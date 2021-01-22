Fair Shot 項目啟動：確保 COVID-19 疫苗登記網站能夠滿足需求

閱讀時間：3 分鐘

世界各地的政府部門和醫療機構都在艱難應對史上最困難的後勤挑戰之一：公平有效地分發 COVID-19 疫苗。怎樣與有資格接種疫苗的人進行溝通，怎樣登記符合預約資格的人員，怎樣確保他們在約定時間到場，怎樣按規定的處理條件運輸疫苗，怎樣確保由訓練有素的人員來注射疫苗，而且由於大多數疫苗需要接種兩劑，怎樣讓整個過程再重複一遍……這樣的挑戰不勝枚舉。

對於上述大部分問題，Cloudflare 無能為力，但我們在一個關鍵方面可以有所作為：確保疫苗登記網站在首次開始安排疫苗預約時不會因負荷過重而崩潰。Fair Shot 項目為所有負責分發 COVID-19 疫苗的政府機關、市政當局、醫院、藥房或其他組織免費提供 Cloudflare 全新的等待室服務。該服務將至少在 2021 年 7 月 1 日前免費提供給全球各地符合條件的組織，如果屆時疫苗預約仍供不應求，免費時間將進一步延長。

崩潰的登記網站

疫苗時間表登記網站在高負載情況下崩潰的問題並不僅存在於理論中：在組織嘗試安排疫苗注射的時間表時，這種問題一而再地發生。上週末 Cloudflare 的員工就親歷了這種狀況。我們一位高階主管的妻子正在為她的父母進行疫苗接種登記。他們符合所有的條件，他們所居住的城市定於當天中午開放預約。

可是到了時間，網站一打開就崩潰了。崩潰並不是駭客攻擊或惡意行為所致的，僅僅是因為這麼多的人試圖在同一時間存取該網站。「為什麼 Cloudflare 不提供一項服務來有序管理佇列，避免這些網站不堪重負呢？」她問她的丈夫。

虛擬等待室

實際上，我們已經在開發此類功能，但並不是針對這一使用案例而開發的。我們的多個客戶都遇到了在供不應求時如何保證公平分配的問題。無論出售的是熱門音樂會的門票、最新款運動鞋還是高人氣國家公園遠足活動的參加資格，要確保每個符合條件的人都能獲得公平的機會確非易事。

解決方案就是在實際銷售之前開放登記以取得該稀缺商品。提前造訪該網站的任何人都可以參加排隊。銷售開始前的那一刻，佇列順序可能會隨機 (且公正地) 打亂。然後，讓人們按照在佇列中新的隨機位置順序進入——任何時間可進入的人數都不能超過網站後台可處理的人數。

Cloudflare 正在為客戶建置這樣的功能，稱作「等待室」功能。(您可以在 Brian Batraski 寫的文章中詳細瞭解等待室的技術細節，該功能是他幫助建置的。) 這項技術非常強大，因為這可以在任何現有的 Web 註冊網站的前端使用，而無需對程式碼進行任何更改或安裝任何硬體。只需透過簡單的 DNS 更改即可部署 Cloudflare，然後設定等待室，以確保任何交易性網站無論資源多麼有限，都能滿足需求。

我們原本計畫在 2 月發布這項服務。然而，當我們看到疫苗網站在高負荷情況下屢屢崩潰，而符合疫苗接種條件的人們變得日益沮喪時，我們意識到需要加快上線速度，並為那些努力公平分配疫苗的組織免費提供這項服務。正是在這一背景下，Fair Shot 項目應運而生。

政府機關、市政當局、醫院、藥房、診所以及負責制定疫苗分發預約計畫的任何其他組織都可以進入以下網站，申請加入 Fair Shot 項目：projectfairshot.org

為一線組織提供所需的技術資源

該服務將至少在 2021 年 7 月 1 日前免費提供給符合條件的組織，如果屆時疫苗預約仍供不應求，免費時間將進一步延長。我們不是醫療冷藏專家，我本人一見到針就會直打哆嗦，因此我們無法幫助克服疫苗分發過程中的許多後勤挑戰。然而，當我們意識到可以在技術領域助一臂之力時，我們的團隊志在全力以赴，竭盡所能。

在這場危機中湧現的超級英雄，是全心照顧病人的醫學專業人士，是在最短時間內研製出神奇疫苗的科學家。我們也為 Cloudflare 發揮的支援作用感到自豪，正是在我們的幫助下，網際網路得以繼續正常運作，而這正是全世界此刻最需要的。我們的使命是協助打造更安全的網際網路環境，而Fair Shot 項目是我們不辱使命的又一力證。