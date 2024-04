3 min read

After a drubbing earlier today of La Roja by The Flying Dutchmen, we felt obliged to deliver at least one piece of good news to the 34 million fútbol loving Internet users in Spain: CloudFlare's 25th data center in Madrid, Spain.

"We figured the only thing that could help the Spanish get over such a stinging defeat was a faster Internet," explained Matthew Prince, Co-founder and CEO of CloudFlare. "We're happy to do our small part in easing the malaise."

With the World Cup now in full swing, it is with fury (or as we refer to it: La Furia Naranja) that we commence our latest round of data center additions in celebration of many of the great fútbol nations. By the time we finish we will have launched four new data centers serving over 200 million fútball-loving Internet users.

En Nuestro Corazón, La Pasión de un Campeón

Despite the loss, it isn't over for the reigning world (and European) champions. Anyone that follows the Spanish national team knows its tiki-taka style of play characterized by short passing, patience and possession above all else. At CloudFlare, we take the tiki-taka strategy to heart with unrelenting focus on short (network) hops, strong backbone and availability above all else.

With Madrid now live, internet traffic previously routed through Paris and London will stay much closer to Plaza Mayor. For those counting, Madrid brings us to 9 data centers in Europe including (in order of launch) Amsterdam, Paris, Frankfurt, London, Vienna, Prague, Stockholm and Warsaw.

Ready for some more jogo bonito? In homage to our favorite Spanish pop sensation, David Bisbal, start waving your flag...

Traducción Español

Tras de la paliza histórica de “La Roja” por parte de “La Naranja Mecánica”, nos sentimos obligados a ofrecer al menos una buena noticia para los 34 millones de usuarios de Internet en España: Presentamos el centro de datos #25 de CloudFlare en Madrid, España.

"Nos dimos cuenta de que lo único que podría ayudar a los españoles olvidar semejante derrota era un Internet más rápido", explicó Matthew Prince, Co-fundador y CEO de CloudFlare. "Estamos contentos de hacer nuestra pequeña parte para aliviar este malestar."

Con la Copa del Mundo en pleno apogeo, es con furia (o como lo llamamos: La Furia Naranja) que comenzamos nuestra mas reciente ronda de expansión en celebración de las grandes naciones Futbolísticas. Al finalizar esta ronda habremos puesto en marcha cuatro nuevos centros de datos que sirven a más de 200 milliones de usuarios de Internet(y fanáticos del Futbol).

En Nuestro Corazón, La Pasión de un Campeón

Pese a esta derrota, no todo ha terminado para el actual campeón del mundo (y de Europa-UEFA). Cualquier persona que sigue a la selección española conoce su estilo tiki-taka caracterizado por pases cortos, paciencia y por encima de todo tiempo de posesión. En CloudFlare, también adoptamos la estrategia tiki-taka con un enfoque implacable en reducir saltos en la conexiones, fortalecer el backbone de la red y alta disponibilidad por encima de todo.

Con Madrid activo en nuestra red, el tráfico de Internet que previamente enrutaba hacia París y Londres se quedará mucho más cerca a la Plaza Mayor. Para aquellos que estén contando, con Madrid sumamos a 9 centros de datos en Europa, incluyendo (en orden de lanzamiento) de Ámsterdam, París, Frankfurt, Londres, Viena, Praga, Estocolmo and Varsovia.

Y no termina aquí, muy pronto tendremos mas jogo bonito. En homenaje a nuestro ídolo pop favorito, David Bisbal, comiencen a Agitar las Banderas.