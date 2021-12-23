Cloudflare Radar 2021 年度回顧

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2021 年，我們仍然在新冠疫情的影響下生活，網際網路流量也同樣深受影響。儘管學習和鍛煉已開始近乎恢復至常態（視乎國家/地區情況），但疫情對人們工作和通訊方式持續了近兩年的影響似乎仍未消散，封鎖或限制措施仍然影響著人們上網的地點和方式。

因此，Cloudflare Radar 的 2021 年度回顧提供了互動式地圖和圖表，您可以使用它們來探索過去這一年網際網路上發生的變化。年度回顧是 Cloudflare Radar 的一部分。我們在 2020 年 9 月推出了 Radar，讓每個人都能存取網際網路使用和濫用趨勢。

今年，我們新增了一個行動裝置和桌上型電腦流量圖表，以及展示全年變化情況的攻擊分佈圖。2021 年 7 月初，在著名的 Colonial Pipeline 網路攻擊發生一個多月後，全球攻擊數達到全年頂峰。

還有一些與疫情相關的有趣趨勢，例如東京夏季奧會運期間網際網路活動並不活躍，以及 11 月下旬美國的感恩節如何影響美國的行動流量。

您還可以查看我們的熱門網域 — 2021 年度回顧，瞭解 TikTok、電子商務和太空公司這一年取得的重大進展。

2020 年 4 月下旬，我們留意到，由於防疫封鎖，網際網路流量出現了突然劇增，這種增長持續了整年，如 2020 年度回顧所示。2021 年則稍有不同，具體視乎國家/地區情況。

今年 3 月、4 月和 5 月並沒有出現像 2020 年那樣與疫情相關的網際網路流量峰值，今年的流量高峰視乎當地限制情況而更為分散。2021 年，網際網路流量全年繼續穩定增長，年末時流量比平時更高（這是正常趨勢，因為線上購物等類別的增長和北半球進入寒冷季節影響了人類行為，因此這個時間段會產生大部分的網際網路流量）。

從我們的角度來看，全球流量增長最高的一天是 2021 年 12 月 2 日，這一天的流量比今年第一週高 20%。Y 軸顯示了使用各個國家/地區的一組熱門網域的網際網路流量百分比變化。但是 5 月也有一個小高峰（以紅色強調顯示，可能與疫情有關），但沒有去年 3 月至 5 月期間那麼高。

網際網路流量激增 — 2021 年全球概觀

#1 11 月-12月1 (+23%)#2 9 月 (+20%)#3 10 月 (+19%)#4 8 月 (+16%)#5 5 月 (+13%)112 月初

聚焦於 2021 年度回顧頁面上的具體國家，可以看到新的限制措施或封鎖（再一次）影響了網際網路流量，在某些國家，這種影響比其他國家更為明顯。

在下方表格中，我們展示了流量增長最高的月份（顯示的百分比著重峰值）。從我們的角度來看，在 9 月份之後，一年中最後四個月的流量增長通常最高，但加拿大、英國、德國、法國、葡萄牙、韓國和巴西似乎展示出（以紅色顯示）限制措施對其網際網路流量的影響 — 今年前五個月的漲幅更高。

流量漲幅最高的月份 — 2021 年

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United States #1 November-Dec (+30%)

#2 October (+26%)

#3 September (+25%)

#4 August (+15%)

#5 May (+13%) Canada #1 November-Dec (+21%)

#2 October (+10%)

#3 April (+9%)

#4 May (+8%)

#5 March (+7%) UK #1 November-Dec (+23%)

#2 March (+13%)

#3 October (+12%)

#4 February (+7%)

#5 September (+5%) Germany #1 November-Dec (+25%)

#2 October (+15%)

#3 May (+7%)

#4 February (+6%)

#5 September (+5%) France #1 November-Dec (+24%)

#2 May (+14%)

#3 April (+13%)

#4 January (+8%)

#5 February (+7%) Japan #1 November-Dec (+32%)

#2 October (+28%)

#3 September (+28%)

#4 August (+24%)

#5 July (+18%) Australia #1 November-Dec (+42%)

#2 September (+38%)

#3 October (+37%)

#4 August (+32%)

#5 July (+27%) Singapore #1 November-Dec (+62%)

#2 October (+58%)

#3 September (+58%)

#4 August (+41%)

#5 July (+31%) Portugal #1 February (+38%)

#2 March (+23%)

#3 January (+22%)

#4 November-Dec (+18%)

#5 April (+17%) South Korea #1 April (+21%)

#2 May (+16%)

#3 February (+10%)

#4 August (+7%)

#5 September (+7%) Brazil #1 May (+25%)

#2 June (+23%)

#3 November-Dec (+22%)

#4 April (+21%)

#5 July (+21%) India #1 November-Dec (+24%)

#2 September (+22%)

#3 October (+21%)

#4 August (+19%)

#5 July (+10%)

美國#1 11 月-12 月 (+30%)#2 10 月 (+26%)#3 9 月 (+25%)#4 8 月 (+15%)#5 5 月 (+13%)

加拿大#1 11 月-12 月 (+21%)#2 10 月 (+10%)#3 4 月 (+9%)#4 5 月 (+10%)#5 3 月 (+7%)

英國#1 11 月-12 月 (+23%)#2 3 月 (+13%)#3 10 月 (+12%)#4 2 月 (+7%)#5 9 月 (+5%)

德國#1 11 月-12 月 (+25%)#2 10 月 (+15%)#3 5 月 (+7%)#4 2 月 (+6%)#5 9 月 (+5%)

法國#1 11 月-12 月 (+24%)#2 5 月 (+14%)#3 4 月 (+13%)#4 1 月 (+8%)#5 2 月 (+7%)

日本#1 11 月-12 月 (+32%)#2 10 月 (+28%)#3 9 月 (+28%)#4 8 月 (+24%)#5 7 月 (+18%)

澳洲#1 11 月-12 月 (+42%)#2 9 月 (+38%)#3 10 月 (+37%)#4 8 月 (+32%)#5 7 月 (+27%)

新加坡#1 11 月-12 月 (+62%)#2 10 月 (+58%)#3 9 月 (+58%)#4 8 月 (+41%)#5 7 月 (+31%)

葡萄牙#1 2 月 (+38%)#2 3 月 (+23%)#3 1 月 (+22%)#1 11 月-12 月 (+18%)#5 4 月 (+17%)

韓國#1 4 月 (+21%)#2 5 月 (+16%)#3 2 月 (+10%)#4 8 月 (+7%)#5 9 月 (+7%)

巴西#1 5 月 (+25%)#2 6 月 (+23%)#3 11 月-12 月 (+22%)#4 4 月 (+21%)#5 7 月 (+21%)

印度#1 11 月-12 月 (+24%)#2 9 月 (+22%)#3 10 月 (+21%)#4 8 月 (+19%)#5 7 月 (+10%)

仔細查看這些國家的趨勢，我們可以看到，加拿大在 2 月初至 3 月以及 5 月在不同區域實施了封鎖。這與 2020 年的情況一致：當實施限制/封鎖時，人們傾向於更多地使用網際網路來通訊、工作、鍛煉和學習。

大部分歐洲國家 2021 年初都實施了封鎖和限制，學校也包含在內，於是線上學習再度開啟。這在英國十分明顯。1 月至 3 月流量百分比呈現出高增長，而當限制放鬆時則開始下降。

此處的線顯示了從我們的視角看到的英國 2020 年和 2021 年網際網路流量增長情況

葡萄牙發生了相同的情況。該國在 2021 年 1 月 21 日採取了新的措施，使得前三個月進入了全年流量增長的前三名，4 月份則排名第五。

我們還可以查看法國的範例。該國在 2021 年 4 月和 5 月期間再次強制實施了封鎖，我們可以看到這幾個月網際網路流量有所增長，這一增長並沒有 2020 年首次封鎖時那般強勁，但在 2021 年的圖表中仍然十分明顯。

德國在 5 月出現了相同的情況（4 月，居家辦公再次成為常態，直到 5 月中旬才開始放鬆對接種疫苗人員的限制措施）。但在 2 月份，從 2020 年底開始的封鎖（學校包括在內）也對網際網路流量產生了影響。

韓國也受到年初封鎖的影響，2021 年 2 月、4 月和 5 月都出現了峰值。

2020 年，美國的首次封鎖對網際網路流量增長產生了巨大影響，2021 年的情況則截然不同。但是，5 月仍然是增長最高的一個月，因為在 5 月中旬，CDC 頒發了有關佩戴口罩的新規定。

從 2021 年開始，另一個全球趨勢是行動流量百分比發生變化。從我們的角度來看，全球範圍內，全年行動裝置更友好的月份（即更多人使用行動裝置上網）是 7 月和 8 月（北半球大部分地區的典型假期月份），但 1 月和 11 月也同樣表現不錯。

在我們的年度回顧頁面上，您還可以看到全新的行動裝置與桌上型電腦流量圖表。行動流量重要性的變化情況依國家而有所不同。

例如，美國全年的桌上型電腦流量百分比都較高，但在 2021 年感恩節（11 月 25 日）期間，行動流量全年首次也是唯一一次領先。我們還可以看到，7 月期間，行動流量在相關性方面也相當高。

英國有相似的趨勢，6 月、7 月和 8 月是全年行動流量比桌上型電腦流量更高的幾個月份。

我們來到地球的另一半，新加坡。其行動流量百分比通常都高於桌上型電腦，這裡的趨勢和美國截然不同。5 月的行動流量更高，桌上型電腦僅在 2 月、 3 月的某些日子和 10 月末之後高於行動流量。

人們存取網際網路的地區

我們還可以從我們的「年度回顧」地圖上選擇一個城市，放大城市來查看全年的網際網路使用情況變化。讓我們放大舊金山。

以下地圖集重點顯示了（均可在我們的年度回顧網站中找到）與 2020 年初、1 月中旬至 3 月中旬相比網際網路使用情況的變化，您可以看到流量仍然有所增加（以橙色表示）；4 月和 5 月面臨全面封鎖時，藍色區域較多，表示流量減少。

地圖中的紅色圓圈顯示了舊金山及其周邊地區（很多公司的所在地），比較了兩個月之間一個工作日的工作時間網際網路使用情況。

2021 年 5 月也出現了同樣的趨勢，在這段時間內，遠端工作持續盛行，在科技公司中尤為如此（許多員工來自舊金山灣區）。僅在今年 6 月，流量有所增加（更多橙色區域），尤其是在離舊金山更遠的地方（在居民區）。

倫敦的情況則不同。回顧 2020 年初以來的變化，我們可以看到，3 月（與 1 月相比）倫敦以外的地區（藍色佔主導）流量有所增加（以橙色表示）。

當 6 月份開始 2020 年歐洲足球錦標賽時，網際網路活動才開始大大增長。該賽事在歐洲多座城市舉行，實施了許多限制。有幾場賽事在倫敦的溫布萊球場進行，意大利在點球中擊敗英國贏得了最終勝利。但在決賽期間，7 月，尤其是 8 月，藍色再次佔據主導地位，人們似乎已經離開倫敦區域。9 月和 10 月流量才開始又一次上升，但大部分是在市中心之外。

在歐洲足球錦標賽後，舉行了 2020 年延期的另一項重大賽事，即東京夏季奧運會。我們的地圖似乎展示出了奧運會開始前麻煩不斷的幾個月的情況。在這一重大活動開始之前（7 月末和 8 月初），疫情逐步升級，限制進一步加強。

運動員齊聚東京，但全球的粉絲並未到來，甚至當地人都沒有參加。由於當地宣佈大東京地區進入緊急狀態，這場​活動在很大程度上是閉門進行，不允許公眾觀眾入場。我們可以從圖表上看出這一點，尤其是 3 月活動增加（與 1 月相比）和 8 月活動減少（與 6 月相比），即使當時東京正在舉辦一項全球活動（東京在紅色圓圈內）。

在葡萄牙的里斯本還有另一個與疫情相關的有趣趨勢。隨著自 1 月中旬開始實施封鎖，與 3 月份相比，城市中心的網際網路流量減少，而里斯本以外的居民區卻在增加（動畫中的橙色）。但在 4 月，即使里斯本周邊的活動也在減少，當 5 月份開始實施更寬鬆的限制時，流量才開始增加。

封鎖給柏林帶來了更多流量

德國柏林則可看到一種不同趨勢。3 月和 4 月實施封鎖時，城市及其周邊的網際網路活動非常高（與前兩個月相比）。然而，2020 年 4 月第一次實行大型封鎖時，活動有所減少。

但在 5 月和 6 月，隨著限制的放寬，網際網路活動減少（藍色），表明人們離開了城市，或至少沒有那麼頻繁地使用網際網路。8 月份網際網路活動重新開始增長，但在 11 月和 12 月這些較冷的月份又再次下降。

網路攻擊：7 月發生的威脅

提到全球攻擊，7 月和 11 月（黑色星期五所在的月份，增長率達到了 78%）必然是具有全年最高峰值的月份。最高峰值出現在 2021 年 7 月初，達到了 82%。這是在 5 月份的 Colonial Pipeline 勒索軟體網路攻擊發生一個多月後。5 月份，Toshiba 的部分公司也遭受了攻擊，在同一週，愛爾蘭醫療系統和肉類加工公司 JBS 也遭到攻擊。

12 月 6 日前後一週（Log4j 漏洞在這一週披露）也出現了攻擊增長，增長了 42%。10 月初 Facebook 服務中斷前後，也出現了明顯的增長 (42%)。

在我們的專用頁面上，您可以查看（今年首次）所選國家的攻擊分佈。

8 月份，英國的整體網際網路攻擊達到了非常明顯的峰值（增長了 150%），這一增長持續到 9 月。如之前所見，在年初，由於封鎖，網際網路流量出現了增長。我們可以看到，2021 年 1 月，攻擊也出現了增長，11 月下旬（黑色星期五前後）也同樣如此。

而另一方面，美國全年面臨著較高的威脅增長。最高峰值出現在 8 月和 9 月之間（依據不同州的政策，學生開始返回學校），增長了 65%。7 月 (58%) 和 5 月下旬（該月發生了 Colonial Pipeline 勒索軟體網路攻擊，威脅增長了 48%）都出現了威脅高峰。11 月下旬也出現了小高峰 (29%)。

其他一些國家，比如法國的攻擊峰值（增長了 420%）出現在 9 月下旬，德國出現在 6 月 (425%)、10 月 (380%) 和 11 月 (350%)。

新加坡也有相同的趨勢，但增長率更高。11 月下旬的威脅增長超過 1,000%，而在同一月份的光棍節（即 11 月 11 日的雙十一，該地區主要的電子商務活動）前後增長高達 900%。

在同一地區的澳洲，9 月初的攻擊活動大幅增長（超過 100%）。日本則是在 5 月下旬（威脅增長超過 40%）。

2021 年人們在網上做了什麼

去年，我們見證了在 3 月下旬的首次大封鎖之後，電子商務類別在一些國家/地區出現了大規模增長。

在紐約，全年電子商務流量在黑色星期五（2021 年 11 月 26 日）這一天達到峰值，佔據了 31.9% 的流量。其次是 11 月 29 日的網路星期一，佔據了 26.6% 的流量（舊金山擁有相同的趨勢）。有意思的是，2020 年，相同類別在黑色星期五（2020 年 11 月 27 日）這天達到峰值 (24.3%)，但在 4 月 22 日第一次封鎖期間，出現了數據頗為接近的第二高峰 23.1%（今年這一類別在 4 月僅佔據了大約 14%）。

毫不意外的是，在全年的第一天，2021 年 1 月 1 日，為了慶祝新年，這座不眠城的即時訊息流量達到峰值（20.6%）。

但是不同國家、城市和居住在那裡的人們有不同的模式。在 2021 年 2 月 12 日的星期五（情人節前兩天），倫敦的即時訊息流量實際上達到了 21.5% 的峰值。讓我們看看在美國之外的倫敦，黑色星期五是否也很受歡迎。答案是：是的！電子商務流量在 11 月 26 日黑色星期五達到了 20.7% 的峰值。

疫情也對人們使用的網站類型產生了影響。在倫敦，旅行網站在 8 月 8 日這天擁有最大的流量百分比 — 僅為 1.4%。而在慕尼黑，最高值為 8 月 11 日的 1.1%。另一方面，紐約和舊金山的旅行網站流量百分比始終低於 1%。

回到歐洲，法國巴黎的趨勢有所不同。旅行網站在 2021 年 6 月 7 日擁有 1.9% 的流量，正是這週解除了疫情限制 — 法國在 2021 年 6 月 9 日向國際旅行者開放了大門。1 月 31 日（星期日），「光明之城」（和愛）迎來了即時通訊網站流量最高的一天 (24.4%) ，這一天宣佈了新的限制措施以嘗試避免全面封鎖。

駭客攻擊：2021 年的方法

我們的年度回顧網站還可讓您深入瞭解哪些攻擊方法在 2021 年獲得了最大的關注。駭客繼續使用各種工具來攻擊網站、打擊 API 並嘗試外洩資料。最近的 Log4j 漏洞使網際網路面臨新的漏洞利用可能。

這裡將給出幾個範例。在巴黎，「偽造搜尋引擎機器人」佔據了 1 月 14 日圖表上所選攻擊的 48.3%，但「SQL 資料隱碼攻擊」在 4 月 29 日達到 59%。

舊金山全年網路攻擊分佈

在倫敦，「User-Agent 異常」在全年的某些時段佔據較大比重，而在舊金山，則大多是「資訊洩漏」更為盛行，尤其是在 11 月下旬線上購物爆發時期。12 月，「檔案包含漏洞」佔據了較大的百分比。

要探索 2021 年的資料（以及 2020 年的資料），您可以查看 Cloudflare Radar 的年度回顧頁面。要使用有關當前趨勢的最新資料深入剖析任何特定國家/地區，請進入 Cloudflare Radar 的首頁。