но также и домом для нескольких точек обмена интернет-трафиком. CloudFlare в настоящее время принимает участие в следующих точках обмена: Moscow Internet Exchange (MSK-IX), Data IX и Global IX (Eurasia Peering на подходе). Это увеличивает количество точек обмена интернет-трафиком, в которых участвует CloudFlare до 120, тем самым продвигая нас на одну из лидирующих позиций наиболее взаимосвязаных сетей в мире.

Improving performance in a transcontinental way

Повышение производительности в трансконтинентальных масштабах

Spanning halfway around the northern hemisphere across Europe and Asia (and sharing borders with 15 countries in the process), Russia’s geographical breadth means that an Internet request traveling from one end of the country to another (east<>west) would require over 120ms. Previously, delivery of nearly four million Internet applications on CloudFlare to over 100 million Internet users in Russia occurred mostly from our Stockholm and Frankfurt data centers. By now localizing that delivery, we are helping shave latency down by over 20ms for a majority of Russian users.

Так как Россия занимает практически половину Северного полушария и граничит с 15 странами мира, интернет запрос из одного конца страны в другой (с востока на запад) занимает более 120ms. В недалеком прошлом обслуживание почти четырех миллионов интернет-приложений и более 100 миллионов пользователей через сеть CloudFlare производилось в основном нашими датацетрами в Стокгольме и Франкфурте.

Теперь, локализовав этот трафик, мы помогаем уменьшить задержку более чем на 20ms.

Latency in milliseconds decreases for end user (Moscow) to CloudFlare. Source: Cedexis

Уменьшение задержки в миллисекундах от конечного пользователя (Москва) до CloudFlare. Источник: Cedexis

Availability (%) increases for end user (Moscow) to CloudFlare. Source: Cedexis

Увеличение доступности (%) от конечного пользователя (Москва) до CloudFlare. Источник: Cedexis

More great things to come

Дальше больше

Moscow is the birthplace of Tetris (a classic, no?), a game in which the endgame is to optimize the arrangement of tiles to clear as many lines as possible. If you transform tiles into data centers, transit providers and peering exchanges, then what CloudFlare strives to do is continually build out our global network to optimize the experience of Internet users around the world. Come join us in our mission!

Москва является родиной Тетриса (классика, не правда ли?), игры, цель которой оптимизировать позицию фигурок так, чтобы очистить как можно больше горизонтальных линий. Если преобразовать фигурки в датацентры, поставщиков транзитов и точки обмена трафиком, то к чему стремится CloudFlare, так это постоянно увеличивать и оптимизировать нашу глобальную сеть для предоставления наилучшего сервиса интернет-пользователям. Присоединяйтесь к нам в нашей миссии!

Photo sources: Alexey Kljatov (Flickr); Cedexis; The Tetris Company

Источники Фото: Алексей Kljatov (Flickr); Cedexis; The Tetris Company

The CloudFlare network today (Сеть CloudFlare сегодня):





- The CloudFlare Team

- Команда CloudFlare