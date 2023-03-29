Killnet 和 AnonymousSudan DDoS 攻击澳大利亚的大学网站，并威胁将发起更多攻击。应对措施如下

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过去 24 小时内，Cloudflare 观察到澳大利亚的大学网站遭遇了 HTTP DDoS 攻击。如最近的 Telegram 帖子披露所示，亲俄黑客组织 Killnet 及其附属组织 AnonymousSudan 公开攻击了几个集团，最先攻击的是大学。威胁行为者还号召从 3 月 28 日（星期二）开始，对澳大利亚 8 所大学、10 个机场和 8 家医院的网站再次发起攻击。

Killnet 是一个由个人组成的松散团体，通过 Telegram 进行合作。他们的 Telegram 频道为亲俄同情者提供了一个空间，以便他们自愿贡献自己的专业知识，参与针对西方利益的网络攻击。

图：澳大利亚组织中构成 DDoS 攻击流量的百分比

这并不是 Cloudflare 第一次报告 Killnet 活动。2023 年 2 月 2 日，我们在博客中指出，一个亲俄黑客组织（自称隶属于 Killnet）正在瞄准美国的多家医疗机构。2022 年 10 月，Killnet 号召攻击美国机场的网站，并在 11 月份攻击了美国财政部。

和该集团过去的攻击一样，最近的这些攻击看起来也不是来自一个单一的僵尸网络，攻击方法和来源似乎也不相同，表明有多个不同技能水平的个人威胁行为者参与其中。

DDoS（分布式拒绝服务）攻击因能破坏关键服务而经常成为头条。Cloudflare 最近宣布成功阻止了迄今最大的攻击，峰值达到每秒 7100 万个请求 (rps)，比上次最高纪录（2022 年 6 月）高出 54%。

DDoS 攻击旨在使用大量恶意流量压垮网络，如果执行得当，可以中断服务或使网络。过去几个月中，攻击的规模、复杂性和频率一直在不断增加。

什么是 Killnet 和 AnonymousSudan？

Killnet 不是传统的黑客组织：它没有成员，没有工具或基础设施，也不为牟取经济利益。Killnet 是亲俄“黑客分子”支持者的合作空间，自愿贡献自己的专业知识，参与针对西方利益的网络攻击。他们完全通过 Telegram 公开合作，欢迎任何人加入。

Killnet 成立于乌克兰 IT 军团组建之后不久（很可能是为了应对后者的组建），并仿效后者的战术。大多数时候，Killnet 的 Telegram 频道管理员会号召志愿者攻击某个特定目标。为发动成功的攻击，参与者会分享许多不同的工具和技术，经验丰富的个人通常会指导没有经验的个人如何发起网络攻击。

AnonymousSudan 与 Killnet 类似，也是一个非传统黑客组织，表面上是由苏丹“黑客分子”组成。这两个组织最近开始合作，攻击各种西方利益集团。

攻击者（包括这些黑客组织的攻击者）越来越大胆，瞄准的组织规模越来越大。对于企业，特别是网络资源有限的企业，这意味着脆弱的网络面临的威胁越来越大。

各种规模的组织都需要做好准备，应对网络可能遭受的重大 DDoS 攻击。攻击的检测和缓解最好应尽可能自动化，如果仅仅依靠人类来实时缓解，攻击者则占据了主导地位。

我应该如何保护我的组织免遭 DDoS 攻击？

Cloudflare 客户可免于 DDoS 攻击，因为我们的系统一直在自动检测和缓解攻击。我们的团队持续监测网络情况，根据需要部署反制措施。

建议教育、旅游和医疗行业的客户遵循以下建议，作为额外的预防措施。

攻击者发起 DDoS 攻击已经变得很容易，但我们希望确保各种大小组织的防御者对抗各种 DDoS 攻击的工作甚至更加容易，而且免费。自 2017 年以来，我们一直向所有客户免费提供不计量的无限 DDoS 防护。Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。更好的互联网是指人人都能更安全、更快速、更可靠使用的互联网，即使面对 DDoS 攻击。

进一步了解重要的 DDoS 趋势，请下载 Cloudflare DDoS 威胁报告，查阅每季度的见解。