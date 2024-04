Buongiorno, Roma! Cloudflare Data Center CV

3 min read

We’re excited to announce Cloudflare’s 105th data center in Rome. Visitors in Italy (and especially around the region of Lazio) to over 6 million Internet properties now benefit from reduced latency and increased security. As our global network grows in breadth and capacity, we are able to stop attacks (typically, outside of Italy!), while serving legitimate traffic from our nearest in-country data center. Rome serves as a point of redundancy to our existing data center in Milan, and expands Cloudflare’s Europe network to 29 cities, with at least five more cities already in the works.

Siamo orgogliosi di annunciare il 105esimo data center di Cloudflare a Roma. Utenti in tutta Italia (e specialmente nel Lazio e regioni limitrofe) insieme ad oltre 6 milioni di proprietà in rete beneficeranno di latenze ridotte e maggior sicurezza. Con la crescita della nostra rete sia in copertura che capacità, abbiamo la possibilità di fermare attacchi (tipicamente originati fuori del territorio Italiano!) e di servire traffico legittimo dal data center più vicino. Roma offre maggiore ridondanza nella rete in coppia con il data center di Milano ed espande la rete Europea di Cloudflare a 29 città, contando almeno altre 5 maggiori città in via di completamento.

To close followers of Cloudflare blog, with Rome (R) and Yerevan (Y) live, the only remaining letters that aren’t as yet at the start of a city with a Cloudflare datacenter are E, I and U. Our hardware on its way to a transcontinental city promises to makes that list even smaller.

Per chi segue il blog di Cloudflare da vicino, con Roma (R) e Yerevan (Y) attive, la lista di iniziali di città in cui non abbiamo un data center si riduce a E, I e U. Il nostro hardware è già in viaggio verso un città transcontinentale e promettiamo di ridurre ulteriormente la sopra citata lista.

Partners

Cloudflare partners closely with hosting providers, value-added resellers, managed service providers, digital agencies, and eCommerce/SaaS platforms to optimize our service. If you are a customer working with one of our partners in Italy, which include Altervista, Planetel and Aruba.it among many others, you will also see an improvement in performance. Plus, it only takes a few clicks to add Cloudflare via one of these partners to make your site faster and safer in seconds. To become a Cloudflare partner, in Italy or anywhere around the world, click here.

Cloudflare collabora strettamente con hosting providers, value added resellers, managed service providers, agenzie digitali e piattaforme eCommerce/SaaS per ottimizzare i servizi. Se sei cliente di uno dei nostri partners in Italia, tra cui citiamo Altervista, Planetel e Aruba.it, anche voi noterete un aumento di performance. Inoltre, tramite questi partners, con pochi clic si può aggiungere Cloudflare e rendere il tuo sito più veloce e sicuri nel giro di pochi secondi. Per diventare partner di Cloudflare, in Italia o ovunque nel mondo, clicca qui.

Another day, another continent

After Asia, South America and Europe, our 106th Cloudflare data center will be back in North America. Everything’s up to date in our next city! To win some Cloudflare swag: can you guess the name?

Dopo Asia, Sud America ed Europa, il 106esimo data center verrà attivato in Nord America. Vuoi vincere un premio? Indovina la prossima città dove “Everything’s up to date”!

- The Cloudflare Team

